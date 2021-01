Kim Kardashian y Kanye West están discutiendo el divorcio

Noticias

(CNN) — Kim Kardashian West y Kanye West están pensando en su futuro y en si seguirán casados, según dos fuentes cercanas a Kardashian West que hablaron con CNN.

Las fuentes confirmaron que West ha estado viviendo en su casa en Wyoming en los últimos meses, mientras que su esposa se quedó en California con sus hijos.

MIRA: Kim Kardashian West organizó «humildemente» una fiesta en una isla privada durante una pandemia, y hay ola de críticas

«Han estado viviendo separados durante los últimos meses», dijo a CNN un amigo de Kardashian West, pero pidió el anonimato debido a la sensibilidad de la situación. «Han estado en consejería matrimonial y han discutido el divorcio, está sobre la mesa».

«El divorcio es algo que se ha discutido de vez en cuando durante el año pasado, pero Kim no ha querido avanzar en eso», dijo la segunda fuente. «No hay drama ni relación contenciosa», agregó el individuo, son «amistosos» y «totalmente alineados cuando se trata de los niños».

Los informes afirman que Kardashian West también ha contratado a la abogada de divorcios Laura Wasser. Sin embargo, CNN se enteró de que mientras Kardashian West están consultando con ella, la abogado de alto perfil ha estado contratada desde hace años. Wasser representó a Kardashian West en su divorcio del ahora retirado jugador de la NBA Kris Humphries, que finalizó en 2013. Kardashian West también estuvo casada anteriormente con el productor musical Damon Thomas. Kanye West estuvo comprometido anteriormente con la diseñadora Alex Phifer.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de la pareja para hacer comentarios.

La historia de Kim Kardashian y Kanye West

Las dos estrellas, que se casaron en una lujosa boda en Italia en 2014, son padres de cuatro hijos.

Se conocieron a principios de la década de 2000, pero pasarían años antes de que se involucraran románticamente.

En 2019, West entrevistó a Kardashian West para Vogue Arabia y le preguntó sobre la primera vez que se conocieron.

«Esto fue antes de que lanzaras tu primer álbum y eras conocido como productor musical. Yo era muy tímida. Pensabas que era la asistente de Brandy [cantante], y no lo era», recuerda Kardashian West. «Desde que dijiste eso, estuvo en todas partes … como ‘Kim es la asistente de Brandy’. Yo era su amiga y estilista. [Risas]. Pensé que eras atractiva, agradable, muy encantador, realmente divertido, poderoso. Estaba asombrado por ti, pero era muy tímida, callada y estaba un poco nerviosa, para ser honesta».

Pero ambos tendrían relaciones de alto perfil antes de que hicieran público su amor en 2012.

Su hija North nació en 2013, y West le propuso matrimonio a la madre de su hija en un estadio deportivo casi vacío y contrató una orquesta mientras su familia miraba desde las cercanías, todo lo cual fue documentado y compartido en su popular reality «Keeping Up With The Kardashians».

Después de su boda en Florencia, Italia, le dieron la bienvenida a su hijo, Saint, en 2015, seguido de su hija, Chicago, en 2018 y su hijo, Psalm, en 2019.

Problemas de la pareja

La pareja se apoyó mutuamente en tiempos difíciles, incluido el robo a punta de pistola a Kardashian West en París en 2016 durante un allanamiento de morada.

En 2018, West tuiteó su admiración por su esposa.

«La gratitud y la felicidad describen mejor lo que mi esposa significa para mí», escribió. «Estoy profundamente agradecido y puramente feliz».

Kim a menudo hablaba en defensa de su esposo, quien ha provocado controversias en ocasiones por tuits y comentarios provocativos, así como por su apoyo al presidente Donald Trump.

En 2018, en su infame perorata dentro de la Oficina Oval, abarcó temas desde su salud mental hasta la reforma carcelaria y en qué tipo de avión debería volar Trump.

También anunció una candidatura a la presidencia en 2020.

West sufre de trastorno bipolar

West ha hablado públicamente sobre su salud mental y su trastorno bipolar.

«Tienes este momento [en el que] sientes que todos quieren matarte. Prácticamente no confías en nadie», le dijo West a David Letterman, en 2019, como parte de la serie de Netflix de Letterman, «Mi próximo invitado no necesita presentación».

West describió lo que es tener un episodio maníaco con trastorno bipolar.

«Cuando estás en este estado, estás hiperparanoico con todo, con todos», explicó West. «Esta es mi experiencia. Otras personas tienen experiencias diferentes. Todos ahora son actores. Todo es una conspiración. Sientes que el gobierno te está poniendo chips en la cabeza. Sientes que te están grabando. Sientes todas estas cosas», dijo.

Su esposa dijo que era un proceso emocional en una entrevista con American Vogue en 2019.

«Definitivamente podemos sentir que vienen los episodios y sabemos cómo manejarlos», dijo. «Para él, tomar medicamentos no es realmente una opción, porque simplemente cambia quién es».

En julio, buscó la comprensión del público después de que West parecía estar luchando.

«Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones a veces pueden causar fuertes opiniones y emociones», escribió en un comunicado compartido en las redes sociales. «Es una persona brillante pero complicada que además de las presiones de ser un artista y un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que se agudiza por su trastorno bipolar. Aquellos que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras a veces no se alinean con sus intenciones».