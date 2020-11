Mariah Carey da comienzo oficialmente a la temporada de Navidad

Noticias

(CNN) –– Puede que el Día de Acción de Gracias haya terminado, pero ahora el ambiente empieza a parecerse mucho a Navidad… gracias a Mariah Carey.

El tráiler de «Mariah Carey’s Magical Christmas Special», el próximo especial de Navidad de Carey en Apple TV+, se estrenó este viernes. Y puede ser exactamente lo que necesitamos para entrar al espíritu navideño.

La actriz Tiffany Haddish narra el especial, que se estrena el próximo 4 de diciembre.

«Era la noche antes de Navidad y 2020 había sido destrozado», dice Haddish en el tráiler. «Así que Santa decidió que la temporada no podría ser alegre sin la única e inigualable Mariah Carey».

Ariana Grande, Jennifer Hudson y Snoop Dogg se encuentran entre las celebridades que también tendrán apariciones especiales en el programa. El especial contará con montones de alegres números musicales en escenarios festivos de invierno.

El programa juega con el gran éxito del clásico navideño de Carey «All I Want For Christmas Is You«, lanzado en 1994. La canción se ha convertido en un clásico navideño e incluso llegó a la cima de las listas de éxitos por primera vez el año pasado, 25 años después de su lanzamiento.

Desde los disfraces festivos hasta los decorados de ensueño llenos de trineos, cascanueces y muñecos de nieve, este especial podría ayudarnos a pasar el resto de 2020.