(CNN) — El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, hizo la semana pasada una rara aparición como defensor en un esfuerzo infundado y desesperado por socavar las elecciones y la victoria del presidente electo Joe Biden.

Al dirigirse al exalcalde de la ciudad de Nueva York, quien repitió como un loro la mentira de Trump sobre el fraude electoral masivo, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Matthew Brann, planteó una pregunta devastadora en la audiencia el 17 de noviembre.

«Usted alega que a los dos demandantes individuales se les negó el derecho de voto. Pero en el fondo, está pidiendo a este tribunal que invalide más de 6,8 millones de votos, privando así a todos los votantes del estado. ¿Podría decirme cómo este resultado podría posiblemente estar justificado?».

ANÁLISIS | Más republicanos están perdiendo la paciencia con los absurdos legales de Trump

Trump agradece tuit de una cuenta falsa sobre su hermana 1:21

El sábado, el juez respondió efectivamente a su propia pregunta desestimando la demanda y dijo: «Este Tribunal ha sido presentado con argumentos legales tensos sin mérito y acusaciones especulativas … y sin respaldo de evidencia».

La comparecencia de Giuliani ante el tribunal se produjo el mismo día que dos miembros republicanos de la Junta de Electores del condado Wayne bloquearon temporalmente la certificación de votos en el condado más poblado de Michigan. Allí, Biden superó a Trump por más de 332.000 votos. Posteriormente, ambos miembros de la junta recibieron una llamada de apoyo del presidente. También fue el día en que Trump despidió a Chris Krebs, el funcionario de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional cuyo pecado, a los ojos del presidente, fue declarar que no había señales de fraude sistemático en las elecciones de este año.

Las acusaciones de fraude electoral en las elecciones

Las acusaciones de Trump y Giuliani de una elección amañada, que Joe Biden ganó en realidad con una convincente victoria del Colegio Electoral y un margen de voto popular de más de seis millones de votos, parecía arrancado de «Through the Looking-Glass, and What Alice Found There» de Lewis Carroll, la secuela de «Alice’s Adventures in Wonderland». La reina intenta persuadir a Alicia de que puedes creer cosas imposibles y sugiere que te ayudará si practicas. «Vaya, a veces he creído hasta en seis cosas imposibles antes del desayuno», declara.

La elección ahora es «Donald Trump contra la democracia«, escribió John Avlon. Para los republicanos, «esta es una prueba de si creen en nuestro país más que un culto a la personalidad. Es una cuestión de si el hiperpartidismo sin sentido abrumará cualquier sentido de principio restante. ¿Esta no debería ser una decisión difícil… de qué lado están?».

En The Washington Post, Paul Waldman lo expresó crudamente. «Ningún presidente en la historia de EE.UU. ha pasado el final de su mandato tratando de desacreditar nuestra democracia, degradar al gobierno federal y enfrentar a los estadounidenses». Los republicanos, «están terminando la presidencia de Trump como la comenzaron, con una muestra de complicidad y cobardía», agregó el columnista.

Giuliani socava la democracia al atacar las elecciones

Varios abogados se habían retirado de representar al lado de Trump en el caso ante el juez Brann, por lo que Giuliani fue el que presentó el argumento. «Rudy hizo lo que hace Rudy, despotricó en general sobre elecciones supuestamente robadas, con fraude, ‘deshonestidad’ en Filadelfia y las papeletas emitidas ilegalmente, en una presentación despreocupada respaldada por ningún hecho y sin prácticamente nada que ver con la denuncia enmendada que habían presentado sus colegas», escribió Jennifer Rodgers.

«Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de acusaciones específicas, las normas legales que rigen y las pruebas individuales, Giuliani se vio obligado a dar marcha atrás de manera crucial, en parte porque no poseía pruebas relevantes que respaldaran sus afirmaciones, y en parte porque no parecía estar preparado. y carecía de dominio de la ley y las normas vigentes».

