Lee la transcripción de la llamada de Trump con el secretario de Estado de Georgia

(CNN) — CNN obtuvo la llamada de audio completa del 2 de enero entre el presidente Donald Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. A Trump se le unen en la llamada el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, y varios abogados.

CNN obtuvo el audio de una fuente que estaba en la llamada y tenía conocimiento directo de la conversación. CNN ocultó el nombre de una persona sobre la que Trump hizo afirmaciones sin fundamento.

Aquí está la transcripción completa y el audio de la llamada de una hora.

Meadows: Ok. Muy bien. Sr. presidente, ya están todos en la línea. Le habla Mark Meadows, el secretario general de la Casa Blanca. Solo para que estemos todos al tanto. En la llamada están el secretario de Estado y otras dos personas: Jordan y el Sr. Germany están con él. También están conectados los abogados que representan al presidente, Kurt y Alex y Cleta Mitchell -quien no es el abogado que consta en actas, pero quien ha estado involucrado en este asunto- mi persona y el presidente. Entonces, Sr. presidente, le cedo la palabra.

Trump: Ok, muchas gracias. Hola Brad y Ryan y todos. Apreciamos el tiempo y la llamada. Hemos dedicado mucho tiempo a esto y si pudiéramos mirar algunos de los números, creo que está bastante claro que hemos ganado. Ganamos ampliamente en Georgia. Incluso por la magnitud del evento, francamente. En nuestros mitines participaban entre 25.000 y 30.000 personas, y en los de la oposición menos de 100 personas. Y nunca tuvo sentido.

Pero tenemos varias cosas. Tenemos por lo menos 2 o 3 – cualquier cantidad entre 250.000-300.000 votos que fueron incluidos misteriosamente en las listas. Mucho de eso tuvo que ver con el condado de Fulton, que no ha sido controlado. Creemos que si usted verifica las firmas – una verdadera verificación de las firmas que se realice en el condado de Fulton, encontrará al menos un par de cientos de miles de firmas falsificadas de personas que han sido falsificadas. Y estamos bastante seguros de que eso va a suceder.

Otro número impresionante. Vamos a tener un número exacto en los próximos 2 días con los contadores acreditados. Pero un número exacto, pero dentro de los 50.000. Y esas son personas que fueron a votar y a las que les dijeron que no podían votar porque ya habían votado por ellas. Y es algo muy triste. Salieron quejándose. Pero el número es grande. Lo tendremos para usted. Pero es mucho más que el número de 11.779. La diferencia real es solo de 11.779. Brad, creo que está de acuerdo con eso, ¿verdad? Eso es algo que creo que todos, al menos es un número con el que todos están de acuerdo.

Pero esa es la diferencia de votos. Pero hemos tenido cientos de miles de votos que podemos realmente – le daremos un número bastante exacto-. Realmente no hace falta un número porque el número por el que en teoría perdí, la diferencia sería de 11.779. Pero también hay un número considerable de personas, miles y miles que fueron al lugar de votación el 3 de noviembre, se les dijo que no podían votar, se les dijo que no podían votar porque ya se había emitido un voto a su nombre. Y saben que eso es muy, muy, muy, muy triste.

Tuvimos, creo que son unos 4.502 votantes que votaron pero que no estaban en la lista de registro de votantes, así que son 4.502 que votaron pero no estaban en la lista de registro de votantes en la que tenían que estar. Tuvieron 18.325 votantes con domicilio marcado como vacío. En la dirección no había nadie y no se les puede contar. Eso es 18.325.

Un número más pequeño – tuvieron 904 que solo votaron donde tenían simplemente una casilla de correo – y tenían un número de casilla de correo y eso no está permitido. Tuvimos al menos 18.000 – eso está en la cinta y los hicimos contar muy cuidadosamente – 18.000 votantes involucrados con [nombre].

Es una estafadora de votos, una estafadora profesional de votos y embaucadora [nombre]. Eso está en la grabación que se ha visto en todo el mundo y hace que todos queden mal, tú, yo y todos los demás.

Dónde se metieron, en primer lugar, lo dijeron muy claramente y se ha notificado que dijeron que había una gran ruptura de la cañería principal de agua. Todo el mundo huyó de la zona. Y luego volvieron, [nombre] y su hija y algunas personas. No había ningún observador electoral republicano. De hecho, no había observadores electorales demócratas, supongo que eran ellos. Pero tampoco había demócratas, y no había fuerzas del orden público. A última hora de la mañana, fueron temprano por la mañana, fueron a la mesa con una bata negra, el escudo negro y sacaron los votos. Esos votos fueron depositados allí varias horas antes de que se pusiera la mesa. Creo que fue, Brad, usted sabrá, fueron probablemente ocho o siete horas antes y luego estaba repleto de votos.

No estaban en una urna oficial, pero estaban en lo que parecían ser maletas o baúles, maletas pero no estaban en las urnas. El número mínimo podría ser porque lo vimos y ellos lo vieron certificado en cámara lenta de repetición instantánea si puedes creerlo, pero en cámara lenta y fue magnificado muchas veces y como mínimo fueron 18.000 papeletas, todas para Biden.

Tuvieron votantes de fuera del estado. Votaron en Georgia pero son de fuera del estado, de 4.925. Se enviaron boletas para votar por correo a direcciones vacías, boletas para votar por correo enviadas a direcciones vacías. No tenían nada sobre direcciones, eso es 2.326.

Y tenía buzones, lo cual es muy malo. Tenía buzones que fueron recogidos. Tenemos fotografías y tenemos declaraciones juradas de muchas personas.

No sé si vio las comparecencias, pero hubo buzones donde la urna se recogió pero no se entregó hasta 3 días después. Así que muchas cosas podrían haberle pasado a ese buzón, incluyendo, ya sabe, introducir los votos que [usted] quería. Así que hubo muchas infracciones y el resultado final es muchas, muchas veces la diferencia de 11.779 por la que nos dijeron que habíamos perdido. Quiero decir que el estado está alborotado por esto.

Y sé que le gustaría llegar al fondo del asunto, aunque le he visto hoy en la televisión y ha dicho que no ha descubierto ningún problema. Quiero decir, ya sabe, y no perdí el estado, Brad. Las personas están diciendo que fue la votación con mayor participación de votantes de todos los tiempos. No hay manera. Muchos dirigentes políticos dijeron que no había manera de que me ganaran. Y me ganaron. Me ganaron … Como sabe, en cada uno de los estados … hemos ganado cada estado. Obtuvimos la mayoría en todas las Cámaras de Representantes de los estados del país. Mantuvimos el Senado, lo que es sorprendente para muchos, aunque veremos lo que pasa mañana o dentro de unos días.

Y obtuvimos la mayoría en la Cámara de Representantes, pero obtuvimos la mayoría en cada una de las Cámaras de Representantes de los estados y obtuvimos la mayoría en el Congreso, donde se suponía que iban a perder 15 escaños, y ganaron, creo que ganaron 16 o 17 o algo así. Y ahora hay una diferencia de 5. Se suponía que habría una diferencia sustancialmente mayor. Pero los políticos en todos los estados, pero los políticos en Georgia han dado declaraciones juradas o van a hacerlo, de que no había manera de que me ganaran en las elecciones a las que el pueblo acudió, de hecho, esperaban perder y luego terminaron ganando por todos los que se subieron al carro. Y dijeron que no hay forma de que hayan hecho muchas encuestas antes de las elecciones. No había forma de que ganaran.

