Las 5 cosas que debes saber este 17 de diciembre: Las consecuencias de no vacunarse

Cómo las mentiras de QAnon «secuestraron» la conversación en EE.UU. La contaminación del aire fue la causa de la muerte de una niña. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Las consecuencias de no vacunarse contra el coronavirus

Si bien la vacuna es una buena noticia, hay algunos escépticos. Tanto, que muchos han dicho que no se vacunarían. Al menos, no por el momento, y las consecuencias pueden ser devastadoras, según expertos. No ponerse la vacuna podría dejar a aquellos con más posibilidades de contraer una enfermedad mucho más violenta que los que se la pongan, de acuerdo a expertos.

Cómo las mentiras de QAnon ‘secuestraron’ la conversación en EE.UU.

En lugar de ser un grupo nebuloso que amplifica mensajes orgánicamente a nivel de base, QAnon también parece ser un arquitecto ocasional de mensajes que, a través de un comportamiento coordinado, llegan a las facciones más poderosas del Partido Republicano.

Solicitantes de asilo en EE.UU. serán enviados a El Salvador

Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador acordaron iniciar la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que permite a EE.UU. enviar al país centroamericano solicitantes de asilo para que esperen el tiempo que tarden las autoridades en estudiar y responder la petición.

Habría nueva entrega de cheques de estímulo como parte de un acuerdo de ayuda

Los líderes del Congreso de EE.UU., después de meses de un amargo estancamiento y mientras millones de estadounidenses han estado ansiosos por recibir alivio, finalmente han indicado que están llegando a un acuerdo sobre un nuevo paquete de rescate que podrían aprobar ambas cámaras en unos días.

La contaminación del aire fue la causa de la muerte de una niña

Se cree que una niña de 9 años que murió después de un ataque de asma es la primera persona en el mundo en que la contaminación del aire figura como causa de muerte en una sentencia judicial histórica.

Vestidos de Papá Noel y elfos, agentes de policía en Perú ejecutan una redada antidrogas

Una familia de presuntos traficantes de drogas en Perú se encontró en la lista negra de este año cuando agentes de la Policía disfrazados de Papá Noel y un elfo allanaron su casa.

Los canguros pueden pedir ayuda a los humanos

Puede sonar un poco «Dr. Doolittle», pero resulta que los canguros pueden comunicarse con los humanos.

Tom Cruise presuntamente regañó al equipo de ‘Mission: Impossible 7’ por violar las medidas de distanciamiento social

En un audio, Tom Cruise, actor principal de la próxima película «Mission: Impossible 7», regaña a los miembros de su equipo por no adherirse a las medidas de distanciamiento social.

US$ 4.200 millones

MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos, dona US$ 4.200 millones a 384 organizaciones.

«La venta de vacunas falsas y otros tratamientos es probablemente solo una de las muchas formas en que los estafadores intentarán sacar provecho del lanzamiento de la vacuna»

Esa es la advertencia de la organización Better Business Bureau sobre las estafas, ahora que los gobiernos comienzan a autorizar vacunas.

Mira el divertido baile con el que Alaska Airlines explica sus medidas para el covid-19

Alaska Airlines quiere que vueles con ellos, por eso ha preparado un baile que explica los protocolos que han aplicado contra el covid-19. No te pierdas el video musical.

