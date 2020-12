Bob Dylan vende su catálogo entero de canciones a Universal

Noticias

(CNN Business) — Bob Dylan vendió todo su catálogo de canciones, que abarca más de 600 temas compuestos durante 60 años, en un «acuerdo histórico» con Universal Music Publishing Group.

El acuerdo entre Dylan y la empresa se anunció el lunes. Es un cambio importante para el cantante y compositor, quien ha controlado gran parte de su propiedad intelectual, según varios reportes. Los términos financieros no fueron revelados, pero el New York Times dice que se estima en más de US$ 300 millones.

«Representar el conjunto de la obra de uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es a la vez un privilegio y una responsabilidad», dijo Jody Gerson, director ejecutivo de Universal Music Publishing Group, en un comunicado.

«No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda la gran música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte», añadió Sir Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group. «Brillantes y conmovedoras, inspiradoras y hermosas, perspicaces y provocativas, sus canciones son atemporales, ya sea que se hayan escrito hace más de medio siglo o ayer», agregó.

La publicación de música se ha vuelto cada vez más lucrativa en los últimos años. Y especialmente a la luz de la pandemia que ha detenido las presentaciones en vivo. La semana pasada, Stevie Nicks vendió su catálogo en un acuerdo de US$ 100 millones.

¿Por qué es tendencia Bob Dylan? 0:59

La trayectoria excepcional de Bob Dylan

Dylan, de 79 años, tiene numerosas canciones famosas, como «The Times They Are a-Changin ‘», «Like a Rolling Stone» y «Mr. Tambourine Man». A principios de este año, lanzó su primera canción en ocho años, llamada «Murder Most Foul». Se trata de un tema de 17 minutos sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.

En 2008, ganó una mención especial del Premio Pulitzer por «su profundo impacto en la música popular y la cultura estadounidense, marcado por composiciones líricas de un poder poético extraordinario». En 2016, Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura por «haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense».

Ha vendido más de 125 millones de discos y continúa presentándose en todo el mundo.

Sara Spary de CNN contribuyó a este informe.