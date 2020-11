¿Qué tan peligroso es volar durante una pandemia? Esto es lo que sabemos y cómo hacerlo más seguro

Noticias

(CNN) — En cualquier otro año, estaríamos felizmente volando sobre los ríos y pasando por el bosque para llegar más rápido a la casa de la abuela durante las vacaciones. Pero es 2020, y a nivel mundial hay más de 1,3 millones de muertes por el nuevo coronavirus hasta ahora, sin un final a la vista.

«Estoy particularmente preocupado por los viajes en avión», dijo el pediatra Dr. David Rubin, quien dirige PolicyLab, un centro de investigación y políticas públicas en el Children’s Hospital of Philadelphia. El centro rastrea casos de covid-19 en comunidades de todo el país.

«Casi creo que los autos son más seguros para quienes viajan, porque solo eres tú y quienquiera que esté viajando», dijo Rubin. «Al menos no tiene la situación de un avión lleno donde podría haber varios individuos positivos con covid-19 en el avión».

Usar máscara y mantener la mayor distancia posible es clave para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus.Drew Angerer / Getty Images

Casi en cualquier lugar al que puedas viajar, las cifras son desalentadoras. Europa se encuentra inmersa en una segunda ola de la pandemia (el recuento de muertes aumentó en un 43% en una semana reciente) y los casos de covid-19 se disparan en muchas áreas de Estados Unidos. California y Texas, por ejemplo, recientemente sobrepasaron el millón de casos, y las camas de cuidados intensivos se llenan en un número creciente de ciudades.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) instan a los estadounidenses a evitar los viajes de Acción de Gracias este año.

No hay forma de mantener el virus fuera de los vuelos

Una «epidemia silenciosa» de infecciones asintomáticas por covid-19 está detrás del último aumento de casos, según el Dr. Robert Redfield, director de los CDC.

Eso significa que los controles de seguridad implementados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), por muy buenos que sean, probablemente no detecten a nadie que esté propagando el virus sin síntomas obvios como tos o fiebre.

«Si estás en un avión grande ahora, hay una posibilidad razonable de que alguien que esté infectado con covid-19 esté en ese avión», indicó Linsey Marr, profesor de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech, quien es un destacado experto en la transmisión de virus por aerosoles.

«Creo que con la presión de llegar a casa para el Día de Acción de Gracias, habrá personas que den positivo (por coronavirus) y que se suban al avión de todos modos», señaló Rubin.

Sistemas de ventilación de aviones

Los primeros estudios, realizados antes de que las aerolíneas requirieran el uso de máscaras en todo momento, han descubierto algunos casos raros de transmisión de covid-19 en aviones, aunque el rastreo de contactos completo ha sido un desafío para los viajes aéreos.

Cuando se trata de enfermedades infecciosas, los aviones tienen un excelente historial de seguridad porque el aire que las personas respiran mientras vuelan es uno de los más filtrados en los viajes, según Joseph Allen, quien dirige el programa Healthy Buildings en Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública.

«El aire en (muchos) aviones es una mezcla 50/50 de aire exterior y aire recirculado», dijo Allen. «El aire exterior se purga del motor, se acondiciona y se envía a la cabina. El otro 50% es aire recirculado que pasa a través de filtros HEPA».

Todos los jets comerciales importantes tienen sistemas de ventilación con filtros HEPA de alta calidad capaces de eliminar el 99,97% del polvo, polen, moho, bacterias y otras partículas en el aire con un tamaño tan pequeño como 0,3 micrones. A modo de comparación, se cree que el covid-19 tiene entre 0,06 y 1,4 micrones.

Cuando esos sistemas de ventilación funcionan y todos están enmascarados, el riesgo de covid-19 se reduce enormemente, según Marr.

«Yo diría que ir a un restaurante es más riesgoso que sentarse en un avión, en uno de los aviones más grandes», dijo Marr. «Son las otras partes del viaje las que más me preocupan».

El resto de la experiencia del viaje aéreo

Por ejemplo, el proceso de embarque. Las calzadas de los aviones pueden llenarse, ya que las personas se apilan esperando su turno, solo para ingresar a un avión estacionado que probablemente tenga poca o ninguna recirculación de aire.

«Durante el abordaje, es cuando normalmente no hay ventilación: los aviones no tienen sus unidades de energía auxiliares en funcionamiento, no suelen estar conectados a los sistemas de ventilación basados ​​en puertas», dijo Allen.

