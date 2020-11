Jueces desestiman demandas republicanas y de la campaña Trump en Arizona, Pensilvania y Georgia

Noticias

(CNN) –– Jueces estatales de Arizona y Pensilvania, así como un juez federal en Georgia, rechazaron este jueves demandas relacionadas con las elecciones, que fueron interpuesta de los republicanos y la campaña de Trump.

El triplete de derrotas es la más reciente ronda de fracasos para la campaña de Trump en su intento arriesgado y cada vez más improbable por bloquear la victoria del presidente electo Joe Biden. Esto, antes de que el Colegio Electoral lo certifique como el próximo presidente.

Uno de los jueces, designado por Trump en Georgia, calificó el intento de los abogados aliados republicanos por bloquear los resultados electorales como «bastante sorprendente». Y se negó a su esfuerzo de detener la victoria de Biden allí.

Un triplete de derrotas para las demandas de la campaña de Trump y republicanos

En Arizona, un juez estatal rechazó auditar los votos en el estado y retrasar la finalización de los resultados. Según dijo, la demanda no podía ser reestructurada y presentada nuevamente. Y en Pensilvania, un juez estatal ordenó el recuento de más de 2.000 votos en ausencia que la campaña de Trump pretendía excluir.

Los fallos llegaron con solo unas pocas horas de diferencia este jueves.

Las derrotas para la campaña de Trump se han acumulado durante los últimos días. Entre ellas, los nueve casos de la campaña de Trump o de sus aliados que fueron desestimados o retirados el viernes pasado. También las cuatro demandas sobre reclamos de fraude que votantes que votantes a favor de Trump retiraron a principios de esta semana.

Los abogados de la campaña de Trump ––incluido Rudy Giuliani–– se han comprometido a continuar con los esfuerzos. Pero, casi no quedan casos poselectorales viables para la campaña que podrían privar a Biden de los votos para ser presidente. Los analistas legales han dicho ampliamente que fracasarán las apuestas de Trump en los tribunales para cambiar los resultados de las elecciones.

Una demanda federal ahora encabezada por Giuliani continúa en Pensilvania. Sin embargo, pero el juez que la evalúa expresó su escepticismo este martes frente a que se descarte el voto presidencial del estado.

Arizona

Un juez de Arizona desestimó la demanda del Partido Republicano del estado que buscaba una auditoría más extensa de los votos emitidos el día de las elecciones. Una medida que, según advirtieron abogados del condado, podría haber retrasado la certificación estatal de las boletas electorales.

En una breve orden, el juez John Hannah desestimó la demanda con prejuicio. En ese sentido, negó la solicitud del partido para una orden judicial que impidiera que el condado de Maricopa certificara sus resultados electorales. Maricopa es el condado donde está ubicado de Phoenix y el más poblado del estado.

CNN proyecta que el presidente electo Joe Biden ganará Arizona, con una ventaja de más de 10.000 votos. Esto con base en un estimado del 99% de los precintos reportados en la noche de este jueves. Sería la segunda vez que un demócrata gana Arizona en una elección presidencial en más de siete décadas.

El Partido Republicano de Arizona argumentó que la orden del secretario de Estado violó la ley estatal. Según dijo, es porque el conteo manual de una muestra aleatoria de boletas se realizó con base en lugares de votación, no de distritos electorales.

Otra demanda desestimada para Trump

El fallo marca otra demanda que será desestimada por los tribunales. Justo, mientras los republicanos buscan desafiar los resultados de las elecciones en los estados en disputa. Sus argumentos se basan en afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado e infracción electoral. La semana pasada, los abogados de la campaña de Trump retiraron una demanda que solicitaba revisar todas las papeletas del día de las elecciones. La decisión llegó después de encontrar que el margen de victoria para la contienda presidencial en Arizona no se podía superar.

Más de la mitad de los condados de Arizona realizaron auditorías poselectorales, según informes presentados a la oficina del secretario de estado. No se encontraron discrepancias ni problemas microscópicos que afecten el resultado, de acuerdo a los reportes.

Las auditorías en los cuatro condados más grandes de Arizona no hallaron evidencia del fraude electoral sistemático del que se ha quejado Trump. Estos condados comprendieron el 86% de todos los votos a la presidencia en el estado. No se encontraron irregularidades en el condado de Maricopa. Por su parte, funcionarios del condado de Pima, hogar de Tucson, auditaron una muestra aleatoria de 4.239 votos en la carrera presidencial. Únicamente encontraron una discrepancia de dos votos.

