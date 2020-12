Gran Bretaña se prepara para administrar las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus mientras el mundo observa

Noticias

Londres (CNN) — Los proveedores de atención médica de Gran Bretaña se están preparando para comenzar a administrar las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, menos de una semana después de que el Reino Unido se convirtiera en la primera nación occidental en aprobar una vacuna contra el covid-19.

Las primeras vacunas están programadas para aplicarse este martes en Inglaterra, Gales y Escocia. Irlanda del Norte dijo que comenzaría a administrar la vacuna a principios de semana, pero no especificó qué día.

El proceso se complica por la necesidad de almacenamiento de la vacuna de Pfizer/BioNTech en condiciones estrictas. Además porque deben administrarse dos dosis a cada receptor, con tres semanas de diferencia, un procedimiento que será supervisado de cerca desde todo el mundo.

Saffron Cordery, subdirectora ejecutiva de NHS Providers, le dijo el domingo a Sky News que 50 centros hospitalarios en Inglaterra ya habían recibido su asignación de la vacuna y que la distribución de la vacuna estaba «realmente bien encaminada ahora».

Los funcionarios de salud del Reino Unido esperan tener disponibles para fines de diciembre hasta 4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, que ofrece hasta un 95% de protección contra el covid-19, dijo Cordery.

Lo que tienes que saber de la vacuna de Pfizer y BioNTech, en números

Testimonio de voluntario de la vacuna de Pfizer-BioNTech 1:50

Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus

El Gobierno del Reino Unido ha ordenado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech hasta ahora. Eso es suficiente para vacunar a 20 millones de personas, o un tercio de la población del Reino Unido. Se han registrado más muertes por covid-19 en el Reino Unido que en cualquier otro lugar de Europa.

La velocidad con la que los reguladores del Reino Unido aprobaron la vacuna, por delante de sus contrapartes en otras naciones de Europa y Estados Unidos, generó dudas en algunos sectores. Pero Cordery dijo que el proceso había sido «increíblemente sólido».

«Sí, ha sido más corto que otros procesos de aprobación de vacunas, pero eso se debe a que todo se ha puesto en marcha todo de una vez», dijo.

Las dosis de la vacuna Pfizer se almacenan en congeladores antes de su primera administración prevista el martes en el Reino Unido.

June Raine, jefa de la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido, también ofreció garantías este domingo. Dijo que la vacuna de Pfizer/BioNTech es «tan segura como cualquier vacuna general» y que quienes la reciban serán monitoreados por funcionarios de salud.

«Es posible que tenga un síntoma leve, pero probablemente desaparecerá en uno o dos días, y nada de gravedad», le dijo Raine a la BBC, directora de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido.

De acuerdo con la MHRA, más de uno de cada 10 receptores puede sufrir efectos secundarios que incluyen dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre. También se enumeran algunos otros efectos secundarios menos comunes.

El impacto del brexit en la vacuna contra el coronavirus

Cuando se le preguntó sobre el impacto potencial del brexit en el programa de vacunación, Raine dijo: «Hemos ensayado, estamos listos y estamos completamente preparados para cualquier resultado posible».

El período de transición para la salida de Reino Unido de la Unión Europea llega a su fin el 31 de diciembre. Las conversaciones de última hora entre los líderes de la Unión Europea y el Reino Unido sobre un acuerdo comercial continuaron durante el fin de semana, en medio de graves advertencias sobre el caos económico y logístico que resultaría de una salida dura del bloque comercial más grande del mundo.

«Nuestro objetivo en la HMRA es asegurarnos de que sea cual sea el resultado, sea cual sea el trato, los medicamentos, dispositivos médicos y vacunas lleguen a todos en todas partes del país de la misma manera sin ninguna interrupción», dijo Raine.

El reto logístico de la vacuna contra el coronavirus

Según los informes, las primeras dosis de la vacuna llegaron al Reino Unido el jueves por la noche, transportadas por una flota de camiones sin marcar a través del Eurotúnel desde Bélgica hasta instalaciones de almacenamiento no reveladas en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, según la afiliada de CNN Noticias ITV.

El anuncio del Gobierno del Reino Unido de su aprobación un día antes fue seguido por confusión sobre quién recibiría la vacuna primero y cómo podría administrarse de manera segura, dadas las limitaciones logísticas.

La vacuna debe almacenarse a menos 70 grados centígrados, una temperatura solo posible en congeladores especiales. Una vez que se saca del congelador, requiere que las dosis se mantengan refrigeradas y se utilicen dentro de los 5 días siguientes, según la autorización de la MHRA. Los lotes solo se pueden mover y volver a empaquetar en cantidades más pequeñas de dosis un número limitado de veces y bajo condiciones estrictas. Una vez que un vial se diluye para inyección, no se puede transportar y debe usarse dentro de las seis horas o desecharse.

Los primeros que recibirán la vacuna

El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido recomendó vacunar primero a los residentes de los hogares de ancianos y su personal. Después a las personas mayores de 80 años, así como de los trabajadores de la salud.

Pero los desafíos involucrados en llevar la vacuna a los residentes de hogares de ancianos significan que los trabajadores de la salud ahora planean administrarla primero a personas mayores de 80 años que están a punto de ser dadas de alta de hospitales o que asisten a citas hospitalarias si son pacientes ambulatorios.

«Los hospitales también comenzarán a invitar a personas de más de 80 años para vacunarlas y trabajarán con los proveedores de cuidados domiciliarios para reservar a su personal en las clínicas de vacunación», dijo un comunicado del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, el domingo. «Cualquier cita que no se use para estos grupos se usará para los trabajadores de la salud que tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por covid».

