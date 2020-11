La NRA dice que está al tanto de una ‘desviación significativa de sus activos’ en la declaración de impuestos

Noticias

(CNN) — La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) dice en una declaración de impuestos que se dio cuenta de una «desviación significativa» de sus activos en 2019 y años anteriores, y que su actual presidente ha pagado casi US$ 300.000 más intereses en fondos para los gastos, según los documentos.

CNN obtuvo la declaración de impuestos 990 de la NRA, que está destinada a organizaciones que están exentas del impuesto sobre la renta, en la que la organización afirma que «ha identificado lo que cree que son transacciones de beneficios en exceso en las que participó en 2019 y en años calendario anteriores de los cuales tomó conocimiento pero no se informó en sus formularios anteriores 990».

«La Asociación Nacional del Rifle se enteró durante 2019 de un desvío significativo de sus activos durante 2019 y años calendario anteriores», indica el documento.

The Washington Post y The Trace informaron la historia el miércoles temprano.

Charles Cotton, primer vicepresidente de la NRA y presidente del Comité de Auditoría, comentó sobre la presentación del 990 a CNN en un comunicado.

«Como demuestra su declaración de impuestos, la NRA está comprometida con el estricto cumplimiento de sus controles contables y prácticas de buen gobierno», dijo Cotton en el comunicado.

El formulario nombra a ocho ejecutivos actuales y anteriores de la NRA que cree que recibieron «beneficios en exceso», incluido su actual vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo, Wayne LaPierre. Gran parte de los gastos en disputa involucran viajes y gastos personales, y la NRA declara en la presentación que está revisando si los miembros de la junta «pueden haber utilizado viajes en primera clase o clase ejecutiva sin la autorización requerida por la política de viajes de la NRA».

La presentación establece que la NRA estima que pagó casi US$ 300.000 en gastos de viaje en nombre de LaPierre entre 2015 y 2019.

«La NRA ha determinado tratar los pagos como beneficios en exceso automáticos según la sección 53.4959-4 (C) de las Regulaciones del Tesoro», indica el documento. «El Sr. LaPierre ha reembolsado este beneficio en exceso a la Asociación Nacional del Rifle, más intereses, y por lo tanto se ha corregido el beneficio en exceso».

Andrew Arulanandam, director gerente de Asuntos Públicos de la NRA y portavoz de LaPierre, dijo en un comunicado a CNN que la gran mayoría de los viajes de LaPierre se realizaron en «estricto cumplimiento de la política de la NRA, que reembolsa los viajes solo para promover los intereses de la NRA y sus miembros.»

«En la medida en que hubo dudas sobre ciertos gastos de viaje, el señor LaPierre reembolsó a la NRA», afirmó Arulanandam en el comunicado. «Estas transacciones se revelan en su totalidad en la declaración de impuestos de 2019, de acuerdo con todas las regulaciones. Las finanzas de la Asociación están auditadas, cumple con todas las regulaciones aplicables y la Junta tiene un Comité de Auditoría independiente».

La presentación establece que hay otras transacciones de 2019 y otros años que están «todavía en revisión» y que actualmente forman parte de cuatro demandas diferentes.

Una de esas demandas, presentada en agosto por la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, busca disolver la NRA, alegando que su liderazgo superior violó las leyes que rigen a los grupos sin fines de lucro y usó millones de las reservas de la organización para uso personal y fraude fiscal.

En un comunicado a CNN, James aseguró que el reembolso de LaPierre muestra que la NRA «no fue controlada» bajo su liderazgo.

«Durante años, Wayne LaPierre y sus lugartenientes eludieron la ley y se embolsaron millones de las arcas de la NRA para financiar estilos de vida lujosos que incluían jets privados, vacaciones caras, comidas caras y contratos por no presentarse», dijo James en el comunicado. «El reembolso del señor LaPierre de solo una fracción de los millones de los que se benefició personalmente indica cómo la NRA no se controló bajo su liderazgo. No hay duda de que la descomposición es profunda, por lo que nuestra demanda continuará. No dejaremos de luchar hasta que se haga justicia».

William Brewer, abogado de la NRA, dijo a CNN en un comunicado: «La presentación de la NRA subraya el compromiso de la Asociación con el buen gobierno y la transparencia».

«Incluye divulgaciones con respecto a 2019, todos los elementos que se abordaron mucho antes de que NYAG presentara su caso», afirmó. «La NRA actuó de manera decisiva y exhaustiva en su autoevaluación, y emprendió voluntariamente las acciones necesarias mucho antes de convertirse en parte de una demanda por motivos políticos».

En el momento de la demanda de James, LaPierre dijo en un comunicado que la investigación es «un ataque premeditado e inconstitucional con el objetivo de desmantelar y destruir la NRA». La NRA contrademanda en un tribunal federal. Ambos juicios aún están pendientes.

La declaración de impuestos de 2019 también establece que la NRA operó con un déficit de US$ 12,2 millones en 2019, según la declaración.

Cuando CNN le pidió al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que comentara si la NRA podría enfrentar sanciones por las «transacciones de beneficios en exceso» señaladas en la presentación, el portavoz Raphael Tulino le comentó a CNN en un comunicado que «la ley federal prohíbe al IRS confirmar o negar cualquier correspondencia con los contribuyentes. El IRS tampoco comenta sobre contribuyentes o casos específicos «.