Un sociólogo conocido por recorrer casi cada cuadra de Nueva York murió por coronavirus

(CNN) — William Helmreich, un destacado sociólogo quizás mejor conocido por caminar casi cada cuadra de la ciudad de Nueva York, murió el sábado por la mañana por coronavirus, dijo su familia.

Tenía 74 años.

Helmreich escribió casi 20 libros, incluyendo “The New York Nobody Knows: Walking 6.000 Miles in the City” (La Nueva York que nadie conoce: caminando 600 millas en la ciudad), que narra sus paseos por la ciudad hablando y aprendiendo sobre sus residentes.

William Helmreich, escritor y sociólogo.

Helmreich, que nació en Suiza de sobrevivientes del Holocausto, emigró a Nueva York cuando era un bebé y terminó convirtiéndose en profesor de sociología en el City College de Nueva York.

“El profesor Helmreich era una verdadera institución del City College, un hombre con una inquieta curiosidad por las personas que lo rodeaban, un incesante investigador y un ávido narrador de historias”, dijo el presidente de CCNY, Vincent Boudreau, en un comunicado a CNN.

Helmreich se enorgullecía de haber caminado “virtualmente” por cada cuadra de la ciudad, ganándose una visión completa de la vida cotidiana.

“Creía que todos tenían una historia que valía la pena contar”, dijo Jeffrey Helmreich sobre su padre. “Cada lugar y cada persona era interesante para mi padre. Y cada persona se sentía interesante cuando hablaba con mi padre”.

Helmreich, quien también escribió volúmenes derivados destacando cada uno de los condados de la ciudad, estaba trabajando en la entrada final de su serie antes de morir.

“Estaba a punto de terminar Staten Island”, dijo su hijo. “Todavía tenemos que terminar eso”.

Muy apreciado en la academia, Helmreich también se deleitaba con la alegría y la severidad de la vida cotidiana, dijo su familia a CNN.

“Era tan humano como un erudito. Se trataba tanto de aprender con los pies, con el corazón, con la intuición, con las tripas”, dijo Jeffrey Helmreich, profesor de la Universidad de California en Irvine. “Se abrió paso en los corazones de todos y nos lo reveló al resto de nosotros”.

Después de dar positivo por coronavirus, los síntomas de Helmreich parecían mejorar cuando murió repentinamente el sábado.

“No estábamos preparados para esto en absoluto. No dijimos adiós. No pensamos que teníamos que decir adiós”, dijo Jeffrey Helmreich.

Su familia celebró un funeral virtual, con pocos invitados. No pudieron guardar shiva —o llorar juntos en casa— como es tradición judía.

Los trabajadores del servicio funerario con equipo de protección personal llevaron el ataúd y una excavadora arrojó tierra sobre la tumba, dijo Jeffrey Helmreich.

La viuda de Helmreich y uno de sus hijos asistieron, de pie a dos metros de distancia.

— Anna Sturla colaboró con este reporte.