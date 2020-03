El coronavirus es “el gran igualador”, Madonna les dice a los seguidores desde su bañera

Noticias

(CNN) — Desde su bañera, disfrutando de un baño de leche con pétalos de rosa, Madonna les dijo a sus seguidores que el nuevo coronavirus es “el gran igualador”.

En el video, publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter el domingo, la cantante compartió sus sombríos pensamientos sobre la pandemia del covid-19, que ha cobrado la vida de más de 16.000 personas en todo el mundo, diciendo que el coronavirus no discrimina.

“Eso es lo que pasa con covid-19″, dijo mientras sonaba música de piano de fondo.”No le importa lo rico que eres, lo famoso que eres, lo gracioso que eres, lo inteligente que eres, dónde vives, cuántos años tienes, qué historias increíbles puedes contar”.

La superestrella de 61 años agregó: “Es el gran igualador y lo que es terrible es lo que tiene de bueno”, continúa diciendo a sus seguidores que “lo terrible de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras”.

La creadora de éxitos musicales como “Like A Virgin” hace referencia a la última versión de su canción “Human Nature” de 1995, incluida en su reciente gira “Madame X”.

“Como solía decir al final de ‘Human Nature’ todas las noches, todos estamos en el mismo bote”, dijo. “Y si el barco se hunde, todos bajaremos juntos”.

En la publicación, Madonna acompañó el video con un texto: “No-Discrimination- covid-19 !! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno”.

Según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, más de 367.000 personas han contraído el covid-19 en el mundo. Países como Estados Unidos, el Reino Unido e Italia endurecen las medidas de cuarentena en un intento por frenar la propagación del virus.

Pero para muchos de sus fanáticos, el sermón desde la bañera de Madonna hizo poco para aliviarles de su ansiedad. En Instagram, su sección de comentarios estaba inundada de mensajes negativos, como una persona que escribió: “Lo siento, mi reina, te quiero mucho, pero no somos iguales. Podemos morir por las mismas enfermedades, pero los pobres serán los que más sufrirán”. “No romantices nada de esta tragedia”. Otra persona señaló que la gente se estaba manejando con los “elementos esenciales” mientras que la madre de seis (en referencia a la chica material) estaba “publicando pezones de pétalos”. Un tercer mensaje decía: “Si el barco se está hundiendo, ¿realmente crees que nos hundiremos juntos mientras estás en tu bañera teniendo gente trabajando para que estés allí? Te amo, mi reina. Pero cosas fuera de tu mansión son muy diferentes de lo que piensas. Mantente segura y sé un poco más empática con los menos privilegiados”.

CNN se ha comunicado con los representantes de Madonna en busca de comentarios.