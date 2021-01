Alexey Navalny es detenido a su regreso a Moscú cinco meses después de haber sido envenenado

Noticias

(CNN) — La principal figura de la oposición rusa y principal crítico del Kremlin, Alexey Navalny, fue detenido por la policía local el domingo, momentos después de su regreso al país.

Fue llevado «por agentes de policía en la frontera» sin explicación, tuiteó su portavoz Kira Yarmysh. «Al abogado no se le permitió ir con él, porque hace apenas unos segundos ‘pasó la frontera’».

Navalny y su esposa Yulia regresaban de una estadía de cinco meses en Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento con el agente nervioso de grado militar Novichok. Aterrizaron en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú poco después de las 8 p.m. hora local (12 p.m. hora de Miami), según la información de datos de vuelo.

De pie en el aeropuerto después del aterrizaje, Navalny dijo a los periodistas: «Este es el mejor día de los últimos cinco meses».

«Todos me preguntan si tengo miedo. No tengo miedo», agregó. «Me siento completamente bien caminando hacia el control fronterizo. Sé que me iré y me iré a casa porque tengo razón y todos los casos penales en mi contra son inventados».

Una espina perenne en el costado del presidente ruso Vladimir Putin, Navalny fue puesto en la lista federal de buscados del país durante su convalecencia en Alemania, en relación con un caso de fraude de hace años que Navalany descarta como motivado políticamente.

La semana pasada, la autoridad penitenciaria rusa (FSIN) advirtió que «tomaría todas las medidas necesarias para detener» a Navalny.

Después del envenenamiento de Navalny en agosto, una investigación conjunta de CNN y el grupo Bellingcat implicó al Servicio de Seguridad Ruso (FSB) en el envenenamiento, reconstruyendo cómo una unidad de élite de la agencia siguió al equipo de Navalny durante un viaje a Siberia en agosto, donde Navalny estaba envenenado y enfermo en un vuelo a Moscú.

La investigación también encontró que esta unidad, que incluía expertos en armas químicas, había seguido a Navalny en más de 30 viajes desde y hacia Moscú desde 2017. Rusia niega su participación en el envenenamiento de Navalny. Pero varios funcionarios occidentales y el propio Navalny han culpado abiertamente a Rusia.

El líder de la oposición rusa Alexey Navalny, a la derecha, y su esposa, Yulia Navalnya, en un avión de la aerolínea Pobeda que se dirige a Moscú antes del despegue en Berlín el domingo.