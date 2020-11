Expertos instan a viajeros de Acción de Gracias a hacerse la prueba de covid-19 mientras las hospitalizaciones están en su punto más alto

Noticias

(CNN) — A medida que millones de personas en Estados Unidos viajan de regreso a casa después de las vacaciones de Acción de Gracias, las hospitalizaciones por covid-19 se acercan poco a poco a 100.000, la más alta que jamás haya habido. Dado que se espera que aumenten las infecciones, los expertos dicen que es aún más importante que la gente se haga la prueba para ayudar a frenar la propagación.

«Para todos los estadounidenses, este es el momento de protegerse a sí mismos y a su familia», dijo la Dra. Deborah Birx, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, a CBS el domingo.

Noviembre ha sido un mes de aumento de coronavirus sin precedentes, con 27 días consecutivos de casos que superan los 100.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y aunque las hospitalizaciones alcanzaron un nuevo récord de 93.238 el domingo, fue la tercera vez que la métrica superó las 90.000 este mes, según Covid Tracking Project.

«No hay forma de que los hospitales puedan estar completamente preparados para lo que estamos enfrentando actualmente», dijo el sábado la doctora en medicina de emergencia, la Dra. Megan Ranney. «Esto es como un desastre natural que ocurre en los 50 estados al mismo tiempo. No hay camas adecuadas. No hay personal adecuado. Y debido a la falta de preparación nacional, todavía no hay suministros adecuados».

A medida que la nación se acerca al invierno, el Dr. Jerome Adams, director general de Sanidad de EE.UU., dijo a Fox News Sunday que espera que tanto los casos como las hospitalizaciones empeoren en las próximas semanas.

«Asegúrense de lavarse las manos y asegúrense de que nuevamente si han estado en una reunión de más de 10 personas sin su máscara en los últimos días, háganse la prueba en los próximos tres a cinco días».

Esas medidas aún pueden retrasar la propagación del coronavirus para aquellos que ya asistieron a una reunión de Acción de Gracias, dijo Adams a Fox.

LEE: EE.UU. comienza la temporada navideña con 13 millones de casos de covid-19 (y 20 estados no reportaron cifras el Día de Acción de Gracias)

El coronavirus golpea con más fuerza al Medio Oeste

A medida que EE.UU. lucha por manejar los casos hasta que se pueda distribuir una vacuna, los estados lo están haciendo de maneras diferentes.

Si los funcionarios de Arizona no abordan el aumento de casos en las próximas dos o tres semanas, el estado enfrentará una crisis humanitaria que provocará cientos de muertes evitables, dijo el viernes el Colegio de Salud Pública Zuckerman de la Universidad de Arizona.

«Si bien las medidas específicas podrían haber ralentizado suficientemente la transmisión hace semanas, creo que las órdenes de confinamiento ofrecen la oportunidad más segura de lograr las mejoras necesarias», dijo el sábado el autor principal del informe, el Dr. Joe Gerald, también profesor asistente.

En la ciudad de Nueva York, una vez el epicentro del virus en Estados Unidos, el estado enviará a los estudiantes hasta el quinto grado de regreso a las escuelas públicas para que estudien en persona a principios de diciembre, dijo el alcalde, Bill de Blasio.

Los estudiantes serán evaluados semanalmente y los padres deberán firmar un formulario de consentimiento por cada estudiante que tomará clases en persona, dijo de Blasio.

Nueva York, sin embargo, está experimentando una tasa de positividad de 4,27%, la tasa más alta desde mayo, dijo el domingo el gobernador, Andrew Cuomo.

Pero las tasas de propagación son peores en el Medio Oeste que en otras partes del país, dijo el domingo el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) en el programa «Face the Nation» de CBS.

«Si uno ve lo que está sucediendo en los estados del noreste y del Atlántico medio, donde los gobernadores tomaron medidas más agresivas al principio, donde hay un uso más constante de máscaras, donde hubo menos infecciones en esta temporada, creo que lo que verán es que las tasas de infección siguen siendo más bajas de lo que estamos viendo en otras partes del país como el Medio Oeste», dijo Gottlieb.

El sábado, el total estatal de Ohio superó los 400.000 casos, con más de 100.000 agregados en menos de dos semanas, según el panel de control de covid-19 del estado.

Algunos estadounidenses podrían recibir vacunas en diciembre

Después de una carrera muy esperada para desarrollar vacunas, algunas podrían distribuirse en diciembre.

Las vacunas candidatas de Pfizer y Moderna han mostrado tasas prometedoras de eficacia en las pruebas. Y Adams dijo que es optimista que Pfizer presentará una autorización de uso de emergencia el 10 de diciembre y Moderna el 18 de diciembre.

Unas 40 millones de dosis esperadas estarán listas para el final del año, pero eso no es suficiente para todos los que lo necesitan obtengan una, dijo el director de Sanidad Adams a Fox.

LEE: ¿Cómo funcionan las diferentes vacunas contra el coronavirus? Aquí un vistazo

«El comité asesor de vacunas que asesora a los CDC hará recomendaciones sobre quién debe recibir la vacuna primero, el llamado grupo 1A: las personas que deben recibirla de inmediato, cuando esté disponible», dijo Gottlieb a CBS.

Gottlieb dijo que espera que los trabajadores de la salud, personas que viven en residencias a largo plazo y el personal que trabaja allí sean el primer grupo de personas elegibles para la vacuna.

«Eso está bastante decidido; lo votarán esta semana», dijo. «Me sorprendería mucho si se desvían de eso».

La primera entrega de vacunas probablemente coincidirá con el comienzo de los casos relacionados con las reuniones de Acción de Gracias.

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron que los estadounidenses no viajen para el Día de Acción de Gracias, más de 6 millones de personas pasaron por el control de seguridad en los aeropuertos de EE.UU. antes de la festividad.

«Cuando miras a las personas que están hospitalizadas hoy, se infectaron hace dos semanas, tal vez más», dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de medicina en la Universidad George Washington. «Y luego, por lo general, la gente tarda otra semana en sucumbir a la enfermedad».

Chuck Johnston, Naomi Thomas, Leanna Faulk, Artemis Moshtaghian y Sheena Jones de CNN contribuyeron a este informe.