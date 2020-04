Los gatos pueden contraer coronavirus, pero los expertos dicen que no hay de qué preocuparse

Noticias

(CNN) – Un reciente estudio realizado en China, tan crudo que aún no ha sido revisado por terceros, tiene algunas noticias inquietantes para los amantes de los gatos.

Nuestros amigos felinos peludos parecen ser susceptibles a contraer covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus llamado SARS-CoV-2. Peor aún, los gatos en el estudio pudieron infectarse entre sí, aunque no mostraron signos de enfermedad.

Los hurones también pudieron contraer el virus, aunque no pareció lastimarlos. Los perros, por otro lado, no eran susceptibles, según el estudio. El virus apareció en las heces de cinco perros, pero no se encontró ningún virus infeccioso. Los cerdos, las gallinas y los patos tampoco eran muy hospitalarios para el virus.

Pero no hay necesidad de que los amantes de los gatos o los hurones entren en pánico, dicen los expertos. No hay evidencia de que sus mascotas puedan enfermarse gravemente o morir por el nuevo coronavirus.

“Sí, las personas deberían abrazar a sus mascotas. Estos investigadores arrojaron el virus por la nariz del gato en alta concentración, lo cual es bastante artificial”, dijo el Dr. John Williams, jefe de la división de enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad del Centro Médico de Pittsburgh del Hospital Infantil de Pittsburgh.

Sin exposición realista

El experimento de laboratorio utilizó un escenario que es completamente poco realista, dicen los expertos. Primero, los investigadores forzaron dosis extremadamente altas de virus en las fosas nasales de cinco gatos domesticados de 8 meses de edad.

Los gatos en nuestros hogares o incluso en la naturaleza nunca estarían expuestos a ese nivel de virus.

“Eso es mucho más de lo que un humano promedio obtendría”, dijo el experto en enfermedades infecciosas Dr. William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

“Entonces, esta es una circunstancia artificial y no sabemos si sucede en la naturaleza”, agregó Schaffner.

Dos de los cinco gatos fueron sacrificados seis días después. Los investigadores encontraron partículas de virus en sus sistemas respiratorios superiores.

Los tres gatos infectados restantes fueron puestos en una jaula adyacente a tres gatos no infectados. Más tarde, uno de esos tres gatos dio positivo por el virus, mientras que los otros dos no. Aún así, los investigadores consideraron que el virus podía transmitirse a través de gotas respiratorias.

¿O lo hizo? Ninguno de los gatos infectados mostró signos de enfermedad e incluso si se transmitieran el virus el uno al otro, eso no significa que podrían transmitirlo a los humanos.

Eso es lo que sucedió hace casi dos décadas con un coronavirus hermano llamado SARS-CoV, que causa la mortal enfermedad respiratoria similar a la neumonía llamada SARS.

Al igual que ahora, la ciencia descubrió que los gatos podrían infectarse con el SARS-CoV e infectar a otros gatos. Pero el virus no se transmitió ampliamente entre los gatos domésticos durante la pandemia de 2002 a 2004, ni hubo casos conocidos de transmisión a humanos.

También afecta a los hurones

El estudio encontró que los hurones también eran replicadores “eficientes” del virus, lo que significa que el virus puede crecer y reproducirse fácilmente en sus largos y resbaladizos cuerpos.

“El SARS-CoV-2 puede replicarse en el tracto respiratorio superior de los hurones hasta por ocho días, sin causar enfermedades graves o la muerte”, indicó el estudio. La investigación no consideró un marco de tiempo más largo.

Esa es una buena noticia para los investigadores que buscan una forma de probar cualquier vacuna futura para el SARS-CoV-2, también llamada nuevo coronavirus.

“Es necesario tener un modelo animal para hacer pruebas iniciales de vacunas y comprender cómo los virus causan enfermedades. Por lo tanto, esto será útil para el campo”, explicó Williams.

En realidad no es sorprendente que los hurones parezcan responder al nuevo coronavirus. El pulmón y las vías respiratorias de un hurón son sorprendentemente similares a los de un humano. De hecho, los hurones biológica y fisiológicamente son más similares a los humanos que a un ratón o rata.

“Los hurones son animales clásicos en los que se estudia la gripe; se ha hecho durante décadas”, comentó Schaffner. “Si los científicos estuvieran buscando un modelo animal, primero buscarían los hurones”.

Lo que esto significa

¿Su gato o hurón se enfermará con coronavirus? Según los expertos, es muy poco probable que apunten al hecho de que seguramente ya habríamos oído hablar de muchos casos en mascotas, considerando la propagación significativa del virus en Estados Unidos y Europa.

Hong Kong puso en cuarentena a los animales pertenecientes a personas diagnosticadas con covid-19 y solo ha encontrado dos casos de resultados positivos en perros. Los perros no mostraron signos de enfermedad durante la cuarentena.

Por raro que parezca, parece que un gato en Bélgica pudo haber contraído el virus en marzo de su dueño, que estaba enfermo con covid-19 después de regresar de una visita a Italia. Pero a pesar de que el gato tenía problemas respiratorios y altos niveles del virus en el vómito y las heces, los investigadores aún no están seguros de si el gato padecía de covid-19 u otra enfermedad.

“Si bien se informó que dos perros (Hong Kong) y un gato (Bélgica) se infectaron con SARS-CoV-2, expertos en enfermedades infecciosas y múltiples organizaciones internacionales y nacionales de salud humana y animal están de acuerdo en que no hay evidencia en este momento para indicar que las mascotas transmiten covid-19 a otros animales, incluidas las personas”, según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA por sus siglas en inglés) en su sitio web.

AVMA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. recomiendan tomar precauciones normales al limpiar cajas de arena y alimentar animales.

“Por precaución”, la AVMA sugiere que cualquier persona enferma con síntomas de coviod-19 limite el contacto en este momento, “hasta que se conozca más información sobre el virus”.

“Haz que otro miembro de tu hogar se encargue de caminar, alimentar y jugar con tu mascota”, afirma la AVMA. “Si tienes un animal de servicio o debes cuidar a tu mascota, usa una máscara facial; no compartas comida, no lo beses ni lo abraces y lávete las manos antes y después de cualquier contacto con ellos”.