Geoff Burgan, director de comunicaciones de Arizona de la campaña de Biden, calificó la demanda como «frívola y legítimamente rechazada».

El pedido del recuento de votos en Arizona

«La elección de Arizona fue bien dirigida y transparente. Y los sectores marginales de extrema derecha del Partido Republicano de Arizona deberían dejar de intentar socavar la fe de los ciudadanos en elecciones libres y justas», agregó Burgan.

La presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, criticó la orden el jueves y renovó su pedido a una auditoría. «Respaldo mi llamado a la auditoría de un conteo manual completo de los resultados electorales de nuestro estado», dijo Ward en un comunicado. Sin embargo, no confirmó explícitamente que el partido apelaría.

Joseph LaRue, un abogado del condado, dijo en la corte que la fecha límite del condado para certificar las boletas es este lunes. Añadió que una demora podría afectar la capacidad del estado para cumplir con la fecha límite del Colegio Electoral. El plazo máximo para la certificación estatal es el 30 de noviembre. El Colegio Electoral vota el 14 de diciembre.

Hannah también dijo que el secretario de Estado de Arizona podría solicitar el reembolso de los honorarios legales.

Pensilvania

Un juez estatal de Pensilvania rechazó un intento de la campaña de Trump por descartar más de 2.000 votos en ausencia por razones técnicas.

La campaña de Trump ha realizado varios intentos por descartar los votos en ausencia ante los tribunales de Pensilvania. Y el juez Robert Baldi, del tribunal de Common Please del condado de Bucks, dictaminó este jueves que descartar las boletas electorales en ausencia privaría del derecho al voto a los electores.

El caso no está entre aquellos en los que la campaña Trump ha señalado fraude. En cambio, la campaña argumentó que el estado debería hacer cumplir las reglas sobre cuándo se deberían o no contar los votos en ausencia. Y cuestionó 2.177 papeletas en el condado de Bucks que estaban en un sobre de privacidad abierto o que no tenían fechas, nombres o direcciones escritas a mano en sus sobres exteriores.

Esas papeletas serán contadas, ordenó Baldi.

La campaña de Trump ha perdido varias apuestas similares que atacan un pequeño número de votos en ausencia en otros dos condados.

Baldi, en su opinión de este jueves, dejó en claro que el fraude no era un problema.

«Cabe señalar que las partes señalaron específicamente en su estipulación integral de hechos que no existe evidencia de fraude, mala conducta o irregularidad alguna con respecto a las papeletas impugnadas. No hay nada en el expediente y nada alegado que pudiera conducir a la conclusión de que cualquiera de las boletas impugnadas fue presentada por alguien que no estaba calificado o con derecho a votar en esta elección», escribió. «En ningún momento los peticionarios presentaron pruebas o argumentos contrarios».

Georgia

Un juez federal en Georgia rechazó una demanda electoral presentada por Lin Wood, un elector republicano. Wood argumentó ante la corte violaciones constitucionales y fraude percibido en las elecciones presidenciales. Además, trató de bloquear la certificación de los resultados electorales.

«No hay duda de que el derecho de un individuo a votar es sacrosanto», dijo este jueves el juez Steven Grimberg del Distrito Norte de Georgia. Pero eso «no significa que los votantes individuales tengan derecho a dictar» cómo se emiten o deciden contabilizar los votos.

«No le corresponde a los tribunales inmiscuirse» en los procesos establecidos por los estados, agregó.

El abogado de Wood indicó este jueves que es posible que desee intentar una apelación ante el juez. Esto, en representación de la campaña de Trump mientras busca bloquear una victoria de Biden. Pero el fallo de Grimberg de este jueves, pronunciado desde el banco, cierra nuevas rondas de demandas de múltiples maneras.

Grimberg decidió que el elector en Georgia no tenía la capacidad de demostrar que podía argumentar un caso. Tampoco tenía una vía en la corte bajo la ley y había presentado una demanda demasiado tarde para afectar las elecciones.

«No escuché ninguna justificación de por qué el demandante retrasó la presentación de este reclamo hasta dos semanas después de esta elección y en la cúspide de la certificación de los resultados electorales», dijo Grimberg, designado por Trump. El recuento de votos en ausencia en Georgia, que los republicanos impugnaban en la demanda, comenzó hace meses, señaló.

Erica Orden, Bob Ortega, Marshall Cohen y Dan Merica, todos de CNN, contribuyeron a este informe.