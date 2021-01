Nadie ganó el Mega Millions el martes y el premio mayor sube a US$ 970 millones

Noticias

(CNN) — No ganaste el premio mayor de Mega Millions el martes. La ventaja es que el segundo premio mayor más grande de la historia del juego estará disponible el viernes.

El premio mayor de Mega Millions aumentó a un estimado de 970 millones de dólares para aquellos que deseen su premio en un pago anual, o US$ 716,3 millones por un solo pago en efectivo, después de que nadie acertara todos los números en el sorteo.

Los números del martes fueron 10, 19, 26, 28 y 50, más el número 16 para el Mega Ball de oro.

Once boletos igualaron cinco números para ganar al menos US$ 1 millón. Dos de ellos, ambos vendidos en Florida, ganaron US$ 2 millones porque incluían una compra opcional de Megaplier.

Si el premio mayor se gana el viernes, sería el tercer premio mayor de lotería más grande de los Estados Unidos, detrás de un premio Powerball de US$ 1.586 millones en enero de 2016 y el récord actual de Mega Millions de US$ 1.537 millones de octubre de 2018.

Este es el período más largo sin un ganador del premio mayor de Mega Millions, según los funcionarios de la lotería. El último premio mayor fue de US$ 120 millones, el 15 de septiembre ganado por un jugador en Wisconsin.

La Mega Millions se puede jugar en todos los estados excepto Alabama, Alaska, Nevada, Utah y Hawái.

Sorteo de Powerball de US$ 730 millones para hoy

El premio mayor de Powerball tampoco es pequeño.

El sorteo de Powerball de este miércoles ofrece un premio mayor estimado de US$ 730 millones (la opción en efectivo es de US$ 546 millones).

Si se gana, sería el cuarto premio mayor de Powerball más grande en la historia del juego y el sexto más grande en la historia de la lotería de EE.UU., según los organizadores.

Al igual que Mega Millions, Powerball está en su racha más larga de sorteos sin un ganador del premio mayor. El último premio mayor se ganó en Nueva York el 16 de septiembre.

Joe Sutton de CNN contribuyó a este informe.