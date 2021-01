McGregor regresó para ser noqueado por Poirier y los memes en las redes

Noticias

(CNN Español) — Conor McGregor volvió a la pelea después un retiro que (una vez máz) no duró mucho. Antes de subirse al octágono del UFC 257 en una revancha ante el estadounidense Dustin Poirier, el irlandés aseguró sentirse “revitalizado”.

Las imágenes del segundo round parecieran desmentir eso. Poirier lo noqueó y posteriormente McGregor dijo que “simplemente no estaba tan cómodo como tenía que estar” y culpó la contundente derrota a su “inactividad”.

MIRA: Dustin Poirier derrota a Conor McGregor con un nocaut en el segundo asalto

Las redes, tan implacables como suelen ser con los fracasos deportivos, ofrecieron un golpe adicional. Estos son algunos ejemplos.

No lloren por mi: Ya estoy muerto. #McGregor pic.twitter.com/w1ofaq7QN5

— Simpsonito (@SimpsonitoMX) January 24, 2021

Trump sigue siendo presidente en la sombra y McGregor ganó realmente ayer pic.twitter.com/q7XHGuChCx

— ⚔️🌋🇪🇸🇦🇩TIPO DE INCOGNITO🇦🇩🇪🇸🌋⚔️ (@AMABLEUSUARIO) January 24, 2021

Gente Mcgregor se quedo dormido pq demasiado tarde era su pelea por eso nomas es🤣 pic.twitter.com/I8MzucgJdr

— Ezequiel Barreto (@eze03barreto) January 24, 2021

Bueno, después de ver la pelea, a mimir como McGregor.#UFC257 pic.twitter.com/E962u5SWLH

— Gregory l (@gregoryerre) January 24, 2021

El men que apostó por Poirier y no por McGregor pic.twitter.com/W2H3TH8wQ5

— Alex (@aljoanm_) January 24, 2021

#UFC257 Yo después de apostar hasta las escrituras de la casa a favor de Mcgregor pic.twitter.com/OdAAys0JN8

— Oswaldo Iguaran (@OJIGO0510) January 24, 2021

Yo después de haber esperado 3 horas para ver ganar a McGregor pic.twitter.com/7yQFZVQ0BN

— Ae// “okay, and?” (@cfrgold) January 24, 2021

A dormir cómo bebé McGregor. pic.twitter.com/eq8DGpV5KR

— Dan (@bojacko_) January 24, 2021

” #McGregor no te vayas a poner a mezclar alcohol en la fiesta”

– “Tranquilo que no ma pasará nada, yo si se beber”

5 minutos después: pic.twitter.com/YnNS1udKgv

— Guayaco C. (@Guayaco__2020) January 24, 2021

-Connor Mcgregor regresando a su casa pic.twitter.com/7uPz43DmJ6

— Sinar Corzo (@SinarCorzo) January 24, 2021

Al enterarme que quizá nunca habrá Khabib vs Mcgregor 2#UFC257 pic.twitter.com/npeqWkQk4c

— Diego Sosa (@dieggo_sosa) January 24, 2021

El equipo de Conor McGregor XD pic.twitter.com/ulT5qsYMi2

— Fredy Solórzano (@FredySolorzanoo) January 24, 2021