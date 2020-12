Los padres de 628 niños migrantes separados en la frontera con México aún no han sido encontrados, dice un expediente judicial

Noticias

(CNN) — Los padres de 628 niños migrantes separados de sus familias debido a las políticas de la administración de Donald Trump en la frontera de Estados Unidos y México entre 2017 y 2018 aún no han sido localizados, según un expediente judicial del miércoles.

La presentación del Departamento de Justicia y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles es parte de un esfuerzo continuo para identificar y reunir a las familias más de dos años después de que se creara la llamada política de «tolerancia cero».

A principios de noviembre, los padres de 666 niños aún no habían sido encontrados, según el abogado de ACLU, Lee Gelernt.

Desde entonces, se ha encontrado a los padres de 38 de esos niños cuyo paradero se desconocía anteriormente, según la presentación del miércoles. De los 628 niños cuyos padres no han sido encontrados, los abogados han estado en contacto con otro miembro de la familia de 168 de ellos.

La base de datos del Departamento de Justicia podría ayudar a encontrar familias

La presentación del miércoles también reveló que la administración entregará información de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una agencia dependiente del Departamento de Justicia que supervisa el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos. Esa base de datos proporcionará los números de teléfono y las direcciones necesarias para ubicar familias adicionales.

«Les hemos estado pidiendo cualquier información adicional que tengan desde siempre y finalmente obtuvimos esta información después de las protestas por no haber podido encontrar a los padres y el tema llegó al nivel del debate presidencial. Esta es información que deberíamos haber obtenido hace un año, al menos hace un año», dijo Gelernt a CNN.

«Esperamos poder encontrar una cantidad significativa de padres e hijos a través de esta información. Pero no se equivoquen al respecto: no solo la administración de Trump no nos ha estado ayudando, sino que ahora está claro que no revelaron la información que tenían en su poder», agregó.

MIRA: Departamento de Justicia ejerce una nueva presión sobre los inmigrantes en EE.UU. que enfrentan la deportación

En 2018, la administración de Trump anunció la política de «tolerancia cero», en la que el Departamento de Justicia inició procesamientos penales de todos los adultos que cruzaran ilegalmente la frontera. Hacerlo resultó en la separación de miles de familias, incluidas aquellas con bebés, algunos de solo unos pocos meses, porque los niños no pueden permanecer en la cárcel federal con sus padres.

Si bien una orden de un tribunal federal obligó a la reunificación de muchas de esas familias, un explosivo informe de vigilancia del gobierno publicado el año pasado reveló que podría haber miles más que no habían sido reconocidos previamente por los funcionarios.

En el segundo debate presidencial, el ahora presidente electo Joe Biden criticó a la administración del presidente Donald Trump por las acciones.

MÁS: La administración de Joe Biden se prepara para heredar las controvertidas políticas de inmigración de Donald Trump

«Sus hijos fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar más de 500 de los juegos de esos padres, y esos niños están solos. No tienen adónde ir. No tienen adónde ir. Es criminal. Es criminal», aseguró.

Biden también se comprometió a firmar un decreto para formar un grupo de trabajo que se centrará en reunir a las familias separadas.

Una «comisión directiva» designada por la corte ha tratado de localizar a esas familias, pero el covid-19 obstaculizó los esfuerzos de reunificación. Desde entonces, los abogados han reanudado los intentos sobre el campo de localizar a las familias.