Si se venden todos los asientos y el proceso de embarque es lento, eso puede aumentar sus probabilidades hasta que comience el flujo de aire y la filtración.

«Hemos realizado mediciones en los aviones cuando la gente está subiendo y vemos altos niveles de dióxido de carbono, que es un indicador de que no hay suficiente ventilación», dijo Allen.

Los trenes y los traslados al aeropuerto también te ponen en contacto a menos de 2 metros con otros; y si viajas al aeropuerto en Uber o taxi, estás en otro espacio pequeño.

«Piense en toda la experiencia relacionada con los viajes», dijo Allen. «Puede que estés tomando un taxi, autobús o metro, lidiando con las colas de seguridad o yendo al restaurante en el aeropuerto».

Aquí está la pregunta clave a responder: no importa cuán seguro sea viajar en avión, y no importa cuán bien ventilada pueda estar la cabina de un avión en una aerolínea importante, ¿debería volar para las vacaciones?

No, dice Allen. «En este momento, no deberíamos viajar a menos que sea absolutamente necesario», dijo. «Es difícil, todos sufrimos de fatiga pandémica, estamos listos para que esto termine, pero la realidad es que no ha terminado».

«Tenemos la responsabilidad compartida de actuar de manera apropiada y minimizar la rapidez con que este virus continúa propagándose».

Consejos para reducir su riesgo

¿Qué pasa si, a pesar de tus mejores esfuerzos para evitar los viajes en avión, volar se convierte en una necesidad? Aquí hay consejos de expertos sobre cómo reducir el riesgo de contraer covid-19 a lo largo de tu viaje.

Vuela distancias cortas.

La cantidad de tiempo que estás expuesto al virus es importante, según la comentarista de CNN Erin Bromage, inmunóloga comparativa y profesora de biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth.

En mayo, escribió una publicación de blog vista millones de veces que definía la probabilidad de contraer el virus con esta ecuación: «Infección exitosa = Exposición al virus x tiempo». Aplique eso a los viajes aéreos y se deduce que los vuelos más cortos lo expondrán a menos virus, reduciendo así su riesgo.

«Los raros casos en los que hemos visto transmisión en aviones es en los vuelos largos, los que son de cinco horas, o más como nueve horas, 14 horas», dijo Marr.

Consejo: ¿Necesitas volar más de unas pocas horas? Interrumpe el viaje, sugiere Marr. Vuela con escalas más cortas, con tiempo para bajar del avión y salir al aire libre. O conduce parte del camino y vuela el resto.

Planifica tu transporte al aeropuerto.

Si tienes que tomar un Uber, Lyft o un taxi al aeropuerto, asegúrate de que tú, tu familia y el conductor usen máscaras durante todo el viaje, y asegúrate de bajar las ventanas para estimular el flujo de aire, dijo Allen.

«Hemos hecho algunos modelos sobre esto, demostramos que incluso bajar las ventanas solo un par de pulgadas puede ayudar realmente con la transmisión aérea», dijo. «Y quieres bajar las ventanas incluso si hace mal tiempo. Un poco realmente ayudará».

Consejo: también puedes conducir tú mismo y las personas en tu «cápsula» hasta el aeropuerto y dejar el automóvil estacionado. Incluso entonces, dijo Allen, baja las ventanas.

Use una máscara adecuada, de la manera adecuada, durante todo el viaje.

Usa una máscara que cubra su boca y nariz durante todo el vuelo y permanece sentado tanto como sea posible.Michael Loccisano / Getty Images

«Querrás tener una máscara mínima de dos capas, preferiblemente una máscara de tres capas», comentó Allen, quien ha centrado su carrera en «edificios enfermos» y cómo afectan el rendimiento y la productividad de los trabajadores.

Busca un tejido apretado de 100% algodón, según estudios. Utiliza la prueba de luz para comprobar el tejido: si puede ver fácilmente el contorno de las fibras individuales cuando sostiene la máscara a la luz, es probable que no sea eficaz.

Mantente alejado de pañuelos y máscaras de polainas a menos que sea todo lo que está disponible. Un estudio reciente encontró que ambos tipos son los menos efectivos en términos de protección.

«Además del nivel de filtración, tenemos que prestar atención al ajuste», continuó Allen. «Quieres que la mascarilla pase sobre el puente de la nariz, debajo de la barbilla y quede al ras de la cara, descansando a lo largo de la piel. Quieres que tu respiración pase a través del medio filtrante y no se escape por los lados».

