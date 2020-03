Las 7 mejores series y películas para ver en Netflix, Hulu y Amazon en la cuarentena en abril

Noticias

(CNN) — Estamos todos juntos en esto.

Por esa razón, queremos intentar ayudar a que el tiempo en casa pase un poco más rápido, si podemos.

Estos son los días en que estamos más agradecidos por los servicios de streaming, y Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO Now y Acorn TV tienen una gran cantidad de contenido nuevo que se estrenará en abril.

After Life

Nunca ha habido un momento en que necesitáramos más distracción. Afortunadamente, hay mucho que transmitir en abril, incluido el regreso de Ricky Gervais en la segunda temporada de “After Life”. Ambientada en la pequeña ciudad ficticia de Tambury, la serie de Netflix sigue a Tony (Gervais) después de una tragedia que alteró su vida. No pensarías que sería divertido, pero lo es.

(Netflix)

“#blackAF”

Kenia Barris y Rashida Jones protagonizan esta serie de comedia familiar inspirada en el enfoque irreverente, altamente defectuoso e increíblemente honesto de la paternidad, las relaciones, la raza y la cultura.

(Netflix)

“What We Do In The Shadows” Temporada 2:

Esta comedia sigue a cuatro vampiros que han “vivido” juntos durante cientos de años. En la temporada 2, los vampiros tratarán de encontrar su camino en un mundo de fiestas humanas de Super Bowl, trols de internet, un vampiro energético que recibe un ascenso y se emborracha con el poder y, por supuesto, todos los fantasmas, brujas, nigromantes, zombis y asesinos enmascarados que deambulan libremente en el área de los tres estados.

(Hulu)

“Parasite”

La avaricia, la discriminación de clase y un intruso misterioso amenazan la relación simbiótica recién formada entre la acaudalada familia Park y el indigente clan Kim. El director Bong Joon Ho hizo historia con su Oscar al mejor filme por esta película de Corea del Sur, que también se llevó a casa los Oscar al mejor director, el mejor guión original y el mejor largometraje internacional.

(Hulu)

“Stuber”

Un conductor calmado de Uber termina siendo llevado a dar un paseo salvaje cuando su pasajero resulta ser un policía caliente siguiendo el rastro de un asesino.

(HBO Now)

“Les Misérables”

Inspirada en los disturbios de 2005 en París, esta película sigue a Stéphane (Damien Bonnard), un reciente trasplante al empobrecido suburbio de Montfermeil, mientras se une al escuadrón local contra el crimen. Trabajando junto a sus colegas sin escrúpulos Chris (Alexis Manenti) y Gwada (Djebril Zonga), Stéphane lucha por mantener el orden en medio de las crecientes tensiones entre las pandillas locales.

(Amazon Prime)

“The Lighthouse”

Robert Pattinson y Willem Dafoe protagonizan como operadores de faro que luchan entre sí por la supervivencia y la cordura en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890.

(Amazon Prime)