Londres vuelve a un confinamiento estricto por covid-19; aparece nueva variante del virus

Londres (CNN) — Londres volverá a un estricto confinamiento esta semana, después de que los casos de coronavirus se dispararan en la capital británica, anunció el lunes el secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock.

Hancock dijo que Londres pasará del nivel 2 de restricciones locales de «alerta alta» al nivel 3 «muy alta» el miércoles a las 12:00 am, junto con áreas cercanas en el sur y oeste de Essex y el sur de Hertfordshire.

Bajo el nivel de restricción más alto, todos los lugares de esparcimiento, incluidos pubs, cafés y restaurantes, cerrarán, excepto para llevar y entregar a domicilio.

Las personas deben evitar viajar fuera de su área y reducir el número de traslados que hacen siempre que sea posible.

«En las últimas tres semanas hemos visto aumentos exponenciales muy marcados del virus en Londres, Kent, partes de Essex y Hertfordshire», dijo el secretario de salud.

En respuesta al aumento de casos en Londres, el gobierno del Reino Unido está tomando medidas drásticas para contener la propagación del virus.

Lo que cambia en Londres con nuevo confinamiento

Actualmente, los residentes de Londres no pueden reunirse en interiores con personas de otros hogares y ahora no podrán hacerlo en jardines privados o en la mayoría de lugares al aire libre. Podrán reunirse hasta seis personas al aire libre en parques, jardines públicos o instalaciones deportivas. Las tiendas minoristas podrán permanecer abiertas.

«No sabemos hasta qué punto esto se debe a la nueva variante, pero sea cual sea su causa, tenemos que tomar una acción rápida y decisiva, que lamentablemente es absolutamente esencial para controlar esta enfermedad mortal mientras se lanzan las vacunas», dijo Hancock el lunes.

Hancock dijo que, en algunas áreas, el tiempo de duplicación de los casos ahora es de aproximadamente cada siete días, y que las tasas están aumentando no solo entre los escolares, «sino en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 60 años».

Los hospitales de Londres, Essex y Kent ya están bajo presión y podrían verse «abrumados» rápidamente si no se toman medidas, agregó.

Medidas tempranas

Hancock dijo que tomar medidas tempranas que «no son necesariamente fáciles, pero son efectivas» era vital para prevenir daños más duraderos, y agregó que las pruebas en la comunidad también se extenderían.

«Sé que los pasos son duros, pero no debemos vacilar al entrar en el tramo final, para que cuando miremos hacia atrás en este momento de crisis, todos podamos decir que hicimos nuestro parte», agregó.

Londres se une en el Nivel 3 a regiones que incluyen gran parte del norte y centro de Inglaterra, Kent en el sureste y Bristol en el suroeste.

Sin embargo, los residentes del Reino Unido podrán formar una «burbuja navideña» de hasta tres hogares entre el 23 y 27 de diciembre. Cada hogar solo puede estar en una burbuja y no pueden cambiar.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que la decisión fue «increíblemente decepcionante para las empresas, que ya han sufrido tanto», pero dijo que estaba «claro que el virus se está acelerando» y hay vidas en riesgo.

«Sería una tragedia perder aún más personas por esta enfermedad cuando la vacuna ahora se está implementando en toda nuestra ciudad», dijo.

«Sabemos por amarga experiencia que cuando los casos comienzan a aumentar rápidamente, es mucho mejor actuar temprano que demasiado tarde. Así es como podemos evitar restricciones aún más estrictas, durante más tiempo, más adelante».

Nueva variante del virus

Hancock también dijo que se había identificado una nueva variante de covid-19 en el sureste de Inglaterra.

El director médico del Reino Unido, Chris Whitty, dijo el lunes que no estaba claro si la nueva variante había contribuido al aumento de casos. Los expertos en genética de virus dijeron que no era inesperado que surgiera una mutación y señalaron que ya se habían visto muchas y no habían afectado significativamente la propagación o los efectos del virus en las personas.

«Debo subrayar en este punto que actualmente no hay nada que sugiera que esta variante tenga más probabilidades de causar una enfermedad grave, y el último consejo clínico es que es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna», dijo Hancock el lunes.

Whitty, hablando más tarde en una conferencia de prensa conjunta, también enfatizó que no había evidencia de que la nueva variante fuera más peligrosa que la anterior. Además dijo que las pruebas de coronavirus habían demostrado ser efectivas ante la variante.

El secretario de salud británico dijo que se habían identificado variantes similares en otros países en los últimos meses. El Reino Unido ha notificado a la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva variante a medida que continúa el análisis de expertos.

«Demuestra que debemos estar atentos y seguir las reglas, y todos deben asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus», dijo Hancock.

No es sorprendente, dicen expertos

Varios expertos le dijeron al Science Media Center que la existencia de la nueva variante no era sorprendente y que es poco probable que descarrile los esfuerzos para combatir la pandemia.

«La aparición de diferentes cepas de coronavirus … no es motivo de pánico ni inesperado», dijo el lunes la Dra. Zania Stamataki, inmunóloga viral de la Universidad de Birmingham.

«Las mutaciones se acumularán y darán lugar a nuevas variantes de virus, empujadas por nuestro propio sistema inmunológico a cambiar o perecer».

«Este virus no muta tan rápido como la influenza y, aunque debemos mantenerlo bajo vigilancia, no será una empresa importante actualizar las nuevas vacunas cuando sea necesario en el futuro.

«Solo porque ha habido una pequeña cambio en la composición genética del virus, esto no significa que sea más virulento, ni que las vacunas no sean efectivas», dijo Tom Solomon, profesor de neurología en la Universidad de Liverpool.

«Nuestra experiencia con virus similares previos sugiere que las vacunas serán eficaces a pesar de los pequeños cambios genéticos».