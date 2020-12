La lluvia anual de meteoros de las Gemínidas alcanza su punto máximo esta noche (y el lunes hay eclipse total de Sol)

Noticias

(CNN) — La lluvia de meteoros de las Gemínidas es una de las exhibiciones más activas y confiables del año, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Este año, la lluvia alcanzará su punto máximo en la noche del 13 y 14 de diciembre, así que esperemos cielos despejados para ver un hermoso espectáculo de bolas de fuego verdes.

Este fenómeno se registró por primera vez en 1862 y produce un espectáculo cada diciembre.

Aunque la lluvia de meteoros podría ser visible en las últimas horas de la noche del domingo al lunes, alrededor de las 2 am es el mejor momento para ver meteoros sin importar en qué parte del mundo te encuentres, según las predicciones de EarthSky. Ahí es cuando el punto radiante, el punto desde el que parecen irradiar los meteoros, es más alto en el cielo. Para saber en qué momento alcanzarán su punto máximo en la parte del mundo en la que estás, consulta aquí.

Aunque la lluvia de Gemínidas es conocida por sus «estrellas fugaces», la cantidad de meteoros visibles depende de la hora y de la oscuridad del cielo. Afortunadamente, la luna solo estará llena al 1%, según AMS, por lo que será más fácil ver los meteoros atravesando el cielo.

El asteroide 3200 Faetón es responsable de esta lluvia de meteoritos, lo cual es inusual porque generalmente son cometas, no asteroides, con escombros helados los que crean lluvias de meteoritos. Los científicos han debatido la naturaleza misma de lo que es Faetón. El asteroide cercano a la Tierra, que es seguido de cerca, se ha comparado con cometas, por lo que se le ha llamado un «cometa de roca».

Faetón fue descubierto en octubre de 1983 y recibió su nombre del mito griego sobre el hijo de Helios, el dios del Sol, porque se acerca mucho a nuestro Sol.

Faetón orbita el Sol más cerca que cualquier otro asteroide y tarda 1,4 años en completar su órbita. El asteroide se calienta a unos 1.148,9 grados Celsius en su aproximación más cercana al Sol, lo que hace que arroje escombros polvorientos.

Estas partículas causan la lluvia de meteoritos cuando se sumergen en la atmósfera de la Tierra a 35 kilómetros por segundo, vaporizándose en las líneas que llamamos «estrellas fugaces».

Para tener la mejor oportunidad de ver la lluvia, dirígete hasta un lugar que no esté lleno de luces brillantes de la ciudad. Si puedes encontrar un área no afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde las 10 pm hasta el amanecer.

Los meteoros serán visibles en todo el mundo, pero lo serán aún más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, según AMS. Las personas que viven debajo del ecuador tendrán las mejores posibilidades de ver las estrellas fugaces en medio de la noche, e incluso entonces, serán menos visibles en comparación con las del hemisferio norte.

Busca un área abierta con una amplia vista del cielo y no olvides abrigarte. Asegúrate de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos de 20 a 30 minutos para adaptarse a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

Si no puedes ver la lluvia de meteoros desde tu ubicación, la NASA realizará una transmisión en vivo.

Eclipse total de Sol

Por otro lado, este lunes, América del Sur recibirá como obsequio el último eclipse solar total de 2020.

Durante un eclipse solar total, la Luna bloquea completamente el Sol, excepto la atmósfera exterior del Sol, llamada corona, para crear un hermoso anillo de luz.

El camino de la totalidad para este eclipse será visible desde Saavedra, Chile, a Salina del Eje, Argentina. El eclipse debería durar poco más de dos minutos, si el clima lo permite.

🌎🌒☀️

A total solar eclipse will pass over Chile and Argentina on Dec. 14 — meaning that the Moon will line up just right between the Sun and Earth, casting its shadow on Earth’s surface. Learn how you can catch it, no matter where in the world you are: https://t.co/WlAEVmA4tB pic.twitter.com/p4t4ZggcwO

— NASA (@NASA) December 13, 2020

Si te encuentras en la zona, consulta TimeandDate.com para ver el momento del eclipse en tu área. Y no te olvides de usar gafas especiales cuando veas el Sol. No es seguro mirar al Sol excepto durante la totalidad del eclipse, cuando está completamente bloqueado por la Luna.

Quienes no estén en el sur de Chile y Argentina verán un eclipse solar parcial.

La NASA transmitirá en vivo el evento desde Chile a las 9:40 am ET del lunes, por lo que incluso si no está en América del Sur, podrás ver este espectáculo deslumbrante.