El profesor de Derecho Joshua A. Douglas escribió que «el daño a nuestras normas democráticas durará más que el tiempo de Trump en el cargo. Los estadounidenses de todo tipo deben redoblar nuestro compromiso con una democracia en la que los perdedores admitan gentilmente la derrota y luchen por otro día. Mentir sobre el fraude electoral, como lo han hecho Trump y otros, y hacer la vista gorda cuando un candidato perdedor se comunica personalmente con un funcionario electoral, cuando al candidato no le gustan los resultados, no puede convertirse en la nueva normalidad».

La verdad vs. Trump

En Georgia, el secretario de Estado republicano Brad Raffensperger dijo que el senador Lindsey Graham, un aliado de Trump que es presidente de la Comisión Judicial del Senado, le sugirió en una llamada telefónica que los votos emitidos legalmente podrían ser descartados. Raffensperger había ordenado un recuento manual de la votación, y el viernes, Georgia certificó los resultados como se proyectaron originalmente: una victoria inesperada para Biden en el estado históricamente rojo.

Frida Ghitis detectó signos de una división emergente en el Partido Republicano. «Por un lado están los practicantes que niegan la verdad y están en peligro ético de lo que sea que Trump diga es el evangelio. El otro, fortalecido por el desafío de defender la democracia, es posiblemente mucho más pequeño o al menos menos ruidoso. Sus miembros reconocen realidad, incluso cuando dice que su partido perdió, y están luchando por altos principios, incluida la democracia. Es en este segmento más pequeño del partido donde los republicanos aún pueden encontrar la redención».

Cuando Jim Kolbe se postuló por primera vez para el Congreso en el sur de Arizona como republicano en 1982, perdió por menos de 3.000 votos. El futuro congresista que ha estado en el Congreso 11 mandatos, aún recuerda el doloroso momento en el que llamó a su oponente demócrata a reconocer su victoria, el paso que Trump se niega a dar.

«No reconocer una elección cuando el resultado es seguro, sin duda socava la base misma de nuestra democracia: la confianza pública en que las elecciones deciden quién guiará al país, al estado o a la ciudad», observó Kolbe. «Las disputas inútiles sobre ‘fraudes’ ficticios solo alimentan la desinformación, aumentan la desconfianza en nuestra forma constitucional de gobierno y debilitan la confianza en sus líderes y en el proceso mismo de celebración de elecciones».

Acción de Gracias en medio de la crisis del covid-19

La noticia del covid-19 no podría ser peor: el número de casos nuevos en EE.UU. alcanzó un récord de un solo día esta semana. Y el número diario de muertes está creciendo.

Pero las noticias sobre la vacuna contra el covid-19 no podrían ser mejores: hay dos vacunas en desarrollo que parecen tener un 95% de efectividad.

Pasar del terrible ahora al futuro esperanzador es un salto, y con la llegada del Día de Acción de Gracias esta semana, existe un riesgo real de que con los viajes, los estadounidenses propaguen el virus aún más rápido.

«La esperanza en tiempo futuro se complica por el hecho de que el futuro es un lugar frágil, cognitivamente», escribió Robert Sapolsky, un experto en comportamiento humano. «Sacrificar el placer inmediato (una gran reunión en Acción de Gracias, por ejemplo), por una mayor ganancia futura (menos enfermedad y muerte) es difícil para los humanos».

Los escritores han lamentado la falta de voluntad de algunos estadounidenses para hacer sacrificios en la pandemia, pero no deberíamos sorprendernos tanto, escribió la historiadora Nicole Hemmer. Incluso la «generación más grande» no estaba totalmente de acuerdo con las restricciones promulgadas durante la Segunda Guerra Mundial. «El sacrificio personal en beneficio de la comunidad es increíblemente difícil», señaló Hemmer.