Incluso la máscara más protectora fallará si la usas mal. La cobertura facial completa es necesaria en todo momento, y eso significa que no debes dejar que se le resbale por la nariz, por favor.

Considera un protector facial.

Si tienes un alto riesgo, podrías considerar agregar un protector facial sobre la mascarilla, dijo el Dr. Henry Wu, profesor asociado de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta.

«Todavía no tenemos los datos para decir cuánta protección adicional ofrece», dijo Wu, «pero puede tener algún valor aditivo, particularmente en términos de gotas respiratorias más grandes que entran directamente en los ojos».

Pero no confíes solo en un protector, advirtió Wu: «El uso de un protector facial no niega la necesidad de usar una máscara facial».

Los viajes aéreos se han recuperado significativamente desde su casi paralización en marzo. La TSA examinó a más de un millón de pasajeros el 19 de octubre.Imágenes de Scott Olson / Getty

Lleva lo esencial.

Junto con esa máscara altamente protectora, definitivamente debes traer toallitas desinfectantes y una botella de desinfectante para manos de 88 mililitros con más de 60% de etanol o 70% de alcohol isopropílico. Ese es el nivel necesario para matar la mayoría de los coronavirus, según los CDC.

No te dejes engañar por el lenguaje de marketing efectivo del «99,9%» que puedes ver en la botella. En su lugar, comprueba los niveles de alcohol en los ingredientes o busca la etiqueta «Información sobre medicamentos» de la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. También puedes consultar la lista de desinfectantes aprobados por la FDA.

Antes de sentarte, usa toallitas desinfectantes en tu asiento y reposabrazos en el avión, y no olvides tu cinturón de seguridad, la boquilla de filtración y los botones de luz sobre su cabeza, el monitor de video y la parte trasera del asiento frente a ti.

Carga tus propios audífonos, almohada para el cuello y manta si crees que los necesitas, y no olvides los bocadillos que puedes traer de casa, como frutas secas, nueces, queso y galletas saladas. La mayoría de las aerolíneas han reducido el servicio de comidas al mínimo.

Mantener 2 metros de distancia social en los aeropuertos puede ser un desafío.Daniel Slim / AFP a través de Getty Images

Incorpora tiempo extra.

No esperes atravesar el aeropuerto como en los viejos tiempos. Se necesita más tiempo para distanciarse socialmente durante la entrega de equipaje y los controles de seguridad. Reduce el tiempo que pasas en seguridad (sin cambio suelto, sin cinturones, sin zapatos con corbata, quítate y guarda tu chaqueta con anticipación) y ten tu computadora portátil y artículos de tocador a mano.

Asegúrate de usar desinfectante después de pasar por seguridad, o ve al baño y canta feliz cumpleaños dos veces mientras te lava las manos con agua y jabón.

Quédate en tu asiento si puedes.

Levantarse y moverse te acerca a los demás en el avión, y visitar el baño abre un nuevo conjunto de cosas potencialmente con gérmenes para tocar. Trata de prepararte para eso con anticipación, dijo Wu, «comiendo antes del vuelo y haciendo tus descansos para ir al baño en las escalas».

Si debes tomar un descanso para ir al baño en el avión, esa es una razón más para tener un desinfectante de manos listo, dijo Wu.

«Ese es un enfoque mucho mejor que usar guantes», dijo. «La realidad es que los guantes solo protegen la superficie de tus manos. El exterior del guante obviamente todavía está sucio, y si tienes guantes sucios y te estás tocando la cara, no es diferente a no tener guantes».

Cuarentena a la llegada, en ambos sentidos.

«No confíes en una prueba negativa el martes antes del Día de Acción de Gracias y piensa que eso te permite estar con su familia», dijo Rubin. «Hacer cuarentena durante una semana y media cuando llegas es la mejor manera de asegurarse de que es probable que seas negativo».

Tomar esa precaución funciona en ambos sentidos, dijo Allen.

«Creo que es responsable que cuando llegas a algún lugar o regresas te pongas en cuarentena y te asegures de no llevar la infección a una nueva área o de devolver una a donde vives», indicó.

«Este no es el momento para viajes de lujo o de vacaciones», agregó Allen, «pero si es absolutamente necesario viajar, y hay muchas razones por las que la gente tiene que viajar, simplemente debes tomar precauciones adicionales».