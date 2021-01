Trump no asistirá a la toma de posesión de Biden; Pence planea ir pero está esperando una invitación

Noticias

(CNN) — El presidente Donald Trump no asistirá a la transferencia pacífica del poder al presidente electo Joe Biden en el Capitolio en 12 días, confirma en un tuit.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence planea asistir, pero está esperando una invitación, confirmó una fuente cercana a él a CNN el jueves.

«Ese es el plan», dijo la fuente.

Otra fuente dijo que el vicepresidente se ha enfrentado a la presión de muchos de los que lo rodean y que lo animan a asistir.

La noticia de la intención de Pence de ver al presidente electo Joe Biden tomar su juramento en persona se difundió solo un día después de la primera ruptura importante entre Pence y el presidente Donald Trump, cuando Pence desafió al presidente cumpliendo con su deber constitucional de certificar los resultados de las elecciones.

Pence había enfrentado una intensa presión por parte de Trump y sus partidarios para detener de alguna manera el recuento ceremonial de votos durante una sesión conjunta del Congreso, aunque le dijo al presidente que no estaba en su poder hacerlo.

Una turba incitada por Trump el miércoles por la mañana descendió en el Capitolio de Estados Unidos donde Pence presidía el conteo de los resultados del Colegio Electoral, lo que lo obligó a él y a su familia a huir de la cámara cuando los alborotadores pro Trump se infiltraron en el edificio.

La oficina de Pence sostuvo el jueves que no se le había invitado a ir a la toma de posesión de Biden.

«No puedes asistir a algo para lo que no has recibido una invitación …», tuiteó Devin O’Malley, subsecretario de Prensa de Pence, después de que Politico dio la noticia del plan del vicepresidente.