Los votos fueron emitidos en cantidades masivas. Y estamos tratando de conseguir esos números y los obtendremos.

Tomará un tiempo. Certificados. Pero son números enormes. Y mucho más altos que los 11.779.

La otra cosa, gente muerta. Los muertos votaron y creo que el total está cerca de las 5.000 personas. Y acudieron a los obituarios. Usaron todo tipo de métodos para obtener un número exacto y el mínimo se aproxima a 5.000 votantes.

El resultado final es cuando agregas todo y luego empiezas a sumar, ya sabes, 300.000 papeletas falsas. Luego la otra cosa que dijeron es en el condado de Fulton y otras áreas. Y esto puede o no puede… porque esto acaba de surgir esta mañana que están quemando los votos, que están triturando, triturando los votos y retirando los equipos. Están cambiando el equipamiento de las máquinas de Dominion y, ya sabes, eso no es legal.

Y supuestamente trituraron, creo que dijeron 136 kilogramos de, 1.360 kilogramos de papeletas. Y de eso recién nos enteramos hoy a través de un informe que nos enviaron. Y es una situación muy triste.

Pero Brad, si tomó los números mínimos que están muchas, muchas veces por encima de los 11.779 y muchos de esos números están certificados, o lo estarán, pero están certificados. Y esos son números que están ahí, que existen. Y eso superó la diferencia de la derrota, la superaron, quiero decir por mucho y la gente debería estar contenta de tener un recuento exacto en lugar de una elección en la que hay confusión.

Quiero decir que hay confusión en Georgia y otros lugares. No es usted el único al que me refiero, tenemos otros estados que creo darán vuelta el resultado a nuestro favor muy pronto. Y esto es algo que… ya sabe, para dar un ejemplo, creo que en Detroit, creo que hay una gran parte de su estado, de la que no estamos seguros, así que no vamos a informar de ello todavía. Pero en Detroit, tuvimos, creo que fue el 139% de la gente que votó. Eso no es muy bueno.

En Pensilvania, tuvieron más de 200.000 votos más que la gente que votó. Y eso no cuadra muy bien, y la legislatura que hay, que es republicana, es extremadamente activista y está enfadada. Quiero decir, también hubo otras cosas que fueron casi tan malas como eso. Pero, uh, como ejemplo, en Michigan, un tremendo número de personas muertas votaron. Creo que fue, creo, Mark, que fueron 18.000. Un número increíblemente alto, mucho más alto que el suyo, usted estaba en la categoría de 4.000-5.000.

Y eso se comprobó revisando penosamente, revisando las columnas de obituarios de los periódicos.

Así que supongo que habiendo dicho todo esto, Brad, el resultado final y las boletas provisionales, de nuevo, ya sabe, tendrá que decirme sobre las boletas provisionales, pero tenemos un montón de personas que se quejaban de no poder votar porque ya habían votado por ellas. Estas son excelentes personas.

Y, ya sabes, estaban en estado de shock. No sé si a eso le llaman boletas provisionales. En algunos estados tuvimos muchas cuestiones relacionadas con los votos provisionales, donde a la gente se le dio un voto provisional porque cuando fueron a votar el 3 de noviembre, ya habían votado por ella.

Así que, eso es todo. Quiero decir, tenemos varias veces la cantidad de votos necesarios para ganar el estado. Y hemos ganado en el estado y lo hemos ganado ampliamente y con mucha facilidad, y estamos consiguiendo, tenemos, muchos de estos [votos] son muy, ya sabes que están certificados, [tenemos] muchos más [votos] certificados de lo que necesitamos. Pero estamos certificando muchos más también. Y estamos recibiendo fotos de urnas que son entregadas y entregadas tarde. Entregadas 3 días después, en algunos casos, además tenemos muchas declaraciones juradas a tal efecto.

Meadows: Entonces, Sr. presidente, si pudiera intervenir y le diera a Brad una oportunidad. Sr. secretario, obviamente hay, hay alegaciones por las que creemos que no todos los votos o el voto válido y legal fueron contados y eso contradice las declaraciones de la oficina del secretario de Estado.

Espero que haya alguna manera de que podamos llegar a algún tipo de acuerdo para investigar esto un poco más a fondo. Usted sabe que el presidente mencionó el condado de Fulton.

Pero en algunas de estas áreas en las que parece haber una diferencia de hacia dónde parecen señalar los hechos, y por eso, Sr. secretario, esperaba que, ya sabe, con ánimo de cooperación y compromiso, ¿hay algo que podamos al menos discutir para analizar algunas de estas alegaciones y encontrar un camino a seguir que sea menos litigioso?

Raffensperger: Bueno, he escuchado lo que el presidente acaba de decir. Presidente Trump, hemos recibido varias demandas y hemos tenido que contestar ante el tribunal a las demandas y a los alegatos. Hum… no estamos de acuerdo en que usted haya ganado. Y no… no estoy de acuerdo con el número de 200.000 que ha mencionado. Y podemos ir punto por punto.

Lo que hemos hecho es dar a nuestro Senado del Estado cerca de una hora y media de nuestro tiempo revisando las elecciones punto por punto, y luego en la Cámara del Estado, el comité de asuntos gubernamentales, les concedimos cerca de dos horas y media de nuestro tiempo, revisando punto por punto todos los asuntos contenciosos. Y, luego, hace apenas unos días nos reunimos con nuestros congresistas estadounidenses, congresistas republicanos, y les dedicamos unas dos horas de nuestro tiempo para hablar sobre estas elecciones. En retrospectiva, lo que usted ha mencionado aquí se centró principalmente, creo, en el proceso de votación por correo. No creo que usted realmente esté cuestionando las máquinas de Dominion. Porque hicimos un recuento a mano, un recuento del 100% de las papeletas y las comparamos con lo que decían las máquinas y obtuvimos prácticamente el mismo resultado. Luego hicimos el recuento y obtuvimos prácticamente el mismo resultado. Así que supongo que probablemente podemos olvidarnos de este tema.

No creo que haya un problema con eso. Lo que usted–

Trump: Bueno, Brad. No es que no haya un problema, porque tenemos un gran problema con Dominion en otros estados y quizás en el suyo. Pero no hemos sentido la necesidad de hablar de ello. Y solo para, ya sabe, dar un giro diferente a lo que Mark dice, Mark Meadows, eh, sí, nos gustaría ir más lejos, pero no es necesario. Tenemos todos los votos que necesitamos.

Ya sabe, hemos ganado en el estado. Si usted toma… estos son los números mínimos, los números que le di, son los números que están certificados, sus boletas de voto por correo enviadas a direcciones vacantes, sus votantes de fuera del estado 4.925. Usted sabe que cuando los sumas, el resultado es mucho mayor, es mucho mayor que la cifra de 11.779. Así que podríamos hacerlo, pero no hemos revisado su Dominion. Por lo que no podemos darles la bendición. En otros estados, creemos haber observado una tremenda corrupción con las máquinas de Dominion, pero tendremos que ver.

