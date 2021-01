Twitter suspende la cuenta de Trump permanentemente

Noticias

(CNN) –– Twitter suspendió al presidente Donald Trump de su plataforma, informó la compañía este viernes.

«Después de una revisión detallada de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia», dijo Twitter.

«En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos claro el miércoles que violaciones adicionales de las reglas de Twitter podrían resultar en esta misma acción».

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

La decisión de Twitter ocurrió luego de dos publicaciones de Trump este viernes, que terminarían siendo las últimas de la cuenta @realDonaldTrump. Los tuits violaron la política de la compañía contra la glorificación de la violencia, dijo la plataforma. Y «estos dos tuits deben leerse en el contexto de eventos más amplios en el país y las formas en que las declaraciones del presidente se pueden movilizar por diferentes audiencias, incluso para incitar a la violencia. Así como en el contexto del patrón de comportamiento de esta cuenta en las últimas semanas «, señaló Twitter.

| Facebook anunció el 7 de enero, un día después de la toma del Capitolio, que la cuenta de Trump estaría restringida hasta el final de su presidencia. Mark Zuckerberg, su presidente ejecutivo, dijo que el bloqueo podría prolongarse “indefinidamente”. (Crédito: Alastair Pike/ AFP vía Getty Images) →

| Un día después, el 8 de enero, Twitter anunció que suspendía la cuenta del mandatario de manera permanente “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”. Además puso en marcha medidas adicionales para evitar que eludiera el bloqueo y usara otras cuentas. La decisión final de Twitter tuvo lugar después de un mensaje del presidente sobre sus partidarios y de otro que indicaba que no asistiría a la toma de posesión de Biden. Los tuits, argumentó la red, violaban su política de glorificación de la violencia. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images)

| YouTube anunció el 12 de enero por la noche que suspenderá el canal de Trump durante al menos una semana y posiblemente más tiempo. la decisión llegó luego de la publicación de un video que según la red incitaba a la violencia y que fue eliminado. YouTube anunció además que daría el paso adicional de deshabilitar los comentarios debajo de los videos en el canal de Trump.

| El 13 de enero Snapchat se sumó a las redes que prohibieron de manera permanente las cuentas de Trump. Un vocero explicó que tomaron la decisión “en interés de la seguridad pública, y con base en sus intentos de difundir información errónea, discursos de odio e incitar a la violencia” que violan sus normas. (Crédito: DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)

| Un caso distinto pero que también revolucionó el mundo de las redes en los últimos días es el de Parler. Parler es una red social popular entre conservadores que se anuncia a sí misma como un lugar “imparcial” donde la gente puede “hablar libremente y expresarse abiertamente sin temor a ser expulsada” por sus opiniones. Ha sido muy utilizada por partidarios de Trump. Apple, Google y Amazon prohibieron la aplicaciónen en sus plataformas, por lo que ahora se encuentra prácticamente sin hogar en internet. (Crédito: OLIVIER DOULIERY/AFP vía Getty Images)

El primer tuit fue sobre los partidarios de Trump.

«Los 75.000.000 grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, ESTADOS UNIDOS PRIMERO, y HACEN QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡¡¡No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna manera o forma !!!»

LEE: Facebook bloquea la cuenta de Trump hasta el final de su presidencia

La segunda publicación indicaba que Trump no planeaba asistir a la toma de posesión de Joe Biden.

«A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero», se leía.

Twitter dijo que el mensaje sobre la toma de posesión podría entenderse como una declaración más de que la elección no fue legítima. También dijo que el tuit podría interpretarse como que el presidente indicó que la toma de posesión sería un objetivo «seguro» para la violencia porque él no asistiría.

La otra declaración de Trump sobre los patriotas estadounidenses sugirió que «planea continuar apoyando, empoderando y protegiendo a quienes creen que ganó las elecciones», señaló la compañía.

Medidas adicionales de Twitter contra Trump

Twitter hará cumplir su política contra evasión de prohibiciones para garantizar que Trump no eluda la suspensión de su cuenta personal, dijo la compañía a CNN.

«Si es claro que se utiliza otra cuenta para evadir una prohibición, también está sujeta a suspensión», indicó Twitter en un comunicado.

«Para las cuentas gubernamentales, como @POTUS y @WhiteHouse, no suspenderemos esas cuentas, pero tomaremos medidas para limitar su uso. Sin embargo, estas cuentas se transferirán a la nueva administración a su debido tiempo. Y Twitter no las suspenderá a menos que sea absolutamente necesario», añadió la plataforma.

La política de Twitter también prohibiría a Trump ordenar a un tercero que opere una cuenta de Twitter en su nombre.

Los líderes de derechos civiles que durante mucho tiempo han criticado las plataformas tecnológicas por difundir el discurso de odio y la división acogieron la decisión de Twitter.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación, lo calificó como un «paso excelente».

«Un final apropiado para un legado de odio y veneno», dijo Greenblatt. «El presidente Trump incitó los violentos disturbios en el Capitolio usando las redes sociales y pagó el precio».

Eric Naing, portavoz de Muslim Advocates, dijo que Twitter «está mostrando un liderazgo real».

«Como señala Twitter, permitir que Trump continúe publicando tuits, publicaciones en Facebook y videos de YouTube para sus partidarios nacionalistas blancos corre el riesgo de una mayor incitación a la violencia.

Facebook también tomó medidas

Por su parte, Facebook extendió este jueves las restricciones a la cuenta de Donald Trump durante al menos dos semanas y tal vez «indefinidamente», según informó el presidente ejecutivo de la compañía Mark Zuckerberg. Esta decisión marcó una escalada importante por parte de Facebook. Justamente, mientras ha sido objeto de una intensa presión para bloquear a Trump luego de su retórica incendiaria que alentaba la insurrección.

Twitter confirma que eliminó tuits de Trump enviados desde la cuenta @POTUS

Twitter dijo el viernes por la noche que tomó medidas contra los cuatro tuits que el presidente Donald Trump compartió desde la cuenta de Twitter del cargo del presidente, @POTUS.

«Como dijimos, usar otra cuenta para tratar de evadir una suspensión va en contra de nuestras reglas», dijo un portavoz de Twitter. «Hemos tomado medidas para hacer cumplir esto con respecto a los tuits recientes de la cuenta @POTUS».

Los tuits borrados de @POTUS insinuaban planes para «nuestra propia plataforma»

El hilo de cuatro tuits que el presidente Trump envió desde @POTUS, que fueron eliminados rápidamente de Twitter, incluía indicios de la participación de Trump con una posible plataforma alternativa a Twitter y otras redes sociales.

«Hemos estado negociando con varios otros sitios, y pronto tendremos un gran anuncio… mientras también miramos las posibilidades de construir nuestra propia plataforma en un futuro cercano. ¡No seremos SILENCIADOS!», dijo Trump en los tuits que ahora no están disponibles.