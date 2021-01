Japón está resuelto a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio, dicen los organizadores pese a rumores de cancelación

Noticias

(CNN) –– El gobierno de Japón está decidido a continuar con los Juegos Olímpicos de Tokio, señalaron los organizadores este viernes, hora local, tras un reporte no confirmado acerca de que la cancelación del evento podría ser inminente.

El viernes, el diario Times of London, informó que las autoridades japonesas habían concluido en privado que los Juegos Olímpicos no podían continuar debido a la pandemia. El reporte citaba como fuentes a altos miembros no identificados de la coalición de decisión. CNN no ha verificado de manera independiente este informe, el cual los funcionarios de Tokio se apresuraron a refutar.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pronunciaron a través de un comunicado. Según dijeron, el primer ministro Yoshihide Suga les expresó su determinación de celebrar los Juegos. También indicaron que se llevaban a cabo reuniones para garantizar que pudieran avanzar. Esto, mientras se implementan contramedidas de infección exhaustivas y otras precauciones debido a la pandemia.

«Todos nuestros socios, incluido el gobierno nacional, el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Comité Organizador de Tokio 2020, el COI y el IPC, están completamente enfocados en celebrar los Juegos este verano», dijo el comunicado. «Esperamos que la vida cotidiana pueda volver a la normalidad lo antes posible. Y continuaremos haciendo todos los esfuerzos para prepararnos para unos Juegos seguros y protegidos».

Suga aún no ha hablado públicamente sobre el tema. Su oficina se negó a comentar cuando CNN la contactó el viernes por la mañana, hora local.

Funcionarios niegan rumores sobre cancelación de los Juegos Olímpicos

Cuando se le preguntó sobre el asunto en el parlamento, el primer ministro dijo que estaba decidido a realizar los Juegos Olímpicos de Tokio, informó Reuters.

Otros funcionarios olímpicos también se apresuraron a negar las afirmaciones hechas por Times of London

«Desafortunadamente, tengo que abordar el rumor infundado de que los Juegos de Tokio serán cancelados», dijo este viernes Matt Carroll a la prensa. Carroll es el director ejecutivo del Comité Olímpico Australiano. «Los rumores que son incorrectos crean más ansiedad en los atletas de nuestros deportes. Los Juegos de Tokio están en marcha. Las llamas se encenderán el 23 de julio de 2021. Esto ha sido reconfirmado nuevamente por el primer ministro japonés esta tarde», añadió.

El jefe olímpico canadiense, David Shoemaker, también se pronunció. En un hilo en Twitter dijo que su equipo «no tenía conocimiento de ninguna decisión tomada por el gobierno japonés como se informó».

«El Comité Olímpico Canadiense confía en que los Juegos Olímpicos se pueden organizar de manera segura y exitosa. Dado lo que se ha aprendido en el deporte durante los últimos meses y el énfasis que el COI y el Comité Organizador de Tokio 2020 han puesto en las contramedidas del covid-19», sostuvo. «Continuamos con nuestra preparación para participar en Tokio 2020 con un enfoque en la salud y seguridad de nuestros atletas, sus familias y sus comunidades».