El ingenio de esta campeona olímpica en una piscina inflable

Noticias

(CNN Español)– Sharon Van Rouwendaal acudió a su creatividad para seguir entrenando en época de coronavirus. La campeona olímpica en Río 2016 se ató a un árbol, mientras nadaba en una piscina de 2 metros.

Van Rouwendaal aseguró que apenas puede hacer esta rutina durante 45 minutos, debido a las bajas temperaturas.

“Siempre hay una solución, solo tienes que ser creativo. Solamente puedo hacerlo por 45 minutos porque el agua es muy fría”, fue el texto que acompañó la publicación de la holandesa, quien se encuentra en Montpellier, Francia.

View this post on Instagram

There’s always a solution, you just have to be creative! 🙈🥶 I could only do 45 minutes in total because the water is very cold… • #stayactive #becreative #openwater #swimming #wetsuit #coldwater #littlepool

A post shared by Sharon van Rouwendaal (@svrouwendaal) on Mar 28, 2020 at 8:54am PDT

Van Rouwendaal fue medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, al imponerse en los 10 kilómetros del Maratón en aguas abiertas.

En su palmarés también suma:

-Campeona de Europa 5km aguas libres (2014)

-Campeona del Mundo en 4×200 piscina corta (2014)

-Campeona de Europa 5km por equipos (2018)

-Campeona de Europa 10km (2018)

-Campeona de Europa 5km (2018)

-Campeona del Mundo 10km (2018)

MIRA: Phelps: Espero que la cancelación de los Olímpicos no aumente tasa de suicidio en atletas