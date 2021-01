ANÁLISIS | China prospera en el caos de la transición presidencial de EE.UU.

Noticias

(CNN) — Este se perfila como un buen año para Beijing.

Mientras el resto del mundo continúa lidiando con la pandemia de coronavirus, China, donde las infecciones han sido mínimas durante meses, sigue adelante, reviviendo su economía y persiguiendo objetivos geopolíticos de larga data.

Una cosa que ha permitido esto último es el caos en curso de la transición presidencial de Estados Unidos. Si bien la larga demora entre las elecciones y la toma de posesión siempre crea un grado de confusión sobre la política y el potencial de desorden, la airada negativa del presidente Donald Trump y otros republicanos a aceptar los resultados ha exacerbado este sin fin.

Esto fue ejemplificado el miércoles por la noche, cuando los manifestantes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos, mientras los legisladores se refugiaron y fueron evacuados brevemente. Con las conversaciones sobre un «intento de golpe» y «terrorismo» que ahora dominan la conversación, es poco probable que muchos en Washington presten mucha atención a las acciones más allá de las fronteras de Estados Unidos.

En los últimos días, Beijing ha llegado a un importante acuerdo de inversión con la Unión Europea, uno que potencialmente socava la capacidad de Washington para enfrentarse a China, y lanzó una gran represión en Hong Kong, con decenas de activistas y legisladores arrestados en una purga que amenaza con borrar la oposición democrática de la ciudad.

El equipo de Biden ha criticado a ambos, aunque todavía le quedan casi dos semanas hasta que asuma el cargo, mientras que Trump se ha centrado en luchar contra su derrota electoral. Sin embargo, su secretario de Estado, Mike Pompeo, emitió un comunicado el miércoles por la noche amenazando con sanciones por los arrestos de Hong Kong.

Ambas acciones recientes de Beijing fueron un símbolo de una China que está envalentonada por su fuerza relativa en comparación con el resto del mundo en este momento, y dispuesta a aprovechar el caos actual en Washington –uno de los principales asesores del presidente electo Joe Biden había instado a Bruselas a esperar antes de llegar a un acuerdo comercial, solo para ver a Beijing ofrecer concesiones para asegurarlo antes–.

Si bien es posible que EE.UU. no haya podido detener ninguno de los desarrollos, incluso en el mejor de los tiempos, el hecho de que una superpotencia haya sido aparentemente superada hará las delicias de muchos de los críticos de Washington en Beijing y en otros lugares, que siempre han sentido que EE.UU. ha perdido peso a nivel internacional.

Después de virar entre las críticas y la aceptación de Beijing durante gran parte de su mandato, Trump adoptó una línea dura contra China en su último año en el cargo, con su secretario de Estado, Mike Pompeo, impulsando sanciones y otras acciones contra Beijing en Washington, mientras intentaba una coalición anti-China en todo el mundo.

Sin embargo, ese intento ha sido menos que exitoso, con solo un puñado de países, en particular Australia, ansiosos por subirse a bordo, una decisión que Canberra ahora puede estar descartando, ya que se enfrenta a un gran retroceso de Beijing.

Los líderes de China afirman que, a diferencia de Washington, no interfieren en los asuntos internos de otros estados y solo buscan una «cooperación de beneficio mutuo». Esto no es cierto, y Pekín ejerce su influencia como cualquier superpotencia, desde la iniciativa de megainfraestructura de la Franja y la Ruta hasta el intento de moldear la política en Australia, Taiwán y países de Asia y el resto del mundo. Sin embargo, la postura de no interferencia es, sin embargo, persuasiva para muchos observadores.

Esta influencia ha crecido a medida que China se ha convertido en la segunda superpotencia del mundo y se ha visto acelerada por el caos político y la división en Washington, así como por la incapacidad de Estados Unidos para responder de manera eficaz al coronavirus.

El hecho de que China se esté preparando para lanzar su propia vacuna de cosecha propia, con promesas de exportar cientos de millones de dosis al extranjero, incluso a todo el mundo en desarrollo, solo sirve para subrayar este aparente cambio.

