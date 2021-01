Por primera vez, EE.UU. reporta más de 4.000 muertes por covid-19 en un solo día

Noticias

(CNN) — Estados Unidos informó más de 4.000 muertes por covid-19 el jueves, la mayor cantidad de fallecimientos relacionados con el virus que el país ha reportado en un solo día desde el inicio de la pandemia.

Es el tercer día consecutivo en el que se registran muertes diarias récord por la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que la cantidad de personas infectadas superó los 21,56 millones.

El pronóstico más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) proyecta que habrá entre 405.000 y 438.000 muertes para fin de mes. El pronóstico anterior, publicado el 30 de diciembre, proyectaba hasta 424.000 muertes para el 23 de enero.

La propagación continua del virus y el creciente número de muertes se producen incluso cuando EE.UU. está trabajando para distribuir las vitales vacunas contra el covid-19, un proceso que ha sido criticado por ser demasiado lento.

El director general de Sanidad de EE.UU., Jerome Adams, dijo el jueves que los estados que puedan vacunar más allá de las recomendaciones de la fase 1a, que incluyen a los trabajadores de la salud y los residentes de centros de atención a largo plazo, deberían hacerlo.

«Los estados no solo pueden, sino que DEBEN expandir agresivamente la vacunación a otras fases si el suministro actual excede la demanda en la fase 1a», dijo Adams en Twitter.

La guía del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, que identifica los grupos prioritarios para la vacunación, dijo Adams, son «recomendaciones, no mandatos». Compartió una imagen de otros grupos identificados en las fases 1b y 1c, incluidos los trabajadores esenciales de primera línea, las personas de 75 años o más y las personas con afecciones de alto riesgo, entre otros.

Los comentarios de Adams fueron repetidos por el Comisionado de Salud de Kentucky, Dr. Steven Stack, quien dijo el jueves que ceñirse a las pautas de quién debe tener prioridad para la vacuna «no debe obstaculizar» que se usen todas las dosis que reciben.

«A veces, más del 30% de las personas elegibles se niegan a recibir la vacuna cuando se les ofrece», dijo Stack. «Es necesario ser flexibles o de lo contrario no administraremos la vacuna».

«Una inyección en un brazo con disponibilidad es, en última instancia, una prioridad más alta que una inyección solo en algunos brazos», agregó. «Estamos priorizando, pero enfocándonos en no dejar que las vacunas se queden durante períodos prolongados en el congelador, donde no ayudan a nadie».

En una entrevista con NPR, el Dr. Anthony Fauci dijo que el despliegue del proceso de vacunación aún necesita un par de semanas para ponerse al día con las proyecciones anteriores. Pero si eso no sucede, dijo, «entonces realmente necesitamos hacer algunos cambios».

Estados Unidos ‘exageró’ las expectativas de las vacunas, dice un funcionario de salud

Casi 6 millones de personas en EE.UU. han recibido su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, dijeron los CDC, y se han distribuido otras 21,4 millones de dosis.

Eso está muy por debajo de lo prometido: los funcionarios de la Operación Warp Speed del gobierno federal habían prometido previamente que se distribuirían 40 millones de dosis para fines de diciembre y que se vacunarían 20 millones.

«Prometimos demasiado y no cumplimos como nación», dijo el Dr. Stack en una sesión informativa, y agregó que su estado recibió solo un tercio de lo que esperaban.

«Si hubiéramos proyectado cantidades realistas, el público no habría visto esto como una deficiencia; lo hubiéramos reconocido por el increíble logro que fue tener incluso esta cantidad de vacunas tan rápido».

La secretaria de Salud de Pensilvania, Dra. Rachel Levine, explicó que se conoce «con una o dos semanas de anticipación» cuántas dosis recibiría el estado.

«Pero la cantidad real que se va a transportar a menudo termina siendo algo diferente dependiendo de las variables con las que tiene que lidiar Operation Warp Speed en términos de fabricación y lo que obtienen».

«Creo que es importante no establecer expectativas poco realistas que luego decepcionen al público», agregó. «Podría provocar que (el público) se desilusione con el programa».

Los estados ven ‘una crisis de salud de proporciones épicas’

Mientras tanto, los hospitales de EE.UU. se están inundando de pacientes con covid-19, con un récord de 132.476 el miércoles, y 132.370, el segundo número más alto, el jueves, según el Proyecto Covid Tracking.