«Los estadounidenses se sacrificaron durante la guerra, como lo hacen hoy, por una amplia gama de razones: altruismo, escasez de alimentos, pobreza, regulaciones, presión social. El tipo de sacrificios que hicieron los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial fueron, casi siempre, obligatorios y resentidos. Requerían no solo leyes, sino extensas campañas de propaganda, severas sanciones sociales y exhortaciones regulares de que un pequeño sacrificio en el frente interno salvaría innumerables vidas en el frente».

El lunes, David M. Perry escribió: «Sabemos que se acercan más órdenes de confinamiento, pero esta vez, podríamos darles prioridad a los niños sobre los bares, restaurantes, hacer ejercicio, hacer deporte y socializar en nuestros hogares. Es hora de mantener abiertas las escuelas y las guarderías, y cerrar casi todo lo demás».

Pero el jueves, el sistema de escuelas públicas más grande del país, la ciudad de Nueva York, cerró sus edificios escolares y pasó a un aprendizaje completamente en línea, debido a un promedio en aumento de casos de covid-19, mientras que los gimnasios y los comedores interiores permanecieron abiertos.

Jill Filipovic escribió que hay mucha culpa por la respuesta inadecuada de EE.UU. a la pandemia. «Con el aumento de las tasas de hospitalización y pruebas positivas, y el invierno y las vacaciones que se avecinan, existen muchas razones para creer que las cosas empeorarán mucho, mucho antes de mejorar. Desafortunadamente, nuestros funcionarios electos nos han fallado en casi todos los niveles, desde el Casa Blanca hasta los gobernadores y alcaldes, y no solo en los estados republicanos donde prospera la negación del covid-19, sino también en ciudades y estados demócratas».

Lo que Emily Murphy, la administradora de Servicios Generales no está haciendo

El día después de las elecciones presidenciales de 2016, Denise Turner Roth, titular de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) en los últimos años del segundo mandato del presidente Barack Obama, «confirmó» oficialmente que Donald Trump había ganado.

«Mi determinación», escribió en una columna de opinión de CNN, «se basó en varios factores: una revisión de los resultados informados por cada estado, las principales organizaciones de noticias que proyectaron a Trump como el ganador de las elecciones, el claro margen de victoria de Trump y la ausencia de votaciones irregularidades o fraude. Una vez que di el visto bueno, los miembros de nuestra administración pudieron coordinarse con el equipo del presidente electo Trump para garantizar una transferencia ordenada del poder».

Pero este año, casi tres semanas después de la elección ganada por Joe Biden, la administradora de la GSA Emily Murphy se niega a confirmar su victoria. Eso está estancando la transición de formas preocupantes, escribió Turner Roth. «El gobierno federal está compuesto por unas 100 agencias y unos 3,5 millones de empleados. Ninguno de ellos puede empezar a cooperar con una nueva administración hasta que la GSA haga su verificación oficial».

Murphy «ha creado por sí sola el caos, la ineficacia y la ineficacia, todo mientras se niega firmemente a responder al pueblo estadounidense, que, después de todo, ha hablado a través de las urnas», escribió Jill Filipovic.

¿Deberá responder Trump por su conducta?

Cuando finalmente termine la tumultuosa transición, la administración del presidente electo entrante Joe Biden tendrá que tomar una decisión fatídica: ¿Debería tratar de responsabilizar a Donald Trump?

«Una vez que el presidente deje su cargo, ya no tendrá la inmunidad procesal de la que ha gozado durante los últimos cuatro años», señaló Joe Lockhart. «Y a pesar de que nunca hemos enjuiciado a un expresidente en nuestra historia, esta vez hay argumentos sólidos para romper esa norma. Hacer que el presidente Trump rinda cuentas también puede ser la única forma de hacer que nuestros partidos políticos rindan cuentas».

Biden, quien hizo campaña con la promesa de que sanaría a la nación, escuchará gritos urgentes de los demócratas para que investiguen a Trump, señaló Charlie Dent, un excongresista republicano. «No presionar al Departamento de Justicia de EE.UU. para que procese a Trump será impopular entre gran parte de la base demócrata», escribió Dent, «pero puede ser necesario conducir fácilmente el barco del estado desde aguas turbulentas y peligrosas. La alternativa será más amargura y el ciclo interminable de hostilidad que define el debate político estadounidense de hoy».