Pero solo perdimos el estado por ese número, 11.000 votos y 779. Habiendo dicho esto, tan solo con lo que tenemos, tan solo con lo que tenemos les estamos dando cifras mínimas, mínimas. Estamos haciendo cálculos lo más conservadores posibles, estamos muchas veces, muchas, muchas veces por encima de la diferencia. Y, por lo tanto, no tenemos que hacerlo, Mark, no creo que tengamos que revisar …

Meadows: Correcto

Trump: Porque, ¿cuál es la diferencia entre ganar la elección por dos votos y ganarla por medio millón de votos? Creo que probablemente la gané por medio millón. Sabe, una de las cosas que pasó, Brad, es que tenemos a otras personas que vienen ahora de Alabama y de Carolina del Sur y de otros estados, y están diciendo que es imposible que haya perdido en Georgia. Hemos ganado. Ya sabe, en Alabama, establecimos un récord, obtuvimos la mayor cantidad de votos de la historia. En Georgia, establecimos un récord con una cantidad masiva de votos. Y dicen que no es posible que haya perdido en Georgia.

Y podría decírselo por nuestros actos. Podría decirle por el evento que haré el lunes por la noche, que en el lugar ya hay filas de personas esperando. No es posible haber perdido en Georgia. No es posible. Cuando oí que había poco margen, dije que no era posible. Pero depositaron un montón de votos allí a altas horas de la noche. Ya lo sabe, Brad. Y en eso estamos trabajando muy, muy rigurosamente. Pero a pesar de esos votos, con todo lo dicho, esencialmente perdimos por 11.000 votos y tenemos muchos más votos ya calculados y certificados, también.

Así que no sé, ya sabe, Mark, no sé cuál es el objetivo. No le daré un aprobado a Dominion porque hemos encontrado demasiadas cosas malas. Pero no necesitamos a Dominion ni nada más. Hemos ganado estas elecciones en Georgia basándonos en todo esto. Y no hay nada malo en decirlo, Brad. Sabes, quiero decir, haciendo lo correcto… la gente de Georgia está enfadada. Y estos números se van a repetir el lunes por la noche. Junto con otros que vamos a tener para ese entonces, que son mucho más significativos incluso. Y el pueblo de Georgia está enojado, el pueblo del país está enojado. Y no hay nada malo en decir, ya sabes, que ha recalculado. Porque los 2.236 votos por correo. Quiero decir, son todos números exactos que fueron elaborados por estudios de contabilidad, bufetes de abogados, etc. e incluso si los divides por la mitad, los divides por la mitad y los divides por la mitad, de nuevo, son más votos de los que necesitamos.

Raffensperger: Bueno, Sr. presidente, el desafío que tiene es que los datos que tiene son erróneos. Hablamos con los congresistas y se sorprendieron.

Pero ellos… supongo que hubo una persona, el Sr. Braynard, que vino a estas reuniones y presentó datos y dijo que había gente muerta, creo que más de 5.000. El número real eran dos. Dos. Dos personas que estaban muertas que votaron. Así que eso es incorrecto. Hubo dos.

Trump: Bueno, Cleta, ¿cómo responde a esto? ¿Tal vez usted me puede dar la respuesta?

Mitchell: Bueno, yo diría Sr. secretario, una de las cosas que hemos solicitado y lo que dijimos fue, si mira, si lee nuestra petición, dice que tomamos los nombres y años de nacimiento y que teníamos cierta información disponible. Le hemos pedido a su oficina los registros que solo usted tiene y le dijimos que hay un gran número de personas que tienen el mismo nombre y año de nacimiento y que murieron.

Pero no tenemos los registros que usted tiene. Y una de las cosas que hemos estado sugiriendo formal e informalmente durante semanas es que usted ponga a nuestra disposición los registros que serían necesarios —

Trump: Pero, Cleta, incluso antes de hacerlo, y sin siquiera incluir eso, por eso casi no incluimos ese número, aunque en un estado tenemos una cantidad tremenda de gente muerta. Así que no sé… estoy seguro de que en Georgia también. Estoy seguro de que en Georgia también.

Pero, hum, estamos tan adelantados. Estamos muy por delante de estos números, incluso de las boletas falsas de [nombre], conocido estafador. ¿Conoce Internet? ¿Sabe qué fue tendencia en Internet? «¿Dónde está [nombre]?» Porque pensaron que estaría en la cárcel. «¿Dónde está [nombre]?» Es una locura, es una locura. Eso fue. El número mínimo es 18.000 para [nombre], pero creen que probablemente es alrededor de 56.000, pero el número mínimo es 18.000 en la noche de [nombre] cuando ella volvió corriendo allí cuando todos se habían ido y llenó, llenó las urnas. Reconozcámoslo, Brad, quiero decir. Lo reprodujeron en cámara lenta con amplificación, ¿verdad? Ella llenó las urnas. Las llenó como nadie las había visto de llenas antes.

Así que hay un concepto cuando es una máquina en lugar de una urna, pero ella llenó la máquina. Ella introdujo la boleta. Cada boleta se incluyó tres veces, fue lo que mostraron: Aquí está la boleta número 1. Aquí está la segunda vez, la tercera, la siguiente.

Quiero decir, vea. Brad. Tenemos una nueva grabación que vamos a difundir. Es devastador. Y, por cierto, ese evento, en ese evento hubo muchas más personas que los 11.000 votos de los que estamos hablando. Es, eh, ya sabe. Ese evento fue un desastre. Y es solo, ya sabes, pero fue, fue algo, no se puede discutir. Y, de nuevo, tenemos una versión que no han visto pero que está ampliada. Está magnificada y se puede ver todo. Por alguna razón la pusieron tres veces, cada papeleta, y no sé por qué. No sé por qué tres veces. Por qué no cinco veces, ¿verdad? Adelante.

Raffensperger: Usted está hablando del video de State Farm. Y creo que es extremadamente desafortunado que Rudy Giuliani o su gente, rebanaran y cortaran ese video y lo sacaran de contexto. Al día siguiente trajimos a WSB-TV y les dejamos mostrar, ver la tirada completa de la grabación y lo que verán, los acontecimientos que ocurrieron no se acercan a lo que fue proyectado por, ya saben…

Trump: Pero ¿dónde estaban los observadores electorales, Brad? No había observadores electorales allí. No había ni demócratas ni republicanos. No había seguridad allí.

Era tarde en la noche, tarde en la, temprano en la mañana, y no había nadie más en la habitación. ¿Dónde estaban los observadores electorales y por qué dijeron que se rompió una cañería de agua? Porque eso fue lo que dijeron y los periódicos informaron sobre ello. Dijeron que se fueron. Salieron corriendo porque se rompió un caño de agua, y no había ningún caño de agua. No había nada. No hubo ninguna rotura. No hubo ruptura de la tubería principal de agua. Pero estamos, si quitamos todo esto, ¿dónde estaban los observadores electorales republicanos, e incluso dónde estaban los observadores electorales demócratas? Porque no había ninguno.

Y luego dice, bueno, dejaron su puesto, ya sabe, si mira la grabación, y esto fue, esto fue revisado por policías y detectives profesionales y otras personas, cuando se fueron con prisa, todo el mundo se fue con prisa por la cañería de agua, pero todo el mundo se fue con prisa. Estas personas dejaron su puesto.

