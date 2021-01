Los indultos de última hora de Trump siguen la tradición, aunque el perfil de los indultados no

Noticias

(CNN) — El esperado grupo de 100 indultos y conmutaciones de sentencias del presidente Donald Trump en el penúltimo día de su presidencia no será más alto que el de sus predecesores recientes. Pero su historial de clemencia bien podría ser el más controvertido.

A diferencia de presidentes anteriores, Trump ha mostrado poco interés en utilizar la oficina del Abogado de Indulto del Departamento de Justicia para evaluar las solicitudes de indulto presidencial. En cambio, los solicitantes se están acercando a la Casa Blanca directamente, llamando o enviando un correo electrónico al asesor principal Jared Kushner, al secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows o al abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone, cuando no pueden contactar al propio Trump.

Muchas de las personas que Trump ha elegido perdonar hasta ahora siguen líneas predecibles: socios como Roger Stone y Michael Flynn, que se mantuvieron leales a él durante sus problemas legales; criminales con vínculos familiares o amistosos con la administración, como Charles, el padre de Jared Kushner; celebridades o personas relacionadas con celebridades, como Rod Blagojevich, y aquellos cuya causa fue retomada por los medios conservadores, como los guardias de seguridad de Blackwater que masacraron a civiles iraquíes.

Ha perdonado o conmutado las sentencias de algunas personas que cumplen largas penas de prisión por delitos de poca importancia, como Alice Johnson, quien habló en la Convención Nacional Republicana.

El historial de indultos de Trump

Pero, en general, el historial de indultos de Trump ha superado las normas históricas. Muchos de los criminales de alto perfil a los que ha indultado han mostrado poca contrición o remordimiento por sus crímenes y pocos han argumentado que fueron condenados injustamente.

Se espera que se adhiera a ese récord el martes cuando emita alrededor de 100 indultos o conmutaciones. El último lote de medidas de clemencia incluiría una combinación de indultos orientados a la reforma de la justicia penal y otros más controvertidos para aliados políticos. Se espera que en la lista se incluyan criminales de cuello blanco, raperos de alto perfil y un destacado oftalmólogo de Palm Beach, Florida, que está en prisión después de ser condenado por docenas de cargos de fraude.

Durante los últimos días de Trump en el cargo ha habido una avalancha de solicitudes de indulto por parte de aliados, cabilderos y otras personas que esperan sacar provecho de su lealtad a Trump. El diario The New York Times informó el domingo que a algunas de esas personas se les ha pagado decenas de miles de dólares para cabildear en nombre de delincuentes que esperan indultos.

«Todos asumieron que no hay un proceso formal y que debían comunicarse directamente con la administración», le dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto. «Todos esperan tener un amigo del amigo de un amigo de un primo que esperan que les ayude a que su correo electrónico sea leído».

La tanda de clemencia de última hora va conforme a la tradición presidencial

El presidente Barack Obama indultó o conmutó las sentencias de 330 personas el día antes de dejar el cargo, una cifra récord enfocada principalmente en infractores de drogas de bajo nivel que cumplían sentencias obligatorias.

El presidente George W. Bush fue más parco con el uso de indultos y conmutaciones. Conmutó las sentencias de dos agentes fronterizos cuando dejaba de la oficina (Trump luego los indultó). Pero escribió en sus memorias cómo le llegó una avalancha de solicitudes cuando concluyó su mandato.

«Una de las mayores sorpresas de mi presidencia fue la avalancha de solicitudes de indulto al final. No podía creer la cantidad de personas que me sugerían que un amigo o excolega merecía un indulto. Al principio me sentí frustrado. Luego estaba molesto», escribió en su libro «Decision Points».

«Llegué a ver una enorme injusticia en el sistema», agregó. «Si tuvieras conexiones con el presidente, podrías insertar tu caso en el frenesí de última hora. De lo contrario, tendrías que esperar a que el Departamento de Justicia realizara una revisión e hiciera una recomendación. En mis últimas semanas en el cargo, decidí que no indultaría a nadie que se saliera de los canales formales».

Bush dijo que le comentó a Obama en su viaje compartido en limusina al Capitolio de Estados Unidos para la toma de posesión de este que desarrollara una política de indultos desde el principio y se apegara a ella.

Otros presidentes

El presidente Bill Clinton atrajo el escrutinio por sus indultos y conmutaciones para 140 personas en el día de su toma de posesión, en el año 2000, que incluyó donantes de alto perfil y partidarios políticos como Marc Rich, su medio hermano Roger y Patty Hearst. Algunos de ellos persiguieron a los intermediarios, pagaron altas sumas e intervinieron con Clinton para defender su caso. Pero la mayoría de las personas en su lista pasaron por el proceso del Departamento de Justicia.

El presidente George Bush indultó a una docena de personas un día antes de dejar el cargo. El presidente Ronald Reagan indultó a unas 25 personas durante su última semana como presidente. Y el presidente Jimmy Carter, al dejar el cargo, indultó a Pete Yarrow, del grupo Peter, Paul y Mary, por un delito de «libertades indecentes» con una niña de 14 años.