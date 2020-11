Verificación de hechos: Giuliani y la salvaje conferencia de prensa del equipo legal de Trump

Noticias

(CNN) — En una rueda de prensa salvaje, llena de salidas por la tangente y a menudo polémica dirigida por el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, el equipo legal de la campaña de Trump expuso su caso por el supuesto fraude generalizado en las elecciones. La sesión informativa de aproximadamente 90 minutos estuvo llena de falsedades y teorías de conspiración.

En ningún momento el equipo legal de Trump ofreció pruebas de sus acusaciones de fraude generalizado. Jenna Ellis, asesora legal de la campaña, dijo que el grupo estaba presentando una «declaración introductoria» con más por venir y dijo que al equipo era una «fuerza de ataque de élite».

También con la campaña, la abogada Sidney Powell hizo afirmaciones extremas y sin fundamento sobre la supuesta interferencia de Venezuela y George Soros en las elecciones estadounidenses. En múltiples ocasiones, Giuliani hizo acusaciones citando a personas cuyas identidades, dijo, no podían ser reveladas por su propia seguridad.

Muchos de sus reclamos específicos ya han sido refutados por expertos federales en seguridad electoral y una amplia gama de administradores electorales bipartidistas en todo el país.

(Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Aquí hay un vistazo a algunas de las principales afirmaciones hechas durante la sesión informativa y los hechos que las rodean.

Certificación en el condado de Wayne

Giuliani dijo que la campaña de Trump retiró un caso en Michigan porque su objetivo era lograr que la junta del condado de Wayne no certificara la elección y que eso fue lo que hicieron.

Los hechos primero: Esto es falso. Los resultados del condado fueron certificados el martes por la noche.

Dos miembros republicanos de la Junta inicialmente bloquearon la votación, pero luego revocaron su decisión y votaron para certificar la elección el martes por la noche. Desde entonces, han enviado declaraciones juradas para rescindir su voto, pero no han presentado ninguna demanda para intentar forzar al condado a convocar una nueva reunión. Dado que la fecha límite ha pasado, la certificación sigue en pie.

El vicepresidente de la junta, el demócrata Jonathan Kinloch, dijo el jueves que los votos de los miembros no se pueden cambiar después de realizados.

– Tara Subramaniam y Annie Grayer

‘Exceso de votos’ en Michigan

No hubo más votos que votantes en Michigan 1:25

«Una de las razones por las que los republicanos no certificaron la votación en el condado de Wayne, Michigan, fue porque el exceso de votos fue muy alto», afirmó Giuliani. Añadió, «lo que les estoy describiendo es un fraude masivo».

Los hechos primero: Esto es falso.

Lo que Giuliani llamó un voto excesivo a menudo se conoce como un desequilibrio donde el número de boletas tabuladas no es igual al número de personas inscritas para votar en un lugar de votación específico.

Las elecciones pasadas en Michigan, con mayores desequilibrios, han sido certificadas sin problemas, incluso en 2016 cuando Trump ganó el estado, según el secretario de Estado de Michigan.

Mitt Romney califica el intento de Trump de anular las elecciones de Michigan como ‘antidemocrático’

«Certificaron el voto en 2016 con el 80% de los precintos de Detroit fuera de equilibrio. Y, sin embargo, hoy, el 42% estaba fuera de equilibrio y, sin embargo, no obtuvo la certificación, por lo que claramente no hay ningún punto válido aquí», dijo el secretario de Michigan de State Jocelyn Benson dijo.

Benson le dijo a CNN que es «bastante común» que los recintos estén fuera de balance, pero «no indica que haya ninguna mala conducta», y agregó que «es más una cuestión de contabilidad, administrativa».

Hay muchas razones por las que un precinto podría estar desequilibrado y tener una discrepancia entre la cantidad de votos emitidos y la cantidad de personas registradas en el libro de votación, según Chris Thomas, quien se desempeñó como asesor principal del secretario de la Ciudad de Detroit. Thomas, quien ha construido una carrera de décadas sirviendo a secretarios de Estado, tanto republicanos como demócratas, dijo a CNN que, en general, a través de sus muchos años de experiencia, un desequilibrio debe verse como errores administrativos y no como fraude.

– Tara Subramaniam y Annie Grayer

Observadores electorales

Giuliani afirmó que más de 600.000 boletas en Pensilvania «no fueron inspeccionadas, lo que las convierte en boletas nulas y sin valor».

Los hechos primero: Esto es falso. Nada es ilegítimo en esas papeletas.

