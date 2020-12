California emite orden regional de confinamiento para combatir aumento récord de covid-19

Noticias

(CNN) –– Millones de personas en California podrían enfrentar un nuevo confinamiento regional por el covid-19, bajo las nuevas restricciones anunciadas este jueves por el gobernador Gavin Newsom.

La nueva orden se implementará en las regiones de California donde los hospitales están presionados en su capacidad para tratar el aumento de pacientes con covid-19. Una orden estricta de confinamiento entrará en vigencia 48 horas después de que la capacidad hospitalaria para la unidad de cuidados intensivos caiga por debajo del 15% en una de las cinco regiones en las que se divide el estado: Norte de California, Área de la Bahía, Gran Sacramento, Valle de San Joaquín y Sur de California.

«Estamos en un punto de inflexión en nuestra lucha contra el virus. Y necesitamos tomar medidas decisivas ahora para evitar que el sistema hospitalario de California resulte sobrecargado en las próximas semanas», dijo Newsom.

La orden ocurre mientras el estado registra un aumento récord de nuevos casos y hospitalizaciones. Lo que se prevé pueda abrumar los hospitales para Navidad. El estado sumó 18.591 casos adicionales este jueves, con lo que el total asciende a 1,2 millones.

Los hospitales de California tratan actualmente a 2.066 pacientes de covid-19, según datos del departamento de salud del estado. Es la cifra más alta hasta el momento en lo que lleva la pandemia.

Ninguna de las cinco regiones alcanza actualmente el umbral. Sin embargo, los funcionarios estatales proyectan que cuatro de las áreas caerán por debajo del 15% de la capacidad de UCI en la primera parte diciembre. También estiman que el Área de la Bahía seguirá a mediados o finales de diciembre, dijo Newsom. Las cinco regiones incluyen el 99% de los 39 millones de residentes del estado.

«Necesitamos hacer todo lo posible para detener la marea» hasta que las vacunas contra el covid-19 estén listas para el público, añadió el gobernador de California.

Una vez que se activa la nueva orden de confinamiento en una región, permanecerá en vigor durante tres semanas. Sin embargo, podría extenderse mucho más.

Las escuelas que ya están abiertas para el aprendizaje presencial pueden permanecer abiertas. Al igual que las empresas de infraestructura crítica. Los negocios minoristas también pueden mantenerse abiertos, pero al 20% de su capacidad, y los restaurantes están limitados a pedidos para llevar y entregas a domicilio.

Cuando una región cae por debajo del 15% de capacidad de UCI, los negocios que deben cerrar incluyen bares, bodegas, servicios personales como peluquerías y barberías. También museos, cines, áreas de juego, parques de diversiones e instalaciones recreativas cubiertas.

Los viajes están prohibidos, excepto cuando sea necesario para las actividades permitidas. Newsom dijo que espera que esta sea la última vez que se necesite una orden de confinamiento durante la pandemia.

«No anticipamos tener que hacer esto una vez más», dijo Newsom. «Hay luz al final del túnel. Estamos a pocos meses de ver un progreso real con la vacuna. Tenemos distribución, tenemos accesibilidad, tenemos disponibilidad», completó

Al final de esas tres semanas, los funcionarios de salud de California analizarán las tasas de transmisión de covid-19 y harán proyecciones de las unidades de cuidados intensivos con base en esos datos, según el Dr. Mark Ghaly, director estatal de Salud y Servicios Humanos. Se detallará lo que se espera que suceda usando el promedio del 12% de los pacientes que necesitan hospitalización.

Si la tasa de transmisión de un condado permite proyecciones de camas de UCI a una capacidad mayor, se levantará la orden de confinamiento. Luego, el condado volverá al sistema de reapertura de cuatro niveles del estado.

Alcalde de Los Ángeles dice a los residentes que «cancelen todo»

El alcalde de Los Ángeles dijo que la ciudad se quedará sin camas de hospital para Navidad si el coronavirus se propaga al ritmo actual. Por lo que instó a los residentes a permanecer en casa para ayudar a detener la propagación del virus.

Los residentes deben quedarse en casa tanto como sea posible, dijo el alcalde. Y agregó que esto se debe a que la ciudad enfrenta duras decisiones entre «salud y enfermedad, cuidado y apatía, vida o muerte», añadió Garcetti durante una conferencia de prensa este miércoles.

«Es hora de refugiarse. Es hora de cancelar todo. Si no es esencial, no lo hagas», manifestó Garcetti. «No te reúnas con otras personas fuera de tu hogar, no organices esa reunión, no asistas a una reunión».

El número de contagios diarios de coronavirus en Los Ángeles se ha triplicado desde principios de noviembre. Las hospitalizaciones se han más que triplicado y están en un nuevo pico, añadió Garcetti.

«La condición de salud pública de nuestra ciudad es tan grave como lo fue en marzo, durante los primeros días de esta pandemia», dijo.

Los Ángeles sigue la tendencia del resto del país, donde las hospitalizaciones por covid-19 se han disparado. Los 100.226 pacientes de coronavirus hospitalizados en EE.UU. este miércoles representan la cifra más alta informada durante la pandemia, según el Proyecto de Seguimiento de Covid.

Los funcionarios de atención médica de todo el país dicen que su personal e instalaciones luchan para apoyar a un número creciente de pacientes.

El condado de Los Ángeles registró este martes su mayor número de hospitalizaciones y casos nuevos de coronavirus desde el principio de la pandemia. Los contagios diarios promedio han aumentado en un 225% desde los primeros días de noviembre, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

«Todos los residentes y todas las empresas deben tomar medidas inmediatas si queremos frenar este aumento alarmante. Estamos en medio de un incremento acelerado en una pandemia de enorme magnitud», dijo Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Salud, en un comunicado. «Este no es el momento de eludir o debatir las medidas de seguridad que nos protegen. Porque necesitamos que cada persona utilice todas las herramientas disponibles para detener el aumento repentino y salvar vidas».

El condado, el más poblado del país con 10,5 millones de habitantes, se encuentra ahora bajo una orden que prohíbe todas las reuniones públicas y privadas con cualquier persona fuera de un mismo hogar. La prohibición fue emitida la semana pasada por la oficina de salud pública del condado y finaliza el 20 de diciembre.

Se pide a todos los residentes del condado que se queden en casa tanto como sea posible. Y que usen máscaras cuando estén afuera, incluso cuando hagan ejercicio. La orden reduce la ocupación máxima para negocios esenciales al 35%, y para negocios no esenciales, servicios de cuidado personal y bibliotecas al 20%.

La orden ocurrió después la prohibición de comer en restaurantes en el condado de Los Ángeles. Además, un toque de queda en todo el estado prohíbe las actividades no esenciales fuera del hogar a partir de las 10 p.m. a las 5 a.m. para la mayoría de los 39 millones de residentes de California.

Los pacientes que necesiten cuidados intensivos superarán la capacidad de los hospitales, según las proyecciones estatales. En todo el estado, se proyecta que la capacidad de la UCI sea del 112% para mediados de diciembre. Mientras, en el norte de California se prevé un 134% más de pacientes en UCI que camas a principios de diciembre.

Jon Passantino y Cheri Mossburg, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.