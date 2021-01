Presidente de Bolivia posesiona a nuevo ministro de Salud

Noticias

(CNN Español) — Este sábado en una ceremonia en la Casa Grande del Pueblo el presidente de Bolivia, Luis Arce, posesionó a Jeyson Auza como nuevo ministro de Salud y Deportes, luego que Edgar Pozo, el anterior ministro, dejara el cargo por motivos de salud.

“Valoramos la decisión de nuestro exministro de dar un paso al costado por motivos de salud para dar la oportunidad a otra persona que pueda estar haciéndose cargo del ministerio y, por lo tanto, oportunamente responder a las demandas de esta coyuntura sanitaria que estamos viviendo”, indicó el mandatario boliviano.

Por su parte, Auza dijo que la labor de controlar la pandemia es responsabilidad de todos los bolivianos. «Esta lucha contra el covid no debe centrarse solamente en el sistema sanitario. No importa cuánto hagamos, sin la participación protagónica del pueblo boliviano vamos a estar destinados al fracaso, sin la conciencia de todos no vamos a poder hacer una tarea como quisiéramos», indicó Auza.

Este viernes el Ministerio de Salud reportó que el país suma un total de 183.589 casos de coronavirus y a la fecha han fallecido 9.571 personas por causas relacionadas al covid-19.