La temporada navideña comienza con más de 100.000 casos nuevos de covid-19. Y 20 estados no reportaron cifras el Día de Acción de Gracias

(CNN) — Estados Unidos entra en un fin de semana festivo sombrío luego de un Día de Acción de Gracias en el que se registraron más de 100.000 casos nuevos de covid-19 y 1.200 muertes, cifras que se dispararán dado que 20 estados no informaron datos.

Este viernes el país superó los 13 millones de casos.

En los últimos días de noviembre, que tradicionalmente marcan el comienzo de una época de compras y donaciones, se han registrado máximos históricos de la pandemia que sigue empeorando. Las cifras superan los repuntes anteriores y no muestran signos de que se desacelerarán en los precarios meses de invierno.

Estados Unidos marcó el jueves el 24º día consecutivo con más de 100.000 casos nuevos. Las hospitalizaciones alcanzaron un nuevo récord, por decimoséptimo día consecutivo, con más de 90.400 pacientes con covid-19 en todo el país, según el Proyecto de Seguimiento del Covid.

El número de muertos en el país desde el inicio de la pandemia es ahora de más de 263.000. Y casi otras 60.000 personas podrían perder la vida durante las próximas tres semanas, según un pronóstico publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) esta semana.

Es probable que el número de muertes diarias se duplique en los próximos 10 días, prolongando la sensación de pérdida y aislamiento en una temporada que tradicionalmente se pasa con familiares y amigos.

«Entonces, veremos cerca de 4.000 muertes por día, que es la forma en que se obtienen otras 60.000 muertes en solo unos 20 días», dijo el miércoles el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington.

Las reuniones del Día de Acción de Gracias podrían alimentar un aumento que ya es feroz, advirtieron funcionarios que instaron a los estadounidenses a evitar viajar y celebrar solo con los miembros inmediatos de la familia. Muchos escucharon los llamados, de acuerdo a una encuesta de esta semana, pero millones se han subido a aviones en todo el país desde la semana pasada.

«En una semana, más probablemente en dos semanas, veremos un repunte sobre un repunte», dijo el miércoles el Dr. William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Vanderbilt. «Estamos en un momento difícil», agregó.

Las estadísticas reportadas en los días posteriores a los festivos probablemente mostrarán una caída relativa en el número de casos de covid-19, seguida de un aumento. Esto refleja el retraso de las agencias gubernamentales en informar durante el fin de semana largo. Y dado el tiempo de incubación del coronavirus y el tiempo que lleva que una persona dé positivo en la prueba, es poco probable que los casos relacionados con el Día de Acción de Gracias aparezcan en los datos públicos hasta que se complete la primera semana diciembre como mínimo.

Las proyecciones para las próximas semanas pueden ser desalentadoras, pero no es demasiado tarde para un cambio de rumbo.

«Si todos nos uniéramos, usáramos mascarillas y mantuviéramos el distanciamiento social, podríamos doblar esta curva en dos o tres semanas», dijo Schaffner. «Veríamos como se reduce la transmisión incluso antes de que lleguemos a las vacunas», agregó.

Lo que se necesitaría para cambiar el rumbo del covid-19 en Estados Unidos

Si bien una posible vacuna podría recibir luz verde pronto, los efectos generalizados de la vacunación están a meses de distancia. Incluso así, los estadounidenses tienen en este momento herramientas valiosas que pueden ayudar.

Son las medidas de seguridad promocionadas por los funcionarios durante meses: mascarillas, distanciamiento social, evitar las multitudes y practicar una buena higiene, por ejemplo a través del lavado de manos regular.

Estas son acciones simples que podrían hacer una gran diferencia. Se podrían salvar más de 40.000 vidas en los próximos dos meses si el 95% de los estadounidenses usaran mascarillas, según las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.

Más líderes locales y estatales han impulsado órdenes de uso de mascarillas en las últimas semanas en un intento por frenar la propagación. Esto incluye a gobernadores republicanos que anteriormente se habían resistido a promover mandatos similares.

En Virginia Occidental, el gobernador Jim Justice ha suplicado a los residentes en las últimas semanas que se cubran la cara. Justice aseguró que las mascarillas son «realmente la única bala en el arma».

«Si te incomoda, si no crees en ella, por favor úsala (…) cuál es la desventaja», dijo Justice en una conferencia de prensa esta semana. «Mira, no somos de los que se apropian de los derechos de nadie. Mi buen señor, lo entiendo de todo corazón, no queremos hacer eso de ninguna manera. Pero tienes que ayudarme», agregó.

Es el tipo de mensaje que se necesita de los líderes locales de todo el país, dijo a CNN el jueves por la mañana el Dr. Peter Hotez, decano de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor.

«Sigue diciéndolo todos los días y ten la esperanza de que algunas personas realmente comiencen a creerlo. Esa es nuestra única esperanza en este momento. Tenemos que limitar esas oleadas y necesitamos que esos líderes locales realmente den un paso al frente, así que esto es absolutamente vital», dijo.