En el epicentro del virus se encuentra California, un estado que ha estado entre varios en reportar hospitalizaciones récord, aumento de muertes y un sistema de atención médica que lucha por satisfacer la demanda.

Hubo 459 nuevas muertes por covid-19 el miércoles y un récord de 22.820 pacientes tratados en hospitales por el virus, informó el Departamento de Salud Pública de California.

Más de 8.000 de ellos están hospitalizados en el condado de Los Ángeles, donde el sistema médico de emergencia está bajo una gran presión, dijo el departamento de salud.

«Esta es una crisis de salud de proporciones épicas. Estoy más preocupado que nunca y, en parte, mi preocupación tiene sus raíces en la realidad de que nos tomará mucho más frenar la propagación dada la alta tasa de propagación comunitaria», dijo la directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, en un comunicado.

Hasta el jueves, una persona moría de covid-19 en el condado cada 8 minutos.

En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que se necesitaban más vacunas y fondos para ayudar a controlar el virus. Pero también «depende de nosotros como individuos», dijo.

«Tenemos que seguir haciendo todo lo posible con nuestro comportamiento para asegurar nuestra burbuja, tomar las decisiones correctas y asegurarnos de … que estamos haciendo todo lo posible para detener esto».

Kentucky registró dos máximos el miércoles: 5.743 casos nuevos reportados en un día y una tasa de positividad del 11,7%, la más alta en el estado desde mayo.

«Los números de hoy muestran cuán importante es un esfuerzo y una respuesta centralizados para derrotar a este virus», dijo el gobernador Andy Beshear.

En Louisiana, el aumento de casos y hospitalizaciones ha llevado a restricciones más estrictas por el coronavirus en Nueva Orleans. A partir del viernes por la mañana, no se permitirán reuniones y eventos especiales, excepto para las personas que viven juntas en un solo hogar, y las mesas al aire libre en bares y restaurantes se limitarán a seis personas del mismo hogar, según un comunicado de la oficina del alcalde.

«Estas próximas semanas serán un momento decisivo en la historia de nuestra respuesta a esta pandemia», dijo el alcalde LaToya Cantrell. «Estas restricciones son a corto plazo, pero están vigentes por una razón».

El ‘muy peligroso juego’ de la variante

Al menos 56 casos de una variante de covid-19 descubierta por primera vez en el Reino Unido se han identificado en Estados Unidos, después de que funcionarios de salud en Texas y Connecticut anunciaran casos en sus estados.

El paciente identificado en el condado de Harris, Texas, que incluye a Houston, es un hombre de entre 30 y 40 años sin historial de viajes, dijeron las autoridades, lo que implica que la variante circula localmente.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que los funcionarios de salud de su estado identificaron dos casos en personas de entre 15 y 25 años que viven en el condado de New Haven. Ambos viajaron recientemente, uno a Irlanda y otro al estado de Nueva York.

Se han encontrado casos de la variante en otros estados, incluidos California, Florida, Colorado, Georgia, Nueva York y Pensilvania. Y los expertos en salud advierten que podría convertirse en un problema si Estados Unidos no controla la propagación del covid-19.

«Estamos jugando un juego muy peligroso con este virus en este momento», dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus, a la corresponsal médica senior de CNN Elizabeth Cohen. «Lo que nos preocupa es que cuanto más se extiende esto, más oportunidades tiene de mutar».

Van Kerkhove señaló que muchas mutaciones no tendrán un gran impacto en el virus, pero si un virus cambia su genética de cierta manera, es posible que las pruebas no puedan detectarlo tan fácilmente y las vacunas podrían no funcionar tan bien contra eso.

El virus tiene más posibilidades de mutar en países como Estados Unidos, que está experimentando una propagación incontrolada y sin precedentes.

Señaló que algunos países, como Australia y Nueva Zelandia, han hecho un mejor trabajo controlando la pandemia.

«Depende completamente de nosotros poder controlar el virus», dijo. «El virus es controlable, incluidas estas variantes».

Jen Christensen, Alta Spells, Virginia Langmaid, Elizabeth Cohen y Maggie Fox Ben Tinker, Sarah Moon, Cheri Mossburg, Rebekah Riess, Jamiel Lynch, Keith Allen, Naomi Thomas, Anna Sturla, Taylor Romine, Melissa Alonso y Elizabeth Cohen contribuyeron a este reporte.