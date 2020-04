Wimbledon fue el último, así está el calendario deportivo afectado por el covid-19

Noticias

(CNN Español) — La amenaza del nuevo coronavirus afecta la actividad de varios países alrededor del mundo y múltiples eventos deportivos son impactados por las secuelas de la propagación del COVID-19.

Desde los Juegos Olímpicos hasta la Copa América se han visto todo tipo de alteraciones en los calendarios, incluyendo suspensiones o aplazamientos de competencias, eventos a puertas cerradas o cambios de sedes.

Estos son los eventos más importantes que fueron afectados por el coronavirus:

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El brote del virus covid-19 causó además la postergación de Tokio 2020 que se llevará a cabo en 2021, del 23 de julio al 8 de agosto.

Copa América y Eurocopa

* La Copa América programada para jugarse este 2020 en Colombia y Argentina, será aplazada para el 2021. Se jugará del 11 de junio al 11 de julio del próximo año.

* La UEFA decidió que el torneo de Europa se posponga para 2021. Se jugará del 11 de junio al 11 de julio del próximo año.

Eliminatorias Mundialistas

* La FIFA confirmó la suspensión de las primeras fechas de eliminatorias de Sudamérica y Asia.

* La CONCACAF también canceló las fechas programadas para marzo de eliminatorias.

Ligas de fútbol en Sudamérica

* Argentina: el Ministerio del Deporte ordenó la suspensión el fútbol en el país.

* Bolivia: La FBF suspendió la actividad por lo que resta de marzo.

* Brasil: suspendió los torneos nacionaloes, los estatales se juegan a puerta cerrada.

* Chile: se suspende el fútbol a partir del 18 de marzo.

* Colombia: suspensión temporal de la liga.

* Ecuador: suspendió la liga, después de estar jugando a puerta cerrada.

* Perú: la liga fue suspendida.

* Paraguay: a partir del 11 de marzo, se suspendieron las actividades públicas de concurrencia masiva.

* Uruguay: canceló el fútbol de manera indefinida.

* Venezuela: se suspendió toda la actividad.

UEFA

* La UEFA suspendió las competiciones internacionales; Liga de Campeones y Europa League.

Otras ligas de fútbol

* El Torneo Clausura Mexicano fue suspendido a partir del 16 de marzo.

* La Serie A fue suspendida.

* La Liga ordenó un parate a partir del 12 de marzo.

* La Premier League de Inglaterra fue aplazada.

* La Bundesliga fue pospuesta.

* La Ligue 1 de Francia también fue postergada.

* La Major League Soccer de Estados Unidos (MLS), aplazó por 30 días su campaña, comenzando el 12 de marzo.

Baloncesto

* La NBA suspendió la temporada, varios jugadores dieron positivo por coronavirus. La liga anunció el 12 de marzo que tendrá mínimo 30 días sin actividad.

* La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), canceló todas sus actividades.

Fórmula 1

* La temporada comenzará en mayo luego del aplazamiento de los Grandes Premios en Australia, Bahrein, Vietnam y China.

* El Gran Premio de Mónaco no se llevará a cabo en 2020.

MotoGP

* Gran Premio de Qatar (8 de marzo) suspendido.

* Gran Premio de Tailandia (22 de marzo) suspendido.

* Gran Premio de Austin (5 de abril) suspendido.

Ciclismo

* El arranque del Giro de Italia pautado para Hungría fue suspendido.

* El Tour de Emiratos Árabes fue suspendido cuando faltaban dos etapas por disputarse.

* El colombiano Fernando Gaviria resultó positivo por coronavirus.

View this post on Instagram

A post shared by Fernando Gaviria Rendon (@fernandogaviriarendon) on Mar 12, 2020 at 5:07am PDT

Béisbol

* La MLB aplazó el arranque de la temporada, al menos por dos semanas.

* La Liga Japonesa de Béisbol suspendió el arranque de la temporada, programado para el 20 de marzo.

Tenis

* La Federación Internacional de Tenis suspendió los torneos hasta el 20 de abril.

* El Roland Garros se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre.

* Wimbledon no se jugará en 2020.

Golf

* El Masters de Augusta, primer torneo ‘major’ del año, fue aplazado, aún sin fecha para su realización.

* El Players Championship, el Valspar Championship, el WGC-Dell Match Play Championship y el Valero Texas Open también fueron afectados.

* El Tour Europeo canceló el Campeonato Maybank en Malasia y el Abierto de China.

* La LPGA suspendió el torneo Blue Bay que debía llevarse a cabo en Hainan, China, también el Honda LPGA 2020 en Tailandia y el Campeonato Mundial HSBC en Singapur.

Maratones

* El Maratón de Boston fue cancelado. La carrera estaba programada para el 20 de abril y ahora se correrá el 14 de septiembre.

* El Maratón de Seúl fue suspendido por la amenaza del coronavirus. Previamente se había aplazado para el 22 de marzo, pero las autoridades en Corea del Sur luego decidieron cancelarlo por completo.

* El Maratón de Roma programado para el 29 de marzo fue cancelado y no se correrá hasta el 2021.

Hípica

* El Derby de Kentucky se correrá en septiembre. Es la carrera más prestigiosa de la hípica y parte de la Triple Corona.