Tanto Washington como Beijing tienden a sostener al sistema estadounidense como el todo y el fin de la democracia, a pesar de sus muchos defectos y del hecho de que la mayoría de los países democráticos no se parecen a Estados Unidos en la forma en que dirigen sus gobiernos. A medida que el modelo estadounidense ha comenzado a mostrar grietas bajo Trump, esto ha beneficiado a los propagandistas de China, que pueden usarlo para defender la validez de su propio sistema autoritario de gobierno.

La violencia vista en Washington el miércoles probablemente se incorporará claramente a esta narrativa. El miércoles por la noche, el Global Times, un tabloide estatal ultranacionalista, publicó el titular «Los cibernautas chinos se burlan de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos como ‘Karma’, dicen que han estallado burbujas de ‘democracia y libertad’».

El informe, que resumió reacciones altamente selectivas a los eventos del miércoles en las redes sociales chinas, pareció deleitarse con lo que denominó «dobles raseros» de Estados Unidos.

«Este es el primer golpe político que ocurre en el continente americano sin la participación de las embajadas de Estados Unidos», decía una cita burlona en el artículo.

Otros informes de los medios estatales más prosaicos compararon el asalto al Capitolio y las protestas antigubernamentales de 2019 en Hong Kong, burlándose de líderes demócratas como Nancy Pelosi, quien habló en nombre de la ciudad sobre si harían lo mismo por los alborotadores pro-Trump.

En una conferencia de prensa regular el jueves por la tarde, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, se hizo eco de estas comparaciones y dijo que «mucha gente está pensando en el hecho de que este es un escenario de déjà vu».

«Creo que algunas personas del lado estadounidense tienen reacciones y expresiones muy diferentes sobre lo que sucedió en Hong Kong en 2019 y lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy, y este marcado contraste y las razones detrás de él son sugerentes y merecen serios y profundos reflexión de todos nosotros», agregó.

«Creemos que el pueblo estadounidense quiere seguridad y paz, especialmente en la actual situación crítica de la pandemia, y esperamos que el pueblo estadounidense disfrute de paz, estabilidad y seguridad lo antes posible».

Pero tales comparaciones son fáciles, dado que los manifestantes en Hong Kong estaban luchando por una mayor democracia, y Pelosi elogió las manifestaciones pacíficas, no las más violentas que siguieron, mientras que las de Washington el miércoles buscaban revertir los resultados de una elección.

Las protestas de Hong Kong también sirvieron de pretexto para la represión en curso de Beijing en la ciudad, que Washington, a pesar de toda su indignación, posturas e incluso sanciones, ha demostrado ser impotente para detener.

Llevar el territorio más turbulento de China a sus pies ha sido un objetivo de Beijing desde hace mucho tiempo, pero uno que fue facilitado por un Estados Unidos debilitado, menos influyente y enérgico en el escenario mundial y menos capaz de reunir a sus aliados, a pesar de todo lo que Trump y Pence hablan sobre la construcción de un frente anti-China.

Este año se cumple el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, aniversario que Beijing ya prometió celebrar logrando una sociedad «moderadamente próspera», algo que aparece a la vista después de que el país acabara con lo que denomina pobreza absoluta el año pasado.

El presidente chino, Xi Jinping, ahora puede sentir que también está en condiciones de lograr objetivos internacionales, como redoblar el control de Beijing sobre el Mar de China Meridional o forzar un enfrentamiento sobre la isla democrática de Taiwán.

En la campaña electoral, Biden igualó a Trump por su retórica dura con China, pero probablemente esperará un restablecimiento relativo en las relaciones con Beijng una vez que asuma el cargo, lo que permitirá a Estados Unidos competir con China desde una posición de fuerza en el futuro.

Pero cuando quedan casi dos semanas hasta que Biden asuma el cargo, queda por ver si el caos en Washington permitirá a Beijing perseguir otros objetivos largamente buscados.