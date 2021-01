ANÁLISIS | Trump pierde su equipo de juicio político en medio de la lealtad inquebrantable del Partido Republicano

Noticias

(CNN) — Las mentiras del expresidente Donald Trump y su insistencia en que las elecciones de noviembre fueron amañadas en su contra pueden haber resultado demasiado extremas para los abogados que debían defenderlo en su próximo juicio político en el Senado en poco más de una semana.

Pero su partido se ha mantenido en gran medida con él. Después de un breve coqueteo con la razón y un buen juicio en las semanas posteriores al asedio del 6 de enero en el Capitolio, el Partido Republicano ha decidido honrar su lealtad profunda y, a menudo, ciega a Trump, eligiendo pasar por alto su papel en la incitación de la insurrección mortal en lugar de pagar el precio de desafiarlo a él y a su base el próximo año en las urnas.

El colapso del equipo legal de Trump en medio de un desacuerdo sobre la estrategia legal, que CNN informó por primera vez el sábado por la noche, contrastaba con el lento avance de los líderes electos republicanos de regreso a la esquina del expresidente mientras la ira de los legisladores sobre la insurrección se desvanece y su potencial poder para ayudarlos o destruirlos en las elecciones de 2022 se vuelve primordial.

Si bien el Partido Republicano continúa cediendo a los caprichos de Trump, perdona su comportamiento peligroso y se estremece ante sus amenazas electorales, el poder judicial y la profesión legal se adhieren a un estándar ético más alto y se han negado en gran medida a tolerar sus esfuerzos de atacar las instituciones democráticas de la nación y los principios fundacionales a lo largo de su farsa electoral sin fundamento, haciendo que la lealtad del Partido Republicano a Trump sea aún más espantosa.

Una persona familiarizada con la partida de los cinco abogados –Butch Bowers, Deborah Barbier, Josh Howard, Johnny Gasser y Greg Harris–, le dijo a CNN que Trump quería que los abogados centraran su defensa en la noción de que hubo fraude electoral masivo en noviembre y que le robaron las elecciones, en lugar de cuestionar la legalidad de condenar a un presidente después de que dejara el cargo. Trump no fue receptivo a las discusiones sobre cómo deberían proceder, según Gloria Borger, Kaitlan Collins, Jeff Zeleny y Ashley Semler de CNN.

Las 4 mentiras que podrían definir el legado de Trump 4:09

El senador republicano de Ohio Rob Portman, quien recientemente votó con la mayoría de su partido para presentar una discusión sobre la constitucionalidad de acusar a Trump, que se consideró una votación de prueba que indica que el expresidente sería absuelto después del juicio debido a su sustancial apoyo dentro de las filas republicanas, dijo el domingo que cree que la pregunta de si un presidente puede ser condenado después de dejar el cargo debe ser respondida, pero que el país debe dejar atrás las acusaciones de fraude electoral de Trump.

No hubo «irregularidades adecuadas o fraude, no lo suficientemente extendido como para cambiar el resultado de las elecciones, punto», le contó Portman a Dana Bash de CNN en «State of the Union». «Tenemos que reconocer que esta elección se perdió y tenemos que seguir adelante».

Y, sin embargo, la mayoría del Partido Republicano ha mostrado su inquietud por las repercusiones forzadas para el expresidente. Demostraron cuánto ha cambiado irrevocablemente el partido por la influencia corrosiva de Trump la semana pasada cuando los miembros republicanos se mantuvieron en silencio y se negaron a reprender a la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, quien debería haber terminado la semana en desgracia después de que KFile de CNN expusiera que ella anteriormente demostró apoyo a la ejecución de destacados demócratas.

En cambio, como Trump, la republicana de primer año se ha doblado y escapado en gran parte ilesa, evitando cualquier castigo de los líderes republicanos, ya que afirma falsamente ser víctima de «medios sedientos de sangre». El sábado, se mostró desafiante en Twitter después de afirmar haber tenido una «gran llamada» con Trump, y continuó diciendo falsedades sobre las elecciones presidenciales y no mostró una pizca de remordimiento por su respaldo a las amenazas violentas contra legisladores o teorías ofensivas y sin fundamento sobre el tiroteo en Parkland. Si bien su conducta recibe el visto bueno de los líderes republicanos, algunos partidos estatales republicanos y líderes locales se apresuran a condenar a los legisladores republicanos que se atrevieron a votar por la destitución del expresidente.