El éxito de ventas del libro de Barack Obama

El primer volumen de las memorias presidenciales de Barack Obama vendió cerca de 890.000 copias, incluidos pedidos anticipados, el día de su publicación el 17 de noviembre. Esto lo encamina a convertirse en el libro más vendido del año. El historiador Jeremi Suri lo calificó de «memorias tristes y esperanzadoras» que revelaban el «amor apasionado por EE.UU.» del expresidente. El libro mostró los límites de lo que un presidente puede lograr «sin la cooperación de los legisladores y una participación más plena de los ciudadanos».

«Obama realizó una campaña emocionante para restaurar la equidad y las oportunidades para los estadounidenses, pero pasó la mayor parte de su difícil presidencia aguantando un desastre tras otro», escribió Suri. «Sus recuerdos de su primer mandato en el cargo están llenos de repetidas frustraciones y lamentos, nacidos de las crisis que repetidamente lo desviaron del rumbo».

«La verdad es que Obama nunca estuvo en condiciones de implementar una agenda de reformas transformadoras como Franklin D. Roosevelt o Lyndon B. Johnson. No tenía las supermayorías legislativas que ellos tenían».

La presidencia de Obama fue al menos buena, escribió John F. Harris en Politico. Pero él y sus partidarios apuntaban más alto, por logros verdaderamente históricos. «La inteligencia, la seriedad y la mente autoconsciente son obvias en cada página. Pero para cuando concluyen las 700 páginas de la narrativa, con los cinco años restantes de su administración esperando un volumen posterior, está claro que estos rasgos no siempre conducen al tipo de presidencia que él quería».

Si la presidencia de Obama será considerada en última instancia como una gran influencia en la historia de Estados Unidos, dependerá en parte de lo que venga después. «La alternativa a su forma de pensar razonable, racional y relativista, la alternativa al mundo pluralista que busca, es un mundo enojado impulsado por personas que piensan como absolutistas, odiadores y fanáticos», observó Harris.

Y… entra Diana

La cuarta temporada de la serie de Netflix «The Crown» trae la historia a la década de 1980 y avanza a través de los últimos años menos halagadores de la familia real británica. El príncipe Carlos es «encajado por sus padres en un matrimonio sin amor con la joven Diana», señaló Holly Thomas.

«Casi de la noche a la mañana, se transforma de un soltero pensativo cuya hermana lo llama ‘Eeyore’ en un fracaso desapasionado, desconsiderado y cruel de un cónyuge», escribió.

«A la manera tradicional de los «poshos» británicos (personas de la alta sociedad), la reina Isabel (Olivia Colman) y compañía se las arreglan para permanecer perpetuamente incómodas, física, moral y emocionalmente. Cuando no están atrapando a sus hijos en trágicas uniones, están avanzando penosamente colinas bajo la lluvia, ignorando la desintegración estética de sus palacios, o sacrificando empleados leales para salvar las apariencias. Su rigidez arraigada solo se compara con la rigidez de su cabello (el de la princesa Margarita es el único trapeador que se mueve) y con el de (la primera ministra Margaret) Thatcher, cuyo enorme peinado esférico también puede venir con su propia biografía: ‘duro como la reina, pero con un cerebro más grande’».

La máquina de relaciones públicas de la familia real merece crédito por resucitar su imagen de la década pasada en torno a los hijos de Diana y Carlos, «los príncipes Guillermo y Enrique más accesibles», escribió Thomas. Pero la nueva temporada de «The Crown» es un «recordatorio sólido de que, incluso relativamente recientemente, ‘The Firm’ estaba en un estado de crisis casi constante, y plantea la cuestión de cuánta más controversia puede soportar la imagen de la familia».