Los expresidentes Obama, Bush y Clinton se ofrecen como voluntarios para vacunarse contra el coronavirus públicamente

(CNN) — Los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se ofrecieronn como voluntarios para vacunarse contra el covid-19 ante las cámaras con el fin de promover la confianza del público en la seguridad de la vacuna una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. la autorice.

Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

Los tres expresidentes esperan que una campaña de concientización para promover la confianza en la seguridad y efectividad de la vacuna sea un mensaje poderoso mientras los funcionarios de salud pública estadounidenses intentan convencer al público de que se vacune.

Lo que dice Bush

Freddy Ford, jefe de personal de Bush, le dijo a CNN que el 43° presidente se había comunicado con el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto en enfermedades infecciosas del país, y la Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, para ver cómo podría ayudar a promover la vacuna.

«Hace unas semanas, el presidente Bush me pidió que le hiciera saber al Dr. Fauci y al Dr. Birx que, cuando sea el momento adecuado, él quiere hacer lo que pueda para ayudar a alentar a sus conciudadanos a vacunarse», dijo Ford a CNN. «Primero, las vacunas deben considerarse seguras y administrarse a las poblaciones prioritarias. Luego, el presidente Bush se pondrá en la fila para recibir la suya y con gusto lo hará frente a la cámara».

Lo que dice Clinton

El secretario de prensa de Clinton le dijo a CNN el miércoles que el expresidente también estaría dispuesto a recibir la vacuna en un lugar público para promoverla.

«El presidente Clinton definitivamente tomará una vacuna tan pronto como esté disponible para él, según las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública. Y lo hará en un entorno público si eso ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo», dijo Angel Ureña.

Lo que dice Obama

Obama, en una entrevista con el presentador de SiriusXM, Joe Madison, que se emitirá el jueves, dijo que si Fauci dice que una vacuna contra el coronavirus es segura, él le cree.

«Confío completamente en gente como Anthony Fauci, a quien conozco y con quien he trabajado», dijo Obama. «Entonces, si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y puedes vacunarte, inmunizarte para que no contraigas covid, absolutamente, la tomaré».

«Prometo que cuando esté disponible para personas con menos riesgo, la tomaré», dijo.

«Puedo terminar haciéndolo en televisión o grabándolo, solo para que la gente sepa que confío en la ciencia, y en lo que no confío es en contagiarme de covid», agregó.

CNN se ha puesto en contacto con representantes del expresidente Jimmy Carter para ver si él también estaría dispuesto a tomar la vacuna públicamente.

La familia Bush tiene un historial de unirse con otros presidentes para promover causas importantes. El padre y la madre de Bush, el fallecido expresidente George Bush y Barbara Bush, tomaron un vuelo comercial en los días posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 para promover la confianza pública en volar de nuevo. George Bush padre y Clinton trabajaron juntos en la recaudación de fondos para las áreas azotadas por el huracán Katrina en 2005 y para otras causas caritativas en los años posteriores a sus presidencias.

Obama ahora también apunta a usar su posición tras la presidencia para una campaña de conciencia pública.

Vacilación por las vacunas

Durante la entrevista, Obama pareció reconocer el problema de la vacilación por las vacunas, que a algunos expertos en salud les preocupa que pueda hacer que las minorías, que han sido más afectadas por la pandemia de coronavirus, eviten recibir una vacuna.

«Tengo entendido que usted sabe históricamente, todo lo que se remonta a los experimentos de Tuskegee, etc., por qué la comunidad afroamericana tendría cierto escepticismo. Pero el hecho es que las vacunas son la razón por la que ya no tenemos poliomielitis, la razón por la que no tenemos un montón de niños muriendo de sarampión y viruela y enfermedades que solían diezmar poblaciones y comunidades enteras», dijo.

Estudios anteriores han revelado que las comunidades minoritarias tienen tasas de mortalidad más altas por covid-19, están más expuestas y son más vulnerables en parte debido a condiciones preexistentes.