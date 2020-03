Messi: Hubo presiones dentro del club, nosotros sabíamos qué hacer

Noticias

(CNN Español)– Lionel Messi finalmente confirmó que tanto él como los jugadores del Barcelona reducirán un 70% su salario, para colaborar con la crisis surgida por la pandemia del nuevo coronavirus.

Messi publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que aclara que los jugadores siempre han tenido la voluntad de ayudar al equipo, como ya lo habían hecho en otras circunstancias.

El jueves 26 de marzo, el FC Barcelona había comunicado que estaban tomando las medidas para mitigar la crisis que ha surgido por el covid-19, reduciendo los salarios en todos sus estamentos y el número de horas laborales, lo cual impactaba directamente el sueldo de los empleados.

La estrella del Barça señaló que se sorprendió porque dentro del club hubo presiones para que los jugadores aceptaran la determinación de reducir sus salarios. Aunque fue una decisión que ellos (los jugadores) ya habían tomado, según Messi, y que estaban buscando la fórmula para ayudar al equipo y sus trabajadores.

Estas medidas adicionales, que anunció Messi, beneficiarían a los trabajadores del club para que estén cubiertos con sus sueldos en un 100% durante estos momentos de crisis.

“Por nuestra parte, ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el estado de Alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación”.

