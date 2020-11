Corea del Norte sacrifica su relación con China, la cuerda de salvamento de su economía, para evitar el covid-19

Noticias

(CNN) — Kim Jong Un parece haber puesto a toda marcha el plan de prevención de la pandemia de Corea del Norte, al endurecer aún más las fronteras casi intransitables del país, cortar casi todo el comercio con China e incluso al ejecutar a un funcionario de aduanas por no manejar adecuadamente los productos importados.

Beijing exportó solo US$ 253.000 en bienes a Pyongyang en octubre, una caída del 99% de septiembre a octubre, según datos publicados por la administración de aduanas de China. Como contexto, esa cifra es menor, en términos de valor en dólares, de lo que China exportó a Liechtenstein y Mónaco durante octubre.

China, el mayor socio comercial de Corea del Norte

La bandera norcoreana ondea en en la embajada de Corea del Norte en Beijing. (Crédito: FRED DUFOUR/AFP/Getty Images/Imagen de archivo)

China es el mayor socio comercial de Corea del Norte y, efectivamente, el sustento económico del régimen de Kim: el país básicamente no importa nada significativamente de ningún otro lugar. Antes de que se establecieran importantes sanciones de la ONU como castigo por el programa de armas nucleares de Corea del Norte en 2016 y 2017, Beijing representaba más del 90% del comercio exterior de Pyongyang.

Las nuevas cifras aduaneras, si son precisas, muestran que Kim parece estar dispuesto a reducir, o incluso cortar, el comercio con China para evitar que el virus ingrese a Corea del Norte, incluso si eso significa poner en riesgo el suministro de alimentos y combustible del país. La medida es aún más extrema considerando que China continental solo informa un puñado de casos cada día.

Corea del Norte no ha reconocido públicamente la caída del comercio ni la razón detrás de ella, pero la pandemia es la explicación más probable. Según reportes, Kim hizo ejecutar a dos personas por delitos relacionados con el covid-19, incluido un funcionario de aduanas que no siguió las reglas de prevención del virus mientras importaba productos de China, dijo un legislador surcoreano después de ser informado por la agencia de espionaje del país.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente la noticia de la ejecución, ni los funcionarios norcoreanos la han confirmado públicamente. Pero de ser cierta, es otra señal de cuán en serio se está tomando Kim la pandemia de covid-19.

Medidas más estrictas

Los medios estatales de Corea del Norte informaron el domingo que las autoridades promulgaron nuevas medidas contra la epidemia más estrictas en todo el país, incluido el aumento del número de puestos de guardia en los cruces fronterizos y el endurecimiento de las reglas de entrada al mar en las zonas costeras. Incluso se ha ordenado a las autoridades que «incineren la basura transportada por el mar».

La decisión de Pyongyang de reducir las importaciones de China ha afectado el comercio en la otra dirección. Los datos de aduanas de octubre, de Beijing, mostraron que las importaciones chinas de Corea del Norte bajaron un 74% interanual. Eso ha obligado a las industrias chinas, como los fabricantes de cabello y pelucas, a buscar mano de obra barata en otros lugares.

Las fábricas de cabello chinas a menudo subcontratan mano de obra intensiva de Corea del Norte, enviando materias primas y pagando a las empresas norcoreanas para que sus trabajadores terminen los productos. Pero desde que la frontera entre Corea del Norte y China se cerró en enero para evitar la propagación del covid-19, el flujo comercial se secó y los precios se dispararon.

Por qué Corea del Norte no puede permitirse un brote

Corea del Norte fue uno de los primeros países del mundo en cerrar sus fronteras cuando surgió la noticia del covid-19 en Wuhan, China. Casi todos los viajes al país cesaron poco después y este verano la ciudad de Kaesong entró en confinamiento después de que se informara que un desertor pudo haber llevado el virus. Los medios estatales de Corea del Norte publican regularmente artículos que recuerdan a su gente la importancia de su campaña de emergencia antiepidemia.

Expertos creen que la respuesta vigilante de Pyongyang ocurre porque el régimen de Kim reconoce cuántos problemas tendría para contener una pandemia que ha abrumado a algunos de los mejores sistemas de atención médica del mundo.

Es poco probable que la deteriorada infraestructura de atención médica de Corea del Norte esté a la altura de la tarea de atender a un gran número de pacientes enfermos con un virus que la comunidad médica mundial aún no comprende del todo. Corea del Norte ya tiene problemas para tratar otras enfermedades infecciosas, como la tuberculosis.

Los desertores que han huido del país y trabajadores auxiliares que se han ofrecido allí como voluntarios dicen que los hospitales y las instalaciones médicas de Corea del Norte a menudo están en ruinas y carecen de los equipos y medicamentos adecuados. Las personas que huyeron durante la hambruna de la década de 1990 compartieron historias de amputaciones realizadas sin anestesia o médicos que vendían medicamentos para comprar alimentos para sobrevivir.

¿Sin casos de covid?

Pyongyang no ha reconocido públicamente un solo caso de covid-19 dentro de sus fronteras, pero muchos dudan que una enfermedad infecciosa que ha matado a más de 1,4 millones de personas en todo el mundo e infectado a 62,6 millones no llegara a Corea del Norte.

Evans Revere, ex secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Asia Oriental y el Pacífico, cree que las últimas medidas adoptadas por el régimen de Kim «sugieren que una situación ya grave, la pandemia, ha empeorado mucho».

Revere dijo que la situación en Corea del Norte se considera particularmente grave debido a una combinación de factores que la pandemia está agravando: clima severo, posible escasez de cultivos, el impacto de las sanciones internacionales y el recorte del comercio con China. Estos son desafíos importantes que Kim debe enfrentar mientras su país se prepara para una importante reunión del gobernante Partido de los Trabajadores en enero, donde se espera que se anuncie un nuevo plan quinquenal.

«El hecho de que recibamos tantos informes que sugieren que ha habido un confinamiento masivo y represión y posibles ejecuciones me dice que algo importante está sucediendo. Y no es un buen augurio, no solo para la economía de Corea del Norte, sino para la capacidad de muchas personas para arreglárselas en el día a día en el país», dijo Revere.

Silencio sobre la elección en EE.UU.

«Esta es una situación bastante grave para el líder norcoreano y esto también puede explicar la relativa tranquilidad que hemos visto en Corea del Norte desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Es muy posible que estén mirando hacia adentro en este momento y tratando de averiguar cómo resistir los próximos meses».

Corea del Norte aún no ha hecho comentarios sobre la victoria del presidente electo Joe Biden en las elecciones estadounidenses. Es probable que Biden aborde las negociaciones con Pyongyang de manera muy diferente al presidente Donald Trump, quien estableció una relación personal con Kim con la esperanza de que pudiera conducir a un avance diplomático.

Yoonjung Seo, Gawon Bae y Rebecca Wright de CNN contribuyeron a este informe.