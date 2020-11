Scott Atlas, asesor de Trump sobre coronavirus, insta a Michigan a ‘levantarse’ contra las nuevas medidas por el covid-19

Noticias

Washington (CNN) — El Dr. Scott Atlas, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, criticó las nuevas restricciones del covid-19 de Michigan en un tuit poco después de que se anunciaran el domingo por la noche, instando a la gente a «levantarse» contra las nuevas medidas de salud pública.

«La única forma en que esto se detiene es si la gente se levanta», dijo Atlas. «Obtienes lo que aceptas».

Su mensaje, que va en contra del consenso de los funcionarios de salud pública, es probable que alimente una nueva tensión entre la Casa Blanca y la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, quien fue el objetivo de un presunto plan de secuestro de terrorismo nacional, según dijeron funcionarios federales y estatales el mes pasado.

La gobernadora de Michigan responde a Atlas

En respuesta al tuit de Atlas, el domingo por la noche, Whitmer le dijo a Wolf Blitzer de CNN: «Sabemos que a la Casa Blanca le gusta señalarnos aquí en Michigan, a mí en particular. No voy a ser intimidada para no seguir a científicos de renombre y profesionales médicos».

En cambio, dijo Whitmer, ella consulta a «personas que realmente han estudiado y son muy respetadas en todo el mundo sobre estos temas, no al… no al individuo que cumple con las órdenes del presidente sobre este tema».

La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, se hizo eco de ese mensaje en un par de tuits, el domingo por la noche, calificando la publicación de Atlas como «decepcionante, irresponsable y la razón por la que Estados Unidos se encuentra en circunstancias tan desesperadas con respecto al covid-19».

«Espero con interés una nueva administración federal que trabaje en cooperación con nuestro gobierno estatal para proteger a los residentes de Michigan», dijo Nessel, quien es demócrata.

«Un patriota», continuó, «es alguien que protege a Estados Unidos de sus enemigos, tanto nacionales como extranjeros».

«El covid-19 es el enemigo, no el uno para el otro. Deje de enfrentar a los estadounidenses entre sí y comience a apoyar políticas que hayan demostrado su eficacia en la lucha contra el virus».

Pausa de tres semanas

Whitmer anunció en una conferencia de prensa el domingo temprano que Michigan comenzará una «pausa de tres semanas dirigida a reuniones sociales en interiores y otras actividades grupales» para mitigar la propagación del Covid-19.

«Si todos hacen su parte, veremos un gran beneficio», le dijo a Blitzer sobre las nuevas medidas. «Pero lo evaluaremos a cada paso del camino».

A lo largo de la pandemia, Whitmer ha sido el foco de las críticas de los grupos de ultraderecha. La supuesta trama para secuestrarla incluía planes para derrocar a varios gobiernos estatales que los sospechosos «creen que están violando la Constitución de EE.UU.», según una denuncia penal federal.

Pese a todo, ella se une a una lista de funcionarios que están endureciendo sus restricciones a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando.

Casos en aumento

Estados Unidos superó los 11 millones de casos de coronavirus el domingo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El último hito se produce solo seis días después de que EE.UU. Registrara 10 millones de casos.

Fue lo más rápido que Estados Unidos ha agregado un millón de casos nuevos desde que comenzó la pandemia.

A diferencia de los expertos médicos del gobierno que asesoraron a Trump en los primeros meses de la pandemia, Atlas ha adoptado una postura pública sobre el virus mucho más cercana a la del presidente, incluso calificando como «histeria» la idea de que las escuelas no pueden reabrir este otoño y presionando para la reanudación de los deportes universitarios.

«Está trabajando con nosotros y trabajará con nosotros sobre el coronavirus», dijo Trump en agosto. «Y tiene muchas ideas geniales. Y cree que lo que hemos hecho es realmente bueno, y ahora lo llevaremos a un nuevo nivel».

Laura Ly de CNN contribuyó a este informe.