La esperanza es ayudar a mantener con vida a más personas hasta que haya una vacuna, dijo.

«Es una cuestión de mantener con vida a tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana de aquí a entonces», añadió Hotez. «Si tan solo pudiéramos enviar esos mensajes», agregó.

La FDA podría autorizar la vacuna semanas después de la reunión de diciembre

El mensaje es crucial ya que una decisión de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) que autorice la vacuna contra el coronavirus de Pfizer podría no llegar hasta unas semanas después de una reunión programada para el 10 de diciembre, según un funcionario de la agencia.

El jueves, el presidente Donald Trump dijo que las entregas de vacunas comenzarán «la próxima semana o la semana siguiente». Sin embargo, el director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA presentó un marco temporal muy diferente un día antes.

«Será cuestión de semanas. Podría ser de días a semanas» después de la reunión del 10 de diciembre, según el Dr. Peter Marks.

«No puedo darte una fecha exacta en la que vamos a emitir una autorización de uso de emergencia porque tenemos que hacerlo bien», dijo el funcionario de la FDA el miércoles.

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA discutirá en la reunión la solicitud de Pfizer, la única empresa que ha solicitado la autorización para que la vacuna empiece a distribuirse.

Las vacunaciones comenzarán en Estados Unidos «hacia fines de diciembre», según el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Florida extiende la prohibición de las restricciones locales por covid-19

A pesar del calendario incierto para una vacuna, las mascarillas siguen siendo un punto de discordia en muchas partes de Estados Unidos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, extendió una orden esta semana que prohíbe a las localidades imponer multas por violaciones de las reglas relacionadas con la pandemia, como los mandatos de uso de mascarillas, o limitar la capacidad de los restaurantes sin justificación.

Esta decisión contrasta fuertemente con los anuncios recientes de otros líderes estatales de más restricciones y más aplicación de las normas. En Connecticut, el gobernador Ned Lamont emitió esta semana un decreto que aumenta la multa máxima para las empresas que violen las órdenes vinculadas al covid-19 a US$ 10.000. La multa máxima anterior era de US$ 500.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se expresó en Twitter el miércoles después de la extensión que dictaminó el gobernador de Florida. Allí señaló que «gobernadores de ambos partidos de todo el país están implementando órdenes de uso de mascarillas como una de las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el covid-19».

«Es profundamente frustrante que @GovRonDeSantis continúe bloqueando las acciones locales y dificulte que los líderes locales mantengan nuestras comunidades seguras», escribió Cava.

«Le pido al gobernador que trabaje con los alcaldes locales para que podamos llevar nuestro conocimiento local a la discusión», agregó Cava. «Necesitamos trabajar juntos para crear políticas que protejan a todas nuestras familias y nuestra economía en este momento de crisis», dijo.

En la última semana, Florida reportó más de 56.400 infecciones nuevas y más de 520 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

CNN se puso en contacto con la oficina de DeSantis para solicitar comentarios.

Solo 1 de cada 8 casos de covid-19 en Estados Unidos habrían sido contados

En total, más de 12,9 millones de estadounidenses han dado positivo por el virus desde el inicio de la pandemia. Pero un nuevo estudio sugiere que esta cifra podría ser solo una pequeña fracción del número real de infecciones en el país.

Solo alrededor de 1 de cada 8, o el 13%, de todas las infecciones por covid-19 en el país se reconocieron y reportaron hasta fines de septiembre, estiman los investigadores de los CDC. Eso significa que hasta 53 millones de personas en Estados Unidos podrían haberse infectado desde febrero hasta septiembre. Sin embargo, durante ese tiempo se informaron alrededor de 7 millones de casos confirmados de covid-19 con síntomas a nivel nacional, señala la investigación.

Para estimar el número de casos de covid-19 que pueden haberse pasado por alto desde el comienzo de la pandemia, los investigadores utilizaron un modelo para ajustar el número reportado de casos sintomáticos en Estados Unidos. Consideraron lo que se sabe sobre la detección de casos, infecciones asintomáticas, pacientes que buscan atención o no y el riesgo de resultados falsos negativos.

Las limitaciones del estudio incluyen que la disponibilidad y el uso de las pruebas han cambiado con el tiempo y sus hallazgos sirven solo como estimaciones.

Si bien las cifras pueden parecer grandes, los investigadores escribieron que, aun así «esto indica que aproximadamente el 84% de la población de Estados Unidos todavía no se ha infectado y, por lo tanto, la mayor parte del país sigue en riesgo a pesar de las altas tasas de hospitalización».

Elizabeth Cohen, Ben Tinker, Evan Simko-Bednarski, Jacqueline Howard, Melissa Alonso, Amanda Watts y Lauren Mascarenhas de CNN contribuyeron a este informe.