Cuando regresaron, no fueron a su puesto. Fueron al delantal, envuelto alrededor de la mesa, bajo el cual había miles y miles de papeletas en una caja que no era oficial ni era una caja sellada. Y luego las tomaron. Fueron a un puesto diferente. Así que, si hubieran regresado, habrían caminado hasta su puesto y habrían seguido trabajando. Pero no podían hacer ni siquiera eso porque es ilegal, porque no tenían observadores electorales republicanos. Y recuerden, su reputación es… es conocida en todo Internet, Brad. Es conocida en todas partes.

Le digo que «Dónde está [nombre]» fue uno de los temas candentes… [nombre] La conocían. «¿Dónde está [nombre] «? Así que Brad, no puede haber ninguna justificación para eso. Y yo, ya sabe, le doy a todo el mundo el beneficio de la duda. Pero eso fue… Y Brad, ¿por qué introdujeron los votos tres veces? Ya sabe, los ingresaron tres veces.

Raffensperger: Sr. presidente, no hicieron eso. Hicimos una auditoría de eso y probamos de manera concluyente que no fueron escaneados tres veces.

Trump: ¿Dónde estaban todos los demás a esa hora de la mañana? ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde estaban los republicanos? ¿Dónde estaban los guardias de seguridad? ¿Dónde estaba la gente que estaba allí un poco antes cuando todos salieron corriendo de la habitación? ¿Cómo es que no había seguridad en la sala? ¿Por qué corrieron al fondo de la mesa? ¿Por qué corren allí y abren la falda y arrancan los votos? Quiero decir, Brad. Y estaban allí, creo que durante cinco horas o algo así, los votos. Pero todos ellos simplemente volvieron corriendo y se fueron, ya sabe, Brad…

Raffensperger: Sr. presidente, le enviaremos el enlace de WSB.

Trump: No me importa el enlace. No lo necesito. Brad, tengo un enlace mucho mejor —

Mitchell: Se lo diré. He visto la grabación. La grabación completa. También Alex. La hemos visto. Y lo que vimos y lo que hemos confirmado por las marcas de tiempo es que. Hicieron que todo el mundo se fuera, tenemos declaraciones juradas que lo dicen. Y luego comenzaron a procesar las papeletas. Y estimamos que había aproximadamente 18.000 papeletas. No sabemos eso. Si usted lo sabe…

Trump: Fueron 18.000 papeletas, pero usaron cada una tres veces.

Mitchell: Bueno, eso no lo sé.

Trump: Yo creo que sí porque hicimos ampliar la nuestra. Cada uno ampliado es 18 por tres.

Mitchell: He visto la grabación completa.

Trump: Nadie puede defender eso, Brad. Nadie. Quiero decir, mira, tendría que ser un niño para pensar en otra cosa que no sea eso. Solo un niño. Quiero decir que tú nunca has sido un Trumper…

Mitchell: ¿Cuántos votos, Sr. secretario, está diciendo que fueron procesados en aquel momento?

Raffensperger: Le pedimos a GBI… que investigara eso.

Germany: Tuvimos a nuestro… aquí Ryan Germany. Les pedimos a nuestros agentes del orden público que hablaran con todos los que estuvieron allí después de que el evento saliera a la luz. El GBI estaba con ellos, así como los agentes del FBI.

Trump: Bueno, no hay forma de que puedan, entonces son incompetentes. Son deshonestos o incompetentes, ¿vale?

Mitchell: Bueno, ¿qué encontraron?

Trump: Solo hay dos respuestas, la deshonestidad o la incompetencia. Simplemente no hay manera. Mira. No hay manera. Y respecto de la otra cosa, yo también dije que no hay manera. Quiero decir, no hay manera de que estas cosas pudieran haber sido, ya sabes, tienes toda esta gente diferente que votó, pero ya no viven en Georgia. ¿Cuál era ese número, Cleta? Era un número bastante interesante también.

Mitchell: El número de los que se han registrado fuera del estado después de que se hayan mudado de Georgia. Y así tenían una fecha de cuando se mudaron de Georgia, se registraron para votar fuera del estado. Y entonces son como 4.500, no tengo ese número delante de mí.

Trump: Y luego volvieron y votaron.

Mitchell: Y votaron, sí.

Trump: Pensé que era un gran número, por cierto. Estaba en los 20. El punto es que…

Germany: Hemos estado revisando cada uno de esos también y esos números que obtuvimos que la Sra. Mitchell estaba diciendo, no son precisos. Cada uno de los que hemos revisado, son personas que vivieron en Georgia, se mudaron a un estado diferente, pero luego regresaron a Georgia legítimamente. Y en muchos casos —

Trump: ¿Cuántas personas hacen eso? Se mudaron y luego dijeron: «Ah, al diablo con eso, me mudaré de nuevo». Sabes, no suena como algo muy normal… ¿quieres decir que se mudaron, y qué, lo echaron tanto de menos que quisieron volver a mudarse? Es una locura.

Germany: Es decir, se mudaron hace años. Esto no fue como algo justo antes de las elecciones. Así que hay algo en esos datos que, simplemente, no es exacto.

Trump: Bueno, no lo sé, todo lo que sé es que está certificado. Y se mudaron de Georgia y votaron. No decía que regresaron, Cleta, ¿verdad?

Mitchell: No, pero quiero decir que estamos mirando el registro de votantes. De nuevo, si tiene registros adicionales, se los hemos pedido, pero no ha compartido nada de eso con nosotros. Usted sigue diciendo que ha realizado indagaciones sobre las acusaciones.

Trump: Pero, Cleta, mucho de ello no necesitas compartirlo. Quiero decir, para ser honesto, ellos deberían compartirlo. Deberían compartirlo porque quieres tener una elección limpia.

Gané esta elección por cientos de miles de votos. No hay forma de que haya perdido en Georgia. No hay manera. Ganamos por cientos de miles de votos. Solo voy por números pequeños que, cuando los sumas, superan ampliamente los 11.000. Pero gané ese estado por cientos de miles de votos

¿Cree que es posible que hayan triturado las papeletas en el condado de Fulton? Porque eso es lo que se rumorea. Y también que Dominion sacó máquinas. Dominion se está moviendo muy rápido para deshacerse de sus, eh, máquinas.

¿Sabe algo al respecto? Porque eso es ilegal, ¿verdad?

Germany: Aquí Ryan Germany. No, Dominion no ha sacado ninguna máquina del condado de Fulton.

Trump: ¿Pero han cambiado las partes internas de las máquinas y las han reemplazado por otras?

Germany: No.

Trump: ¿Está seguro, Ryan?

Germany: Estoy seguro, estoy seguro, Sr. presidente.

Trump: ¿Qué hay de… qué hay de los votos? La destrucción de las papeletas. ¿Han estado destruyendo papeletas?

Germany: La única investigación que tenemos sobre eso… no han estado destruyendo papeletas. Hubo un problema en el condado de Cobb donde estaban destruyendo documentos de oficina, deshaciéndose de cosas viejas, y lo investigamos. Pero estas son cosas de, ya sabes, de las elecciones pasadas.

Trump: No lo sé. No pasa la prueba «olfativa» porque oímos que están triturando miles y miles de papeletas y ahora lo que dicen es: «Oh, solo estamos limpiando la oficina». Así que no creo que estén limpiando.

