¿Cuándo compiten los atletas de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024? Calendario y horarios

Jorge Enríquez vs. Dauletkeldi Zhangbyrbay (Kazajistán): individual masculino, ronda eliminatoria 1/32 – 2:43 p.m. (hora de Bogotá) Ana Rendón Martínez vs. Lei Chien-Ying (Taiwán): individual femenino, ronda eliminatoria 1/32 – 5:32 a.m. (hora de Bogotá) Santiago Arcila vs. Pit Klein (Luxemburgo): individual masculino, ronda eliminatoria 1/32 – 9:48 a.m.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.