Un juez de la Corte Suprema de Pensilvania decidió que la junta de elecciones del condado de Filadelfia cumplió con la ley en cuanto a cómo permitía a los observadores acceder al proceso de escrutinio.

La ley permite que los observadores estén presentes, escribió el juez, pero no tienen derecho a inspeccionar o mirar por encima de los hombros de los trabajadores que cuentan las papeletas. El juez dictaminó que los observadores en Filadelfia no pueden impugnar las boletas y no necesitan inspeccionar cada firma individual.

– Tara Subramaniam

Boletas por correo

Giuliani afirmó falsamente que las boletas por correo son «propensas al fraude».

Los hechos primero: expertos en elecciones le han dicho a CNN una y otra vez que las boletas por correo son una forma segura de votar y no están sujetas a fraude generalizado.

– Holmes Lybrand

El juez Alito y Pensilvania

Pensilvania desestima demanda de Trump sobre conteo de votos 2:08

En un punto, Giuliani sugirió que el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Samuel Alito, intervino en Pensilvania y le dijo al estado que «cualquier boleta que llegara después de las 8 en punto del 3 de noviembre de 2020 debía ser apartada y no abierta».

Los hechos primero: Es falso que Giuliani afirme que Alito ordenó a los condados no abrir las boletas recibidas después de las 8 pm el día de las elecciones. En cambio, Alito ordenó a las juntas electorales del condado que siguieran la guía emitida por el secretario de Estado de Pensilvania, que pedía segregar las boletas que llegaban del 4 al 6 de noviembre y mantenerlas separadas incluso si se contaban.

El 6 de noviembre, el Partido Republicano de Pensilvania pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que ordenara a la secretaria de Estado Kathy Boockvar «registrar, segregar y no tomar ninguna acción relacionada con las boletas que lleguen» después del día de las elecciones.

Alito dijo que remitiría la solicitud a la corte. Los jueces aún tienen que pronunciarse sobre la petición de los republicanos de que «no se tomen acciones» respecto a las boletas.

Alito, que tiene jurisdicción sobre la región de Pensilvania, emitió una orden el 6 de noviembre que ordenaba que «todas las juntas electorales del condado» tenían la orden de «cumplir» con las pautas presentadas por el secretario de la Mancomunidad, esencialmente manteniendo el status quo.

– Ariane deVogue y Tara Subramaniam

71% de datos inconsistentes

Ellis, un asesor legal senior de la campaña de Trump, afirmó que el condado de Wayne, Michigan, no iba a certificar sus resultados «porque el 71% de los condados tienen datos inconsistentes».

Los hechos primero: Esto es engañoso.

Si bien Ellis no especificó lo que quiso decir con datos inconsistentes, es probable que se refiera a recintos que están fuera de balance, donde el número de votantes registrado en el libro de votación no coincide con el número de votos emitidos.

Según la oficina del secretario de Estado de Michigan, el 71% de las ubicaciones de conteo de votos ausentes en Detroit, que es parte del condado de Wayne, no se equilibraron. Sin embargo, el número total de recintos que no se equilibraron en la ciudad en general fue mucho menor. Incluyendo las boletas en persona, el 42% del total de los precintos en Detroit no se equilibró.

Los desequilibrios fueron parte de la razón por la que dos miembros republicanos de la Junta de Electores del Condado de Wayne bloquearon temporalmente la certificación de los resultados del condado. Los resultados finalmente se certificaron después de un acuerdo que estipulaba en parte que la secretaría de Estado de Michigan sería llamada a realizar una auditoría integral en los recintos específicos en Detroit que no estaban equilibrados.

Los errores administrativos que resultan en estos desequilibrios no han detenido las certificaciones pasadas en el condado. En las primarias de agosto, el condado de Wayne certificó sus resultados cuando el 72% de las juntas de conteo de ausentes en Detroit y el 46% del total de distritos electorales del condado no se reconciliaron.

Para esta elección, la Junta de Escrutinios del Condado de Wayne no ha publicado oficialmente su informe final que incluirá qué precintos del condado no se equilibraron.

– Tara Subramaniam y Annie Grayer

Dominion Voting Systems y Venezuela

Equipo de Trump impulsa teoría falsa vinculada a Chávez 2:47

Powell afirmó que las máquinas de votación ampliamente utilizadas de la empresa de tecnología electoral Dominion Voting Systems presentaban software creado «bajo la dirección» del expresidente de Venezuela Hugo Chávez para modificar sus propios resultados electorales y que la empresa tiene vínculos con la Fundación Clinton y Soros.

Los hechos primero: nada de esto es cierto. Dominion no tiene vínculos corporativos con Venezuela, la Fundación Clinton o Soros.