Raffensperger: Sr. presidente, el problema que existe con las redes sociales es que — las personas pueden decir cualquier cosa.

Trump: Oh acá no estamos hablando de las redes sociales. Esta es la prensa de Trump. No son los medios sociales. Realmente no son las redes sociales. No me importan las redes sociales. No podría importarme menos. Los medios sociales son grandes empresas tecnológicas. Las grandes empresas tecnológicas están de su lado. Ni siquiera sé por qué usted está tomando partido, porque debería querer tener una elección justa. Y usted además es republicano.

Raffensperger: Creemos que tuvimos unas elecciones fiables.

Trump: No, no es así. No, no es así. No las tuvieron. Ni de cerca. Le erraron por cientos de miles de votos. Y no solo en números pequeños, están desfasados por estos números y estos números no pueden ser… bueno, ¿por qué no? Bien. Usted nos envía al condado de Cobb para verificar firmas, ¿verdad? Nos envió al condado de Cobb, adonde no queríamos ir. Y usted dijo que estaría abierto al público. Y que podríamos tener… entonces tuvimos a nuestros expertos allí. No se les permitió ingresar a la sala. Pero no queríamos el condado de Cobb. Queríamos el condado de Fulton. Y usted no quiso dárnoslo. Ahora, ¿por qué no vemos las firmas y por qué no puede estar abierto al público?

Y, ¿por qué no podemos hacer que profesionales lo hagan en lugar de aficionados de rango que nunca encontrarán nada y no quieren encontrar nada? No quieren encontrarlo, sabe, no quieren encontrar nada. Algún día usted me dirá la razón porque no entiendo su razonamiento, pero algún día usted me dirá la razón. ¿Pero por qué no quiere averiguarlo?

Germany: Sr. presidente, elegimos el Condado de Cobb…

Trump: ¿Por qué no quiere averiguarlo…? ¿qué?

Germany: Disculpe, continúe.

Trump: ¿Por qué escogieron el condado de Cobb? No se los pedimos, les solicitamos el condado de Fulton, no el condado de Cobb. Adelante, continúe, por favor.

Germany: Elegimos el condado de Cobb porque era el único condado donde se ha presentado alguna prueba de que no se había hecho correctamente la verificación de firmas.

Trump: No, pero le dije. No, no estamos diciendo eso.

Mitchell: Sí dijimos eso.

Trump: El condado de Fulton. Mire, en mi opinión, Stacey es de lo más deshonesto que hay. Lo ha superado a usted en todas las jugadas. Logró que usted firmara un acuerdo totalmente inconstitucional, que es un acuerdo desastroso. Usted no puede verificar las firmas. No me imagino que le permitan cosechar, creo, en ese acuerdo. Ese acuerdo es un desastre para este país. Pero ella logró que usted de algún modo firmara esa cosa y le llevó la delantera en cada momento.

Y no quiero imaginarme lo que ocurrirá el lunes o martes, pero es de temer para la gente. Usted sabe, donde las boletas llegan de la nada. Es muy de temer para la gente. Ese decreto de consentimiento es un desastre, un desastre. Si un muy buen abogado lo examinara, pensaría que nunca ha visto algo así.

Raffensperger: Cosechar votos sigue siendo ilegal en el estado de Georgia. Y ese acuerdo de entendimiento no cambió eso en lo más mínimo.

Trump: No es un acuerdo de entendimiento, es un decreto de consentimiento. Incluso ahí dice decreto de consentimiento, ¿no? Usa el término decreto de consentimiento. No dice acuerdo de entendimiento. Es un decreto de consentimiento. Es un desastre.

Raffensperger: Es un acuerdo de entendimiento.

Trump: ¿Qué tiene escrito arriba de todo?

Raffensperger: ¿Ryan?

Germany: No lo tengo frente a mí, pero no fue emitido por el tribunal, no es una orden judicial.

Trump: Pero Ryan, se llama decreto de consentimiento, ¿verdad? En el documento, ¿no es así?

Germany: No, no, no lo creo, pero no lo tengo frente a mí.

Trump: OK, como sea, es un desastre. Es un desastre. Mire, el problema es este. Podemos hacer la verificación de las firmas y encontraremos cientos de miles de firmas, si nos permite hacerlo. Y la única forma en que puede hacerlo, como sabe, es ir al pasado. Pero usted no hizo eso en el condado de Cobb. Solo miró una de las páginas comparándola con la otra. La única forma de hacer una verificación de firma es comenzar con la firma de noviembre, lo que sea, recientemente, y comprarla con la de dos años atrás, cuatro años atrás, seis años atrás, ya sabe, o incluso uno. Y se encontrará con muchas firmas diferentes. Pero en Fulton, donde tiraron las boletas, encontrará que tiene muchas que ni siquiera están firmadas y tiene muchas que son falsificaciones.

Bien. Usted lo sabe. Lo sabe. No tiene ninguna duda al respecto. Y encontrará que llega a 11.779 en minutos, porque el condado de Fulton es totalmente corrupto, y también ella es totalmente corrupta.

Y se la pasan engañándolo a usted y riéndose a sus espaldas, Brad, sea que usted esté al tanto o no. Se ríen de usted y usted tomó un estado que era republicano e hizo que le sea prácticamente imposible ganar a un republicano por el fraude, porque hicieron trampa como nunca nadie antes lo hizo. Y no me importa cuánto tiempo me tome, saldrán otros estados en el futuro, muy bien.

Pero yo nunca, nunca… es decir… Tenemos un talento increíble que dice que nunca vio nada… Pero el problema es que necesitan más tiempo para las grandes cifras. Pero tienen cifras considerables. Pero creo que usted se dará cuenta de que ellos… a propósito, algo de información, creo que usted se enterará de que están destruyendo papeletas porque tienen que deshacerse de ellas porque no están firmadas. Las boletas tienen errores, y son totalmente nuevas y no tienen el sello y todo ese tema con las papeletas. Pero las boletas tienen errores.

Y usted encontrará que lo están haciendo, lo que es totalmente ilegal. Es más ilegal para usted que para ellos porque usted sabe lo que hicieron y no lo está informando. Eso es delictivo, es un delito penal. Y no puede dejar que eso ocurra. Es un gran riesgo para usted y para Ryan, su abogado. Y eso es un gran riesgo. Pero están destruyendo boletas, en mi opinión, basándome en lo que he oído. Y están retirando máquinas y se están moviendo lo más rápido que pueden. Ambos son hallazgos delictivos. Usted no puede dejar que eso ocurra y está dejando que pase. Es decir, le estoy notificando que está permitiendo que ocurra. Entonces vea, lo que quiero es esto. Quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de lo que tenemos porque ganamos el estado.

Y dar vuelta al estado es un gran testimonio para nuestro país porque, sabe, esto es un testimonio de que pueden reconocer un error o como quiera llamarlo. Si fue un error, no lo sé. Mucha gente cree que no fue un error. Fue mucho más delictivo que eso. Pero es un gran problema en Georgia y no es un problema que vaya a desaparecer. Usted sabe que no es un problema que vaya a desaparecer.

Germany: Sr. presidente, le habla Ryan. Estamos investigando cada uno de los temas que mencionó.

