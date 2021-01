Atleta parapléjico sube en silla de ruedas a un rascacielos de Hong Kong

Noticias

(CNN) — El sábado, los residentes de Hong Kong vieron al atleta parapléjico Lai Chi-wai sujetarse a su silla de ruedas y subir a uno los paneles de vidrio de los rascacielos de la ciudad.

Durante más de 10 horas, Lai logró elevarse más de 250 metros en un esfuerzo por recaudar dinero para los pacientes que tienen problemas en la médula espinal.

«Estaba bastante asustado», dijo Lai. «Al escalar una montaña, puedo sujetarme a rocas o pequeños agujeros, pero con vidrios, todo en lo que realmente puedo confiar es en la cuerda de la que estoy colgando».

El evento recaudó US$ 670.639 (5,2 millones de dólares de Hong Kong) en donaciones.

Lai Chi-wai hablando con la prensa después de escalar 250 metros por un rascacielos en Hong Kong el 16 de enero.

El escalador de 37 años quedó paralizado de cintura para abajo después de un accidente automovilístico hace 10 años. Antes de eso, había sido coronado campeón de Asia cuatro veces en escalada en roca, y en un momento se había clasificado octavo a nivel mundial.

Después de su accidente, volvió a escalar uniendo su silla de ruedas a un sistema de poleas y usando la fuerza de la parte superior de su cuerpo para levantarse. Hace cinco años, ascendió a la montaña Lion Rock de 495 metros de altura, un símbolo de la cultura popular local de la fuerza y el valor de Hong Kong.

«Aparte de vivir, me preguntaba qué me impulsaba. Así que comencé a perseguir eso, sabiendo que existía la posibilidad de que pudiera escalar montañas, incluso en silla de ruedas», dijo Lai. «En cierto modo, olvidé que era una persona discapacitada, aún podía soñar y aún podía hacer lo que me gustaba».

El sábado, Lai no pudo llegar a la cima de la Torre Nina de 300 metros de altura debido a problemas de seguridad. Pero, dijo, esperaba que su ascenso pudiera enviar un mensaje.

«Algunas personas no comprenden las dificultades de las personas discapacitadas, algunas personas piensan que siempre somos débiles, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, necesitamos la piedad de la gente», dijo.

«Pero quiero decirles a todos que no tiene por qué ser así. Si una persona discapacitada puede brillar, al mismo tiempo puede generar oportunidades, esperanza, luz, no tiene que ser visto como débil».