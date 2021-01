Pamela Anderson se casó con su guardaespaldas

Noticias

(CNN) — Pamela Anderson volvió a ser una mujer casada.

La exestrella de televisión y su guardaespaldas, Dan Hayhurst, se casaron en Nochebuena en su casa en la isla de Vancouver, confirmó un representante de Anderson a CNN.

«Me casé en la propiedad que les compré a mis abuelos hace 25 años, aquí es donde se casaron mis padres y todavía están juntos. Siento que he completado el círculo», le dijo al Daily Mail.

«Pamela está más feliz que nunca y Dan está en las nubes. Se casó literalmente con la chica de sus sueños», le dijo a CNN una fuente cercana a la actriz.

La noticia llega menos de un año después de que Anderson supuestamente se hubiera casado con Jon Peters durante 12 días, algo que luego refutó en una entrevista con The New York Times: «No estaba casada. No … soy una romántica. Creo que soy un blanco fácil. Y creo que la gente vive con miedo … No sé de qué se trataba, pero creo que el miedo realmente influyó mucho».

Pamela Anderson vuelve a quitarse la ropa

Anteriormente estuvo casada con Rick Solomon dos veces, una en 2007 y 2013. Anderson también se casó y se divorció de Kid Rock en 2006. Su primer matrimonio fue con Tommy Lee de Mötley Crüe en 1995; juntos tuvieron dos hijos y se divorciaron en 1998.