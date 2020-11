Lewis Hamilton siente más orgullo de su lucha por la justicia social, que por una nueva marca en la Fórmula 1

Noticias

(CNN)– Lewis Hamilton dice que hacer campaña por la igualdad de derechos probablemente lo ha hecho sentir «mucho más orgulloso» que haber logrado un séptimo título mundial esta temporada.

El seis veces campeón está a punto de igualar el récord de siete títulos de Michael Schumacher y puede hacerlo de manera adelantada en el Gran Premio de Turquía el domingo.

Sin embargo, Hamilton dice que su trabajo para abordar las injusticias sociales y su impulso por la diversidad significa más para él que cualquier récord.

«Ganar un campeonato mundial es algo muy personal… y eso no necesariamente afecta la vida de las personas», aseguró el piloto británico antes de la carrera en Turquía.

Hamilton ganará el campeonato de pilotos este fin de semana siempre y cuando su compañero de equipo Valtteri Bottas no pueda vencerlo por ocho puntos.

El británico ya ha batido el récord de Schumacher de 91 carreras ganadas, pero dice que estaría «increíblemente orgulloso» de igualar su récord de títulos.

«Pero es más el mensaje que envía no solo a los niños, sino sobre todo a los niños, que tienes que soñar más grande de lo que crees que puedes soñar y no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo», dijo.

«Algo de lo que estoy mucho más orgulloso (es) de tratar de mejorar las condiciones de las personas en todo el mundo. Eso es lo más importante para mí».

Hamilton es uno de los muchos atletas de alto perfil que usaron su plataforma para apoyar el movimiento Black Lives Matter este año, ha seguido arrodillándose antes de las carreras y ha pedido el fin del abuso policial.

Hamilton, el único piloto negro en la parrilla del «Gran Circo», subió al podio después de la victoria en el Gran Premio de Toscana en septiembre con las palabras «ARRESTEN A LOS POLICÍAS QUE MATARON A BREONNA TAYLOR» estampadas en su camiseta.

Una crítica para sus colegas

El piloto de 35 años también insistió en que su deporte debe hacer más en la lucha contra el racismo a principios de este año y criticó a algunos de sus conductores rivales por no tomarse el tema lo suficientemente en serio.

«Los números y las cifras y los títulos y todo eso tal vez parezcan significar más desde el exterior», continuó Hamilton.

«Recuerdo ver a Michael (Schumacher) conseguir siete y pensar: ‘Wow’. Pero cuando estás ahí, es diferente.

«Vamos a seguir luchando por más campeonatos, seguiremos intentando mejorar y seguiremos corriendo y haciendo lo que nos encanta hacer.

«Lo importante es que el viaje de este año se ha combinado con la lucha por la igualdad y un proceso de crecimiento real de aprender lo que está sucediendo en todo el mundo y ser más consciente del entorno y comenzar a ver avances con eso».

El futuro en la F1 es incierto para el múltiple campeón

A pesar de su inigualable éxito, el futuro de Hamilton aún es incierto.

Su contrato en Mercedes expira al final de la temporada y aún no se ha tomado una decisión sobre lo que vendrá después.

«Soy muy consciente de la idea de que quiero continuar con Mercedes. Me encantaría ayudarlos en esta búsqueda de impulsar el cambio», dijo.

«Ellos están tomando sus autos verdes, electrificando más, quiero ayudarlos en ese camino, quiero ayudarlos a presionar por la diversidad. Hay mucho que discutir y mucho por lo que pasar, pero es algo que haremos si no después de que el trabajo esté terminado al final del año.

«Nada está escrito en piedra, se trata solo de hablar de ello. No siento que haya terminado. Me encantan las carreras y el desafío y no creo que eso vaya a cambiar pronto».