Trump: Bien. Pero si lo encuentra, tiene que decirlo, Ryan.

Germany: … Permítame decirle lo que vemos. Lo que vemos no es en lo más mínimo lo que usted describe. Estos son investigadores de mi despacho, son investigadores de la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) y lo están investigando y son buenos. Y eso no es lo que están viendo. Y seguiremos investigando todos estos temas.

Trump: Bueno, le conviene revisar las papeletas porque las están destruyendo, Ryan. Se lo estoy advirtiendo, Ryan. Están destruyendo boletas. Usted debería revisar esto cuidadosamente. Porque eso es muy ilegal. Quizás usted no lo crea porque es tan malo. Pero están destruyendo boletas porque creen que finalmente conseguiremos… porque en algún momento conseguiremos entrar en Fulton. En mi opinión, nunca es demasiado tarde… Entonces, esa es la historia. Mire, solo necesitamos 11.000 votos. Tenemos mucho más que eso, como están las cosas. Tendremos más y más. Y, ¿tiene algo de las papeletas provisorias, Brad? ¿Las boletas provisorias?

Raffensperger: Las boletas provisorias están permitidas por la ley del estado.

Trump: Seguro, pero, quiero decir, ¿las cuentan o directamente las retuvieron? Porque, en otras palabras, ¿cuántas boletas provisorias tienen en el estado?

Raffensperger: Le conseguiremos esa cifra.

Trump: Porque la mayoría están hechas a nombre de Trump. Porque esa es gente a la que embaucaron cuando vinieron. Y tenemos miles de personas que han dado testimonio o que quieren testificar que cuando llegaron probablemente iban a votar el 3 de noviembre. Y les dijeron: disculpe, pero ya han votado por usted, usted ya votó. Las mujeres, los hombres empezaron a gritar: no, orgullosamente vengo a votar el 3 de noviembre. Le dijeron: disculpe, pero ya está su voto y usted tiene una boleta, y esta gente está fuera de sí. Entonces salieron y completaron una boleta provisoria, poniendo el nombre Trump allí.

Y qué hay de ese lote de boletas militares que llegaron. Y a pesar de que gané entre los militares por mucho, era 100 por ciento Trump… quiero decir 100 por ciento Biden. ¿Sabe algo de eso? Un gran grupo de papeletas que entraron. Creo que fue en el condado de Fulton y resultaron ser 100 por ciento por Trump… por Biden, a pesar de que Trump ganó entre los militares por mucho, sabe, por una cantidad estrepitosa. Pero esas boletas eran 100 por ciento por Biden. ¿Sabe sobre eso? Entró un número considerable, todas por Biden. ¿Alguien sabe algo al respecto?

Mitchell: Lo sé, pero…

Trump: OK, Cleta, no le estoy preguntando a usted Cleta, honestamente. Le estoy preguntando a Brad. ¿Sabe sobre las boletas de militares que hemos confirmado ahora? ¿Sabe sobre las boletas militares que llegaron y eran 100 por ciento, quiero decir 100 por ciento por Biden? ¿Sabe algo de esto?

Germany: No sé nada al respecto. Sé que entraron boletas militares, y no son solo militares: son militares y de ciudadanos en el exterior. La parte militar de esas generalmente votan por los republicanos. Los ciudadanos en el exterior en parte generalmente votan mucho por los demócratas. Esto era una mezcla de ambas.

Trump: No, pero esto era. Está bien. Pero obtuve como el 78 por ciento entre los militares. Estas boletas son todas por… No me dijeron del exterior. Podrían ser del exterior también, pero recibo votos del exterior también, Ryan, para ser justos. No, llegaron en un gran lote y fueron, cito, 100 por ciento por Biden. Y eso es delictivo. Sabe, eso es ilegal. Bien. Ese es otro delito, es otro de los muchos delitos, muchos de los hechos delictivos aquí.

Oh, no lo sé, mire Brad, tengo que conseguir… Tengo que encontrar 12.000 votos y los tengo múltiples veces. Y, por lo tanto, gané el estado. Esto es antes de pasar al próximo tema, que es el proceso de ahora mismo. Sabe, y lo vi a usted esta mañana y usted dijo, bueno, que no hubo ningún delito.

Pero, quiero decir, todo esto es muy peligroso. Cuando usted habla de ningún delito, creo que es muy peligroso que usted diga eso.

Básicamente, no sé por qué usted no quiere que se cuenten los votos como son. Incluso cuando usted fue adelante con esa verificación. Me sorprendí porque, como sabe… esa verificación… Y hallamos unos pocos miles de votos que eran contra mí. De hecho, me sorprendió por la forma en que se hizo esa verificación, todo lo que usted está haciendo es, sabe, recertificar los votos existentes y, sabe, le entregaron los votos y usted solo los contó y así y todo, halló 3.000 que eran erróneos. Entonces eso me resultó sorprendente en cierto modo que terminara en tres o cinco, no lo sé, igual son muchos votos. Pero tiene que volver y verificar los años anteriores con respecto a las firmas. Si usted verifica el condado de Fulton, tendrá cientos de miles porque descartaron las boletas en el condado de Fulton y en el otro condado de al lado.

Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, gente? Solo necesito 11.000 votos. Hombres, necesito 11.000 votos. Una ayuda. Saben, los tenemos de sobra ya. O podemos dejar que continúe, pero eso no es justo para los votantes de Georgia porque verán lo ocurrido y verán lo que pasó. Quiero decir que iré contra quienes ustedes quieran con respecto a [nombre] y su encantadora hija, una mujer joven encantadora, seguro. Pero, pero [nombre]… tomaré a quien ustedes quieran. Y el mínimo, había 18.000 papeletas, pero las usaron tres veces. Entonces, esos son como saben muchos votos. Y esa es una instancia… Y eran todos para Biden, a propósito, eso es lo otro que no dijimos. Saben, [nombre], lo que me olvidé de decir que era lo más importante. Saben que cada una de las boletas que ella hizo fue por Biden. ¿Lo saben, verdad? ¿Usted lo sabe, por cierto, Brad?

Cada una de las boletas que ella hizo con las máquinas, temprano por la mañana, fueron para Biden. ¿Sabía eso, Ryan?

Germany: Eso no es correcto, Sr. presidente.

Trump: Ah, ¿qué es lo correcto?

Germany: Los números que estamos mostrando son los correctos.

Trump: No, sobre [nombre]. Sobre la mañana temprano, Ryan. Cuando la mujer tomó, usted sabe, cuando toda la pandilla tomó las cosas de abajo de la mesa, ¿no? ¿Sabe usted, sabe para quién estaban hechas esas boletas, sabe por quién estaban votando?

Germany: No, no específicamente.

Trump: ¿Alguna vez lo verificó?

Germany: Hicimos lo que describí anteriormente…

Trump: No, no, no. ¿Alguna vez verificó las papeletas que fueron escaneadas por [nombre], una operadora política y boletera, alguna vez verificó para quién eran esos votos?

Germany: Investigamos esa situación que usted describió.

Trump: No, eran 100 por ciento por Biden. 100 por ciento. No había ni un voto por Trump en todo el grupo. ¿Por qué no quiere encontrar esto, Ryan? ¿Qué le pasa? He sabido que como abogado es muy difícil, de hecho, pero estoy seguro de que es un buen abogado. Tiene un lindo apellido.

