Papa Bouba Diop, figura con Senegal en el Mundial de 2002, fallece a los 42 años

(CNN) — La exestrella de la Copa del Mundo con Senegal, Papa Bouba Diop, falleció a la edad de 42 años, según varios informes, incluido ESPN.

El organismo rector del fútbol mundial publicó un homenaje al centrocampista en Twitter: «La FIFA se entristece al enterarse del fallecimiento de la leyenda de Senegal Papa Bouba Diop. Figura una vez de la Copa del Mundo, siempre serás una figura de la Copa del Mundo», dijo la Copa Mundial de la FIFA en un comunicado el domingo.

Crédito: KIM JAE-HWAN/AFP via Getty Images

Diop marcó el gol de la victoria en el partido inaugural del Mundial de 2002 contra Francia, vigente campeona.

En su trayectoria de futbolista, Diop jugó para varios equipos ingleses, incluido el Fulham F.C. de la Premier League, donde debutó en 2004. Los fanáticos del Fulham lo apodaron «The Wardrobe» porque medía 1,95 metros.

«Estamos devastados al escuchar las noticias esta noche de que Papa Bouba Diop falleció, a los 42 años. Descansa bien, Wardrobe», dijo el Fulham en un tuit.

El Birmingham FC, donde Diop terminó su carrera en 2013, dijo en un comunicado de Twitter: «Estamos devastados al saber del fallecimiento del exjugador Papa Bouba Diop a la edad de 42 años. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Papa en este momento extremadamente difícil».

Citando fuentes no identificadas, informó ESPN, Diop había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig o enfermedad de la neurona motora.