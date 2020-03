Mau y Ricky: “Podemos hacer una gran diferencia si nos quedamos en casa”

Noticias

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Los cantantes venezolanos Mau y Ricky lanzaron la semana pasada, desde la cuarentena, su más reciente tema, “Me enamora”.

El sencillo fue acompañado con un video inspirado en películas románticas de la década de los ochenta, con un giro humorístico que caracteriza a los hermanos.

Ricky conversó desde Miami con Zona Pop CNN sobre esta canción, el video y cómo viven él, su hermano Mau y su familia, los Montaner, la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Queremos hacer un nuevo disco durante esta cuarentena. Crear lo que se nos ocurra sin perseguir un hit, sino literal, expresión artística al máximo y me emociona mucho, aquí estoy en mi casa con mi novia y mi perro –Mao-. Estamos viendo cómo funcionaría esto, si nos reunimos o cómo lo hacemos. Estamos en esa disyuntiva de si nos vamos todos a casa de nuestros papás o cada quien en su casa y nos reunimos por FaceTime”, dijo el cantautor en el podcast.

View this post on Instagram

Qué escena de #MeEnamora estábamos viendo en estas fotos?? (Si no entiendes es porq no has visto el video y te estás perdiendo de algo chevere!! 😂😂)

A post shared by Mau y Ricky (@mauyricky) on Mar 22, 2020 at 7:41pm PDT

Zona Pop: El video de “Me enamora” está lleno de elementos ochenteros, ¿qué tan divertido fue filmarlo?

Ricky: “Quisimos representar esas escenas icónicas de amor de películas icónicas. Quisimos sacar un poco el humor que tanto nos representa a mi hermano y a mi. Es vivir la cita perfecta y cómo de repente se va a otro lado”.

Zona Pop: ¿Cómo es trabajar con tu hermano?

Ricky: “Tenemos una ventaja. Es lo máximo. Tenemos una ventaja Mau y yo, es que nos tenemos y la química que tenemos es nuestra fortaleza más grande. Nuestro crianza siempre fue musical y somos fanáticos de Servando y Florentino, yo era Servando y Mau era Florentino. No había de otra que jugar y cantar con mi hermano”.

Zona Pop: ¿Qué le dirías a todos tus seguidores que quieren salir a las calles?

Ricky: “Les diría que se queden en casa, ellos saben que nosotros siempre queremos ser ejemplo de amor y de buena onda. Hemos tratado de comunicar lo más posible lo importante que es este momento y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer la diferencia. Literalmente quedándonos en nuestras casas. Podemos hacer una gran diferencia si nos quedamos en casa. Aprovechemos este momento para conocernos un poco más, disfrutar la música y tener conversaciones que tienes en tu casa”.

No te puedes perder las respuestas a estas y otras preguntas en el episodio 141 de Zona Pop. Síguelos en su cuenta de Instagram para saber todo lo que están haciendo y tener la primicia de sus actividades.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.