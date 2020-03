Arrestan a un hombre que dijo que supuestamente le enseñaba a conducir a su perro

Noticias

(CNN) – Un hombre fue arrestado el domingo después de hacer que la policía estatal lo persiguiera a alta velocidad con su perro sentado en el asiento del conductor, dijo una portavoz de la Patrulla del Estado de Washington.

El hombre de Lakewood, Washington, chocó contra dos autos en ocasiones separadas y no se detuvo en ambas ocasiones, haciendo que los policías estatales lo persiguieran a alta velocidad por la Interestatal 5, indicó la portavoz. No hubo reporte de lesiones graves en ninguno de los accidentes.

“Conducía de manera muy errática. Tan erráticamente que varias personas llamaron al 911”, señaló la agente Heather Axtman a CNN.

El sospechoso conducía “de manera absolutamente imprudente”, y se produjo una persecución a 175 kilómetros por hora, agregó. Uno de los agentes intentó arrinconar el auto del sospechoso, miró dentro y se dio cuenta de que un pitbull estaba sentado en el asiento del conductor mientras el sospechoso maniobraba el timón, contó Axtman.

Mientras intentaba evadir a los policías estatales, el sospechoso condujo por Centennial Trail, un sendero para peatones y ciclistas en el condado de Snohomish conocido por mantener ocupado, según Axtman.

“El hecho de que no hubiera nadie en el camino no es nada menos que milagroso”, añadió Axtman. “Estamos muy agradecidos”.

Finalmente, los agentes pudieron usar tiras de púas para terminar la persecución. Durante el arresto, Axtman comentó que el sospechoso les dio una explicación: “Estaba tratando de enseñarle a su perro a conducir”.

“Desearía poder inventar esto”, dijo Axtman, quien también es oficial de información pública. “He sido una agente durante casi 12 años y wow, nunca había escuchado esta excusa. He estado en muchas persecuciones a alta velocidad, he detenido muchos autos y nunca he tenido una excusa de que le estaban enseñando a su perro a conducir”.

La Patrulla del Estado de Washington acusó al hombre de conducir de manera imprudente, chocar y no detenerse, conducir bajo influencia y eludir el delito. Su fianza se fijó en US$ 8.500 y deberá presentarse ante el tribunal el 30 de marzo.

En cuanto al perro, Axtman dijo que la “niña muy dulce” fue llevada al refugio de animales después de que arrestaron a su dueño.