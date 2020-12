Fuertes ventiscas azotan el medio oeste de EE.UU. y una gran tormenta de invierno amenaza con causar inundaciones en el noreste

Noticias

(CNN) — Una gran tormenta de invierno que trajo condiciones de ventisca al medio oeste de Estados Unidos el miércoles por la noche golpeará gran parte de la costa este en la víspera y el día de Navidad, llevando nieve a partes del sur y fuertes lluvias en la costa este.

La combinación de fuertes lluvias y nieve derretida de la tormenta de la semana pasada podría provocar inundaciones desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra.

La ciudad de Nueva York, por ejemplo, estará bajo una advertencia de viento fuerte y una alerta de inundación desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana. Se pronostican vientos de 32 a 50 kmh y ráfagas de hasta 96 kmh.

«Cualquiera que sueñe con una Navidad blanca tendrá que conformarse con un feriado ventoso y húmedo», dijo la comisionada de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Deanne Criswell. «Sin embargo, los peligros son reales y queremos que todos los neoyorquinos se preparen para los vientos potencialmente dañinos y las fuertes lluvias».

El miércoles por la noche, las advertencias de tormenta de nieve estaban en su lugar en gran parte del Medio Oeste Superior, con vientos de más de 104 kmh en partes de las Dakotas, lo que imposibilita los viajes en algunas áreas.

Snowboarders viajan detrás de una SUV mientras la nieve cae el 23 de diciembre de 2020 en Minneapolis, Minnesota.

Fuertes vientos en algunas zonas de EE.UU.

Las advertencias de tormentas de invierno también estaban vigentes para las Ciudades Gemelas de Minnesota, con 6 hasta 20 centímetros de nieve esperada y condiciones cercanas al blanco.

«Los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 100 kmh, causando visibilidades significativamente reducidas con nieve», según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un portavoz de la Patrulla Estatal de Northwestern, del Centro Oeste y Minnesota Central dijo en un tuit que la Policía ha respondido a cientos de choques, vehículos rotos y paralizados, así como a 11 semirremolques doblados, entre las 4 pm y las 9 pm del miércoles.

Troopers and other law enforcement along with first responders continue to respond to stuck & stranded motorists throughout parts of MN into the night. Please take note of any no travel advisories and stay safe. #MNwx https://t.co/UtVIO32TcR pic.twitter.com/mKDbk0AH9V

— Sgt. Jesse Grabow (@MSPPIO_NW) December 24, 2020

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, autorizó a la Guardia Nacional del estado a brindar servicios de socorro de emergencia a los automovilistas que se quedaron varados en la tormenta invernal, dijo su oficina.

Se esperan lluvias en el norte del país y hacia el sur de la costa este

En la víspera de Navidad, la tormenta seguirá el este y producirá una variedad de clima y traerá temperaturas decrecientes a gran parte del medio oeste. Vientos muy fuertes también acompañarán a la tormenta, con advertencias y avisos de viento desde la costa del Golfo hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Las alertas de tormentas invernales se extiendieron hasta el sur de Kentucky y Tennessee, y se espera una combinación de precipitaciones invernales. También se esperan fuertes nevadas a medida que la nieve con efecto lago se vuelve intensa en áreas como Buffalo, Nueva York. Lugares tan al sur como el valle de Tennessee podrían despertarse con la nieve en la mañana de Navidad, incluidos Chattanooga y Knoxville, Tennessee; Asheville, Carolina del Norte; y las montañas del norte de Georgia.

A medida que la tormenta se mueva hacia el este, será principalmente una fuente de lluvia. La víspera de Navidad estará húmeda para millones desde el norte del estado de Nueva York hasta el Panhandle de Florida. Incluso podría haber algunas tormentas severas.

«Esta configuración de tormenta fácilmente podría permitir vientos peligrosos e incluso algunos tornados breves y aislados», dijo el meteorólogo de CNN, Gene Norman. «Especialmente en riesgo en Nochebuena están las secciones orientales de Carolina del Norte y del Sur, el sur de Georgia y Alabama, y partes del noroeste de Florida».

Desde el Valle de Ohio hasta el Valle de Tennessee la lluvia cambiará a nieve el jueves por la tarde. Gran parte de Virginia Occidental y el este de Ohio podrían ver de 3 a 12,7 centímetros de nieve, y las elevaciones más altas podrían ver aún más.

Las fuertes lluvias que siguen a la nieve también pueden causar un rápido derretimiento e inundaciones. El Servicio Meteorológico Nacional en Binghamton, Nueva York, advirtió a los residentes del riesgo.

«En los lugares donde cayó una fuerte nevada reciente, esto podría agregar peso a la capa de nieve vieja en los techos / estructuras, lo que resultaría en estructuras colapsadas», dijo la agencia.

La tormenta desaparecerá para la mayoría por la mañana, dejando una Navidad fría y ventosa en el sur, pero partes del noreste serán bastante cálidas.

— Taylor Ward, Rob Frehse, Raja Razek y Dave Hennen de CNN contribuyeron a este informe.