Un camión de transporte de almacenamiento en frío con temperatura controlada sale de las instalaciones de Pfizer en Puurs, Bélgica, el 3 de diciembre de 2020.

Raine le dijo a la BBC que el momento exacto podría ser «variable», pero que esperaba que la vacuna llegara a los hogares de ancianos «definitivamente en las próximas dos semanas».

El Ministerio de Salud de Irlanda del Norte dijo el viernes que había llegado un envío inicial de casi 25.000 dosis, allanando el camino para que «las vacunas comiencen a principios de la próxima semana, comenzando con los equipos de vacunación».

Escocia recibirá 65.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech del lote inicial de 800.000 dosis distribuidas en el Reino Unido, dijo el secretario de Estado de Escocia, Alister Jack, en un artículo de opinión para The Mail on Sunday.

Agregó que las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en la planificación y logística del programa de vacunación.

La secretaria de Salud de Escocia, Jeane Freeman, dijo que quienes administraran las vacunas serían los primeros en recibirla, seguidos por los residentes y el personal del hogar de ancianos, luego todos los de 80 años o más y los trabajadores de atención social y de salud de primera línea.

Reconoció los desafíos relacionados con el transporte de la vacuna a los hogares de ancianos y residencias individuales, pero agregó: «A pesar de todas las dificultades que se avecinan, debería darnos a todos una esperanza real de que el fin de la pandemia está a la vista».

La disculpa de Fauci por sus comentarios sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech

El Dr. Fauci pide precaución en Acción de Gracias 0:56

Otros países no se quedan atrás del Reino Unido cuando se trata de tomar una decisión sobre la aprobación de la vacuna contra el coronavirus.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha programado una reunión de su comité asesor de vacunas el 10 de diciembre para discutir la solicitud de autorización de emergencia de Pfizer/BioNTech. Se reunirán nuevamente el 17 de diciembre para considerar la solicitud de vacuna candidata de Moderna.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, se disculpó el jueves después de sugerir un día antes que los reguladores del Reino Unido no habían examinado los datos sobre la vacuna de Pfizer/BioNTech con tanto cuidado como sus homólogos estadounidenses.

La noticia de la aprobación de la vacuna de Pfizer/BioNTech fue recibida por muchos británicos como un rayo de luz al final de un año oscuro.

Hay esperanzas de que pronto pueda seguir la aprobación del Reino Unido para Moderna y la vacuna candidata desarrollada por la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Pero los cuatro médicos en jefe del Reino Unido advirtieron en una carta que este invierno aún sería «especialmente duro» y que la gente no debe bajar la guardia contra el virus.

«Aunque la muy bienvenida noticia sobre las vacunas significa que podemos mirar hacia el 2021 con mayor optimismo, el despliegue de la vacuna sólo tendrá un impacto marginal en la reducción del número de personas que ingresan al servicio de salud con covid durante los próximos tres meses», dijeron.

Rusia comienza la vacunación masiva

Mientras tanto, los centros de vacunación en todo Moscú comenzaron a distribuir la vacuna rusa contra el covid, Sputnik V, el sábado, inicialmente a grupos como maestros, profesionales de la salud y trabajadores de servicios municipales.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó que la vacunación a gran escala con Sputnik V comience en todo el país a partir de esta semana.

Rusia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar su vacuna contra el coronavirus, en agosto, autorizando el tratamiento para uso público incluso antes de que se llevaran a cabo ensayos cruciales de fase 3, que aún están en curso. La medida provocó críticas de los círculos científicos.

Las advertencias del desarrollador de la vacuna Sputnik V 3:32

«La vacunación civil ha comenzado hoy en 70 puntos en Moscú. Trabajamos de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana», dijo a CNN el sábado Natalya Nikolaevna Kuzenkova, médico jefe del Hospital 68 de Moscú.

Kuzenkova hizo caso omiso de las preguntas sobre la seguridad de las vacunas. «Si hay una duda entre enfermarse o recibir una vacuna … esta es una enfermedad muy peligrosa que lleva a consecuencias bastante graves. Así que la respuesta es obvia aquí», dijo.

«La vacuna ha sido registrada oficialmente. Han pasado dos etapas de ensayos clínicos y ahora estamos completando la tercera etapa. Por lo tanto, en el marco de una pandemia, en estas condiciones, esto no contradice en absoluto ninguna norma regulatoria», dijo.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, sugirió que la participación temprana fue entusiasta, diciendo que más de 5.000 personas se habían inscrito para la vacunación en las primeras cinco horas.

Una de las personas que se vacunaron el sábado le dijo a CNN que «en este punto» no tenía miedo de recibir la vacuna antes de que terminen los ensayos.

«Bueno, por supuesto que hay algunas preocupaciones. Pero trato de no pensar en eso», dijo la mujer, que trabaja como administradora en el hospital y se identificó solo como Nadezhda. «Quería obtener inmunidad contra la nueva infección por covid-19. Protegerme a mí ya mi familia. Para no enfermarme, no tener complicaciones, no infectar a mis seres queridos».

El ministro de Salud, Mikhail Murashko, dijo la semana pasada que más de 100.000 ciudadanos rusos ya habían recibido la vacuna Sputnik V.

Los funcionarios dicen que hay dosis suficientes para más de 2 millones de personas en Rusia, que tiene una población de aproximadamente 145 millones de habitantes.

— Sharon Braithwaite, Amy Cassidy, Zamira Rahim y Mary Ilyushina de CNN contribuyeron a este informe.