Vacuna de Pfizer contra el coronavirus: ¿cómo será la distribución para garantizar la cadena del frío?

Noticias

(CNN Español) – La vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus requiere ser almacenada a muy baja temperatura, algo que supone un desafío para la distribución de la misma.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta explica por qué no se debe romper la cadena de frío de las vacunas y cómo sería el plan de la farmacéutica para la distribución de su producto.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

La vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Una de las primeras vacunas que empezará a distribuirse en algunos países es la vacuna desarrollada por el laboratorio alemán BioNTech, en alianza con la farmacéutica Pfizer.

Debido a que esta vacuna requiere un almacenamiento a menos 70 grados centígrados, hoy veremos cómo se planea la distribución de tan delicado y sofisticado producto.

Recordemos que todas las vacunas requieren refrigeración para mantener su potencia. En otras palabras, para mantener la acción del principio activo de la vacuna -sea que esta use tecnología mRNA, virus atenuado o vectores virales- es necesario que los frascos de vacuna estén refrigerados.

Es importante saber que si una persona recibe una vacuna que no ha estado refrigerada, no va a sufrir daños a su salud. Lo que sucederá es que la vacuna perderá su efectividad y no protegerá a la persona que la recibió.

Para evitar eso, todos los programas de vacunación del mundo, deben primero planificar la llamada cadena de frío. También deben asegurarse de que esa cadena -compuesta en realidad por lugares que tengan refrigeración- este intacta y operativa.

¿Cómo garantizar la cadena de frío de la vacuna?

Como se entenderá, en países de muy bajos ingresos económicos, la integridad y funcionamiento de esas cadenas de frío en las zonas rurales, es un reto muy grande.

Dicho eso, ¿cómo se almacenará y distribuirá la vacuna de Pfizer, que requiere menos 70 grados centígrados, y congeladores que no están ampliamente disponibles, incluso en países desarrollados?

De acuerdo a un documento publicada por Pfizer, el elemento central de la estrategia de almacenamiento y distribución de su vacuna, se basa en el concepto de “sistema justo a tiempo”. Esto consiste en enviar las vacunas en paquetes térmicos congelados directamente a los puntos de vacunación.

Con relación al transporte de los paquetes térmicos con la vacuna, estos saldrán de puntos de distribución estratégicos por vía aérea o terrestre con no más de dos días de tiempo de transporte.

Debido a las eventualidades que puedan surgir en el transporte de esos paquetes térmicos con las vacunas, Pfizer ha diseñado un paquete con hielo seco que asegura una temperatura de menos 70 grados centígrados hasta por 10 días y que tiene un sensor de temperatura que está informando constantemente por vía GPS, que la temperatura interna del paquete se a la adecuada.

Cómo almacenar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Una vez que el punto de vacunación, sea este un hospital o un centro comunitario por ejemplo, reciba el paquete térmico congelado oficial de Pfizer, el punto de vacunación tiene tres opciones de almacenamiento:

Si ese lugar cuenta con uno de esos poderosos congeladores de temperatura ultra baja, pueden almacenar el paquete térmico oficial con las vacunas hasta por seis meses.

Los paquetes térmicos enviados por Pfizer podrán ser utilizados como unidades de almacenamiento temporal, rellenando el paquete con hielo seco cada cinco días hasta por 30 días de almacenamiento.

Los puntos de vacunación usen refrigeradores comunes que brinden una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. En estas condiciones, la vacuna puede almacenarse hasta por cinco días.

De acuerdo con la nota de Pfizer, si la vacuna se almacenó durante 30 días en el paquete térmico original, los puntos de vacunación podrían transferir los viales de vacuna a refrigeradoras comunes y almacenarlas a 2 a 8 grados centígrados por cinco días adicionales, es decir por un total de hasta 35 días.

¿Qué ocurre si se descongela la vacuna?

El problema es que si las vacunas se descongelan y se almacenan en una refrigeradora común entre 2 y 8 grados centígrados, estas ya no podrán volverse a congelar o almacenar a menos 70 grados centígrados.

Sin duda que para que las campañas de vacunación sean exitosas, esa exigente cadena de frío tendrá que ser cuidadosamente planificada en los países en los que se distribuya la vacuna de Pfizer.

Es muy importante recordar también que de todas las vacunas candidatas, la de Pfizer es la única que tiene que ser almacenada a menos 70 grados centígrados.

La de Moderna se almacena a menos 20 grados centígrados, una temperatura que es alcanzada en las congeladoras caseras.

Todas las demás, incluyendo la de AstraZeneca, Johnson & Johnson, y las vacunas chinas y rusa, solo requieren almacenamiento en refrigeradoras comunes.

De tal modo que los países podrán escoger las vacunas que se adecuen a sus características locales.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíame tus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puedes encontrarme en @DrHuerta. Ya ve que las respondemos.

Si crees que este podcast es útil, ayuda a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en tu aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrate de suscribirte para obtener el último episodio en tu cuenta.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puedes dirigirte a CNNEspanol.com. Gracias por tu atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast «Coronavirus: Realidad vs. ficción».