Powell y otros aliados de Trump han intentado vincular a Dominion, que vende tecnología electoral que se utilizó en más de dos docenas de estados, a otra empresa de votación llamada Smartmatic. Durante las elecciones de 2020, la tecnología de Smartmatic se usó solo en el condado de Los Ángeles y no en ningún estado indeciso, dijo a CNN un portavoz de la compañía.

Smartmatic fue fundada en Florida por dos venezolanos y proporcionó tecnología electoral al gobierno venezolano. Powell publicó en las redes sociales una supuesta declaración jurada de un funcionario venezolano anónimo que afirma que se utilizó el software Smartmatic para cambiar los votos en el país. Pero esas afirmaciones no tienen evidencia y no hay razón para creer que el software de la compañía fue creado para asegurarse de que Chávez «nunca perdió una elección», como afirmó Powell. En realidad, la compañía se pronunció para acusar al gobierno venezolano de fraude electoral en 2017.

El mayor problema con esta afirmación es que no hay evidencia de que las máquinas Dominion usaran software Smartmatic, como sugirió Powell, y por lo tanto, cero conexión entre Venezuela y la compañía cuyas máquinas de votación se utilizaron realmente en los estados indecisos en los que se está centrando Trump. Tanto Dominion como Smartmatic han dicho que son competidores sin vínculos corporativos.

El origen del reclamo que vincula a las empresas parece ser una intrincada transferencia corporativa: en 2005, Smartmatic adquirió una empresa llamada Sequoia Voting Systems, pero la vendió en 2007 luego de preguntas de miembros del Congreso sobre la adquisición por parte de una empresa vinculada a Venezuela. Tres años más tarde, Dominion, que fue fundada como una empresa canadiense pero ahora es propiedad mayoritaria de estadounidenses, adquirió Sequoia. Además, Smartmatic autorizó las máquinas Dominion para su uso en Filipinas en 2009, pero el contrato terminó en una demanda, dijo Dominion en su comunicado.

Ni Dominion ni Smartmatic tienen vínculos corporativos con los Clinton o Soros, un importante donante demócrata. Si bien Dominion acordó donar su tecnología a «democracias emergentes» como parte de un programa dirigido por la Fundación Clinton en 2014, según el sitio web de la fundación, Dominion dijo en su comunicado que no tiene «relaciones de propiedad de la empresa» con la fundación. Y aunque el presidente de la junta de la empresa matriz de Smartmatic también forma parte de la junta de una fundación dirigida por Soros, Open Society Foundations, el propio Soros no participa en ninguna de las dos empresas.

-Casey Tolan

Dominio y algoritmos

En una de las afirmaciones más extravagantes de la conferencia de prensa, Powell también dijo que el software utilizado por Dominion «puede configurar y ejecutar un algoritmo que probablemente se ejecutó en todo el país para tomar un cierto porcentaje de votos del presidente Trump y entregarlos al presidente Biden».

Los hechos primero: No hay absolutamente ninguna evidencia de que esto sucediera. Funcionarios federales han dicho que no hubo fraude generalizado o irregularidades durante las elecciones y la mayoría de los estados utilizan boletas de papel que pueden auditarse para verificar los totales de votos.

Los expertos han dicho que esas ideas carecen de respaldo fáctico. En particular, los estados pueden revisar y volver a contar las boletas de papel, lo que puede validar los totales de votos. Y un grupo conjunto de funcionarios electorales federales, estatales, locales y privados calificó las elecciones de 2020 como las más seguras en la historia de Estados Unidos la semana pasada.

Si bien se informaron algunos problemas aislados con la tecnología de Dominion el día y la noche de las elecciones, no ha habido informes creíbles de que algún problema con las máquinas de la compañía haya afectado el conteo de votos.

Para alegar la posibilidad de hackeo, Powell pareció citar una investigación del profesor de la Universidad de Princeton Andrew Appel, quien advirtió sobre posibles vulnerabilidades en las máquinas de votación de Dominion y otras empresas y demostró el potencial que existe para hackear esas máquinas. Pero Appel argumentó este mes que se puede confiar en los resultados de las elecciones debido al rastro de papel que respalda el conteo de votos.

«Vulnerabilidades no son lo mismo que elecciones amañadas, especialmente cuando tenemos boletas de papel en casi todos los estados», escribió Appel en su blog la semana pasada. «En la actualidad, Estados Unidos utiliza principalmente boletas de papel y así es como podemos confiar en los resultados de las elecciones, aunque existen algunas vulnerabilidades informáticas».

– Casey Tolan