Pero, me pregunto por qué no habría de hacerlo, por qué sigue luchando contra esto. No tiene sentido. Estamos muy por encima de 17.770, ¿no? Estamos muy por encima de ese número y si usted solo tomara a [nombre], estamos por encima de esa cifra cinco… cinco o seis veces cuando multiplica eso por tres.

Y cada una de las boletas fueron a Biden, y usted no lo sabía, pero ahora lo sabe. Entonces, dígame, Brad, ¿qué haremos? Ganamos las elecciones y no es justo que nos las quiten de este modo. Y será muy costoso de muchas formas. Y creo que usted tiene que decir que volverá a examinarlo y que puede reverlo, pero reverlo con gente que quiera encontrar respuestas, no con gente que no quiere encontrar las respuestas. Por ejemplo, he oído que Ryan, que es probablemente, estoy seguro de que es un gran abogado y todo, pero está haciendo declaraciones sobre esas boletas diciendo que no lo sabe. Pero lo está haciendo con tal… las hizo con seguridad. Pero creo que ahora está menos seguro porque la respuesta es que todas fueron por Biden y eso solo nos hace ganar las elecciones por mucho. Lo sabe, entonces.

Raffensperger: Sr. presidente, tiene gente que le presenta información y nosotros tenemos gente que presenta información. Y luego llega al tribunal, y el tribunal debe tomar una decisión. Tenemos que defender los números. Creemos que nuestros números son correctos.

Trump: ¿Por qué dice eso? No lo sé. Es decir, seguro podemos jugar a este juego de los tribunales, pero ¿por qué lo dice? Primero que nada, ni siquiera nos asignan un juez. Ni siquiera nos asignan un juez. Pero ¿por qué no habría usted? Diga, Brad, ¿por qué no querría verificar a [nombre]? Y, por qué no querría decir que, de hecho, el presidente Trump tiene razón al respecto… Que él gana el estado de Georgia, solo ese incidente sin siquiera revisar cientos de miles de boletas descartadas. Usted solo dice y defiende, es decir, yo lo he estado mirando, a usted no le importa nada. “Sus números son correctos”. Pero sus números no son correctos. Están muy incorrectos, y están realmente incorrectos, Brad. Y sé que este llamado no irá a ninguna parte, fuera de en última instancia, lo sabe. Mire en última instancia, yo gano, ¿OK?

Mitchell: Sr. secretario…

Trump: Porque ustedes muchachos están tan equivocados. Y trataron esto. Trataron tan mal a la población de Georgia. Ustedes, entre usted y su gobernador, que estaba abajo en 21, estaba abajo 21 puntos. Y como un tonto, yo lo respaldé y salió elegido, pero le diré que él es un desastre.

Y él lo sabe, no me imagino, la gente ha de estar tan enfadada en Georgia, no me imagino que pueda salir elegido otra vez, eso se lo digo ahora mismo. Pero ¿por qué no habría usted de buscar la respuesta correcta, Brad, en lugar de seguir diciendo que los números son correctos? Porque esos números son tan incorrectos.

Mitchell: Sr. secretario, Sr. presidente, una de las cosas que hemos hecho, Alex le puede hablar sobre esto, lo hablamos, y no sé si la información le fue transmitida a su despacho, pero creo que lo que el presidente está diciendo, y lo que hemos tratado de decir es, miren, los tribunales no están actuando sobre nuestra solicitud. No le han asignado un juez siquiera. Pero la gente de Georgia y los estadounidenses tienen el derecho a saber las respuestas. Y usted tiene datos y registros a los que nosotros no tenemos acceso. Y usted sigue diciéndonos y haciendo declaraciones públicas de que lo investigó y que no hay nada para ver aquí. Pero eso no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que usted nos cuenta. Lo que no entiendo es por qué no sería beneficioso para todos tratar de llegar al fondo, comparar los números, sabe, porque para intentar llegar a la verdad, no tenemos ninguna forma de confirmar lo que usted nos está diciendo. Usted nos dice que hubo una investigación en el estadio State Farm. No tengo ningún informe. Nunca vi un informe de la investigación. No sé qué es eso. He estado muy al corriente de esto y no lo sé. Y esa es una de unas 25 categorías. Y ni siquiera, como dije, como dijo el presidente, ni siquiera llegamos al tema de Dominion. Eso no es parte de nuestra presentación legal. No es parte de nuestra… no nos pareció que tuviéramos forma alguna de poder desarrollar…

Trump: No, sí tenemos forma de meternos en eso, pero no quiero. Encontramos el modo en otros estados, eso sí, pero no lo necesitamos porque estamos solo 11.000 votos abajo, así que no lo necesitamos siquiera. Personalmente, creo que son de lo más corruptos. Pero no lo necesitamos. Porque todo lo que tenemos que hacer, Cleta, es encontrar algo más de 11.000 votos. Entonces eso no lo necesitamos. No estoy buscando hacer temblar a todo el mundo. Ganamos Georgia fácilmente. La ganamos por cientos de miles de votos. Pero si uno va a los números simples y básicos, la ganamos fácilmente, fácilmente. Entonces, no le damos lugar en actas a Dominion. Nosotros simplemente no necesitamos a Dominion, porque tenemos tantos otros votos que no necesitamos probarlo por encima de lo que ya hemos probado.

Hilbert: Sr. presidente y Cleta, les habla Kurt Hilbert, si me permiten interrumpir un momento. Ryan, quisiera sugerir solo cuatro categorías que ya fueron mencionadas por el presidente que, de hecho, tienen números firmes de 24.149 votos que fueron contados ilegalmente. Eso, de por sí, es suficiente para cambiar los resultados o poner el resultado en duda. Quisiéramos sentarnos con su despacho y podemos hacerlo con el propósito de llegar a un acuerdo y, al igual que con este llamado, solo para ocuparnos de una categoría limitada de votos. Y, si usted puede establecer que sus números no son precisos, entonces bien. Sin embargo, creemos que son correctos. Hemos hecho que tres o cuatro expertos vean estos números.

Trump: Los vieron contadores certificados.

Hilbert: Correcto. Y esto es solo basándonos en los datos del Sistema Postal de Estados Unidos (USPS) y los datos de su propio secretario de Estado. Entonces, eso es lo que quisiéramos pedirle encarecidamente que hiciera, que se siente con nosotros en un procedimiento de conciliación y acuerdo y revisar las identificaciones y los registros de votantes. Y, si puede convencernos de que 24.149 es incorrecto, entonces bien. Pero tendemos a creer que es, ya sabe, obviamente más de 11.779. Que es suficiente para cambiar por su cuenta por completo los resultados. Entonces, ¿qué nos dice a esto, Sr. Germany?

Germany: Kurt, me complace reunirnos con nuestros abogados y lo organizaremos. Ese número no es correcto. Y creo que podemos demostrarle, por todos los que hemos revisados, por qué no lo es. Y entonces, si eso fuera de ayuda, me parece bien reunirme con sus abogados y organizar eso con ustedes, muchachos.

Trump: Bueno, permítame preguntarle, Kurt, usted cree que ese es un número correcto. Eso se basó en la información que le dio a usted la Secretaría de Estado, ¿verdad?

Hilbert: Eso es correcto. Esa información es el mínimo que la mayoría de los datos conservadores, basados en los datos de USPS y en los datos de la Secretaría de Estado que están disponibles públicamente. No tenemos los números internos de la Secretaría de Estado. Sin embargo, los pedimos seis veces. Le envié una carta al señor… varias veces pidiendo esta información, y fue rechazada cada vez. Entonces, resulta lógico que, si la información no está disponible, se esconde algo. Ese es el problema que tenemos.

Germany: Bueno, ese no es el caso, señor. Estas son cosas que ustedes tienen derecho a obtener. Y hay cosas que, según la ley, no tenemos permitido entregar.

Trump: Bueno, tiene que hacerlo. Según la ley usted no tiene permitido dar resultados erróneos de las elecciones. No tiene permitido hacerlo. Eso es lo que usted hizo. Este es un resultado erróneo de las elecciones. Y, honestamente, esto debería avanzar rápido. Deberían reunirse mañana porque ustedes tienen pronto una gran elección y debido a lo que usted le ha hecho al presidente, sabe, el pueblo de Georgia sabe que esto es un engaño. Y por lo que usted le hizo al presidente, mucha gente no irá a votar y muchos republicanos votarán en forma negativa porque odian lo que usted le hizo al presidente. ¿OK? Odian esto. E irán a votar. Y usted sería respetado, realmente respetado, si esto se pudiera esclarecer antes de las elecciones. Tienen una gran elección pronto el martes. Y, por lo tanto, creo que es realmente importante que se reúnan mañana y trabajen sobre estos números. Porque sé, Brad, que si usted piensa que tenemos razón, creo que usted dirá y no quiero echarle la culpa a nadie. Solo diré esto, sabe, con los nuevos recuentos y según las nuevas opiniones sobre los resultados electorales, nosotros ganamos las elecciones. ¿Entiende? Es muy sencillo. Ganamos las elecciones. Como dicen los gobernadores de los principales estados y los estados vecinos, no hay forma de que haya perdido Georgia, como dicen los políticos de Georgia, no hay forma de que haya perdido Georgia. Nadie. Todos saben que lo gané por cientos de miles de votos. Pero le digo que tendrá un gran impacto el martes si ustedes no aclaran esto rápido.

Meadows: Sr. presidente. Le habla Mark. Parece que tenemos dos lados distintos que están de acuerdo en que pueden ver estas áreas y presumo que podremos hacerlo dentro de las próximas 24 a 48 horas para avanzar y lograr reconciliar eso, que podremos rever las dos afirmaciones y asegurarnos de tener acceso a los datos de la Secretaría de Estado para validar o invalidar los reclamos que se han hecho. ¿Es correcto?

Germany: No, eso no es lo que dije. Me complace que nuestros abogados se sienten con Kurt y los abogados de ese lado y que les expliquen: así es, con base en lo que investigamos hasta el momento, que así es como sabemos que esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal.

Meadows: Entonces, lo que usted dice, Ryan, permítame asegurarme de que… lo que usted está diciendo es que realmente no quiere darnos acceso a los datos. Solo quiere argumentar sobre por qué la demanda es incorrecta.

Germany: No creo que podamos darle acceso a los datos que están protegidos por la ley. Pero podemos sentarnos con ellos y decirles…

Trump: ¿Pero sí tienen permitido tener elecciones fraudulentas? ¿Tienen permitido tener elecciones fraudulentas?

Germany: No, señor.

Trump: ¿Cuándo harán el recuento de las firmas? ¿Cuándo harán la verificación de las firmas en el condado de Fulton, que dijeron que iban a hacer y ahora de repente no lo van a hacer? ¿Cuándo lo harán?

Germany: Sí, lo haremos. Lo anunciamos…

Hilbert: Para ir al tema de la información personal y la privacidad. ¿Es posible que la Secretaría de Estado autorizara a los abogados del presidente para que tuvieran acceso a esa información y a la información privada sin incurrir en este tipo de violación?

Trump: Bueno, yo no quiero saber quién es. Ustedes muchachos háganlo confidencialmente. Pueden firmar un acuerdo de confidencialidad. Está bien. Yo no necesito saber nombres. Pero vamos a la información sobre estas cosas que estamos hablando. Obtuvimos toda esa información de la Secretaría de Estado.

Meadows: Sí. Entonces, permítame que le recomiende, Ryan, si usted y Kurt quisieran reunirse, cuando terminemos este llamado, si pudieran reunirse y establecer un plan para encargarse de algo de lo que obtuvimos con nuestros abogados donde podamos de hecho mirar los datos. Por ejemplo, señor secretario, yo sé que usted dice que solo hubo dos personas muertas que votaron. Le aseguro que hubo más que eso. Y quizás eso sea lo que muestre su investigación, pero le aseguro que hubo más que eso.

Pero, al mismo tiempo, creo que es importante que sigamos adelante y nos movamos expeditamente para intentar resolver esto lo antes posible. Y si ese es un buen próximo paso, tengo esperanzas de que podamos, que terminemos este llamado y podamos ponernos de acuerdo que ustedes dos se reunirán de inmediato.

Trump: Bueno, mis abogados pueden mostrarle dónde tiene usted la información. Le mostrarán al secretario de Estado, y ni siquiera tienen que ver los nombres. No queremos nombres. No nos interesan. Pero obtuvimos esa información de ustedes. Y Stacey Abrams se está riendo de usted y salió a decir que estos tipos son más tontos que una piedra. Lo que ella le ha hecho a este partido es increíble, permítame decirle. Y solo me postulé contra ella una sola vez. Y eso fue con un hombre llamado Brian Kemp y la vencí. Y de no haberme postulado, Brian no habría tenido posibilidades, ni en las [elecciones] generales ni en las primarias. Estaba muerto, más que muerto. Nunca pensó que tendría posibilidades en ninguna. Qué estúpido que fui. Pero así es como fue. Así es como es. Quisiera… que los abogados… quisiera que ustedes quizás se reunieran con Ryan idealmente mañana, porque creo que deberíamos resolver esto antes de las elecciones. De no ser así, habrá gente que simplemente no votará. No quieren votar. Odian al estado, odian al gobernador y dicen que odian al secretario de Estado. Se lo digo aquí mismo. La única gente encantada con usted es la que nunca votará por usted. Eso lo sabe, Brad, ¿no? Ellos lo quieren, lo quieren. No pueden creer lo que encontraron. Quieren a más gente como usted. Entonces, mire, ¿pueden reunirse mañana? Y Brad. Solo queremos la verdad. Es simple. Y todos se verán muy bien si sale a la luz la verdad. Está bien. Lleva un poco de tiempo, pero dejemos que la verdad salga a la luz. Y la verdad es que gané por 400.000 votos. Al menos. Esa es la verdad real. Pero no necesitamos 400.000. Necesitamos menos de 2.000 votos. Y ¿ustedes pueden reunirse mañana, Ryan?

Germany: Hablaré con Chris, el abogado que nos representa a nosotros y al caso y veré cuándo podemos reunirnos con Kurt.

Raffensperger: Ryan estará en contacto con el otro abogado en este llamado, señor Meadows. Gracias, presidente Trump, por su tiempo.

Trump: OK, gracias, Brad. Gracias, Ryan. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.