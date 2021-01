López Obrador dice que «no hay elementos para juzgar a Cienfuegos» y que en el país debe «terminarse la impunidad, la corrupción»

Noticias

(CNN Español) — El presidente de México Andrés Manuel López Obrador fijó su postura respecto a la exoneración, por parte de la Fiscalía General de la República, a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). El mandatario mexicano dijo que no hay elementos para juzgar a Cienfuegos, pero sostiene que su gobierno debe terminar con la impunidad y la corrupción.

“La Fiscalía tomó la resolución de determinar que no hay elementos para juzgar a Cienfuegos. El gobierno avala, respalda (a la Fiscalía). Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción. Pero también que no debe haber venganzas. No se deben inventar delitos, trátese de quien se trate”, aseguró López Obrador.

Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre del 2020 en el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Una corte del Distrito Este de Nueva York acusó al general, de haber presuntamente abusado de su posición pública para ayudar a un cartel mexicano a traficar drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos. Cienfuegos se declaró inocente de los cargos.

En noviembre pasado, el Departamento de justicia retiró las acusaciones contra el general y la jueza en el caso, Carol Bagley Amon, anunció la decisión de desestimar los cargos penales presentados en contra del exsecretario para permitir que México investigará al exfuncionario federal.

López Obrador pidió fijarse en los tiempos de la detención del general, “detienen al general antes de las elecciones. Él ya había estado en Estados Unidos en marzo”.

El canciller de México Marcelo Ebrard presentó un cronograma del caso y aclaró que todo el expediente será dado a conocer en su totalidad a la población.

“Vamos a hacer del conocimiento, en su momento, a las autoridades de Estados Unidos de estos elementos y conclusiones. Si se hizo la investigación ¿ya concluyó? No hay otros elementos que se deben investigar. Por lo que hace Cienfuegos con todos los testimonios no hay elementos para iniciar acción legal en su contra. Esa es la verdad. Me pide el presidente dar a conocer el expediente”.

Aclaró que con las pruebas presentadas por la DEA ni siquiera se hubiera podido detener al general Cienfuegos en México.

“No hay manera de procesar a Cienfuegos. Es más, en México ni siquiera lo hubieran podido detener de acuerdo a la ley vigente”.

El presidente Obrador ofreció una disculpa a las autoridades estadounidenses por dar a conocer el expediente de la investigación a Cienfuegos. “Es un asunto trascendente y delicado.Lo hacemos porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación”, agregó el mandatario.

Este viernes, el Departamento de Justicia dijo a CNN en un comunicado que «Estados Unidos se reserva el derecho de procesar a Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace».

*Juan Carlos López contribuyó con este reporte.