MÁS: ANÁLISIS | El legado de desconfianza de Trump lleva al Congreso a una guerra total

El caso tanto de Trump, que se espera que sea absuelto en el Senado, como el de Greene es el ejemplo más reciente de cómo el partido de Lincoln se ha convertido en el partido sin consecuencias, liberado de sus amarres por la aceptación de Trump de teorías de conspiración infundadas y su mimos de los elementos marginales más peligrosos de la fiesta.

En frases que podrían haber sido arrancadas de la propia cuenta de Twitter suspendida permanentemente de Trump, Greene afirmó el sábado que ella «nunca se disculpará» o «retrocederá» a pesar de las revelaciones de CNN sobre sus impactantes mensajes de redes sociales cargados de conspiración, incluido el hecho de que ella le dio “Me gusta” a un comentario que sugería que «una bala en la cabeza sería más rápida» como una manera de eliminar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También expresó su apoyo a los comentarios sobre la ejecución de agentes del FBI.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien debería ser la persona responsable de imponer la disciplina dentro de sus filas y establecer las barreras del decoro, indicó que tiene la intención de hablar con Greene esta semana sobre las publicaciones que amenazan con matar a los legisladores. Pero él también pasó la semana pasada tratando de acercarse a Trump en Mar-a-Lago y enmendar su fugaz reprimenda al expresidente luego de la insurrección que puso en peligro la vida de sus miembros, rindiendo homenaje al abanderado de un partido que ya se prepara para un ciclo primario divisivo.

Al menos 50 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido que Greene sea destituida de la Cámara, y otros han pedido que se la censure o que la despojen de sus asignaciones en la comisión, pero aún no hay indicios de que los líderes republicanos la repriman.

Antes de ser elegida para el sólido distrito rojo el otoño pasado, los estrategas republicanos expresaron su preocupación por los vínculos de Greene con los tropos islamófobos y antisemitas, y su apoyo anterior a QAnon, cuyos seguidores creen en la teoría de la conspiración infundada que dice que Trump estaba involucrado en una batalla contra celebridades y demócratas que abusan de los niños. Pero ella ganó y ha estado entre los partidarios más firmes de Trump, respaldando sus falsas afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas. Ha llevado una máscara al Capitolio con el mensaje «Trump ganó».

«¡Tuve una GRAN llamada con mi POTUS favorito de todos los tiempos, el presidente Trump!» tuiteó Greene el sábado. «Estoy muy agradecida por su apoyo y, lo que es más importante, la gente de este país es absolutamente 100% leal a él porque él es 100% leal a la gente y a Estados Unidos Primero». La oficina de Trump no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la llamada.

Republicanos sienten presión por el voto de juicio político

Mientras tanto, son los republicanos que desafiaron a Trump con sus votos sobre el juicio político a principios de este mes los que ahora parecen estar en mayor riesgo político. El sábado, el Partido Republicano de Carolina del Sur votó a favor de censurar formalmente al Representante Tom Rice por votar para acusar a Trump, y el presidente del Partido Republicano de Carolina del Sur, Drew McKissick, afirmó que la votación equivalía a «nada más que una patada política en el camino hacia la salida» y uno que «jugó directamente en el juego de los demócratas».

Varios de los otros nueve republicanos de la Cámara que se unieron a Rice en esa votación de juicio político se enfrentan a una reacción violenta en casa, con el flanco alineado con Trump y su partido prometiendo desafíos primarios, reprimendas de los líderes locales y una avalancha de gastos en su contra.

Varios legisladores republicanos han pedido que se despoje a la representante de Wyoming Liz Cheney, la tercera republicana de la Cámara de Representantes, de su puesto de liderazgo después de que ella apoyó el juicio político. El representante republicano Matt Gaetz de Florida, un aliado cercano de Trump, la atacó en un mitin en su estado de origen el jueves y Trump ha estado sopesando cómo debería vengarse, según los informes, mostrando a los aliados en las encuestas para argumentar que ella se ha debilitado en la zona.

En Cheyenne, Gaetz buscó encender las divisiones dentro de su partido mientras defendía el «populismo de la pradera» y pidió a los republicanos que derrotaran a Cheney cuando se postulara para la reelección, llegando incluso a recibir una llamada telefónica de Donald Trump Jr. para amplificar ese mensaje. Afirmó que Cheney era parte de un «club privado de información privilegiada» que incluye al presidente Joe Biden, el líder de la minoría del Senado Mitch McConnell, el senador de Utah Mitt Romney y Pelosi que quiere usar el gobierno para «enriquecerse».

«Washington mitifica a los agentes del poder del establishment como Liz Cheney por escalar en un juego profundamente corrupto. Pero hay más de nosotros que ellos y vemos las falsificaciones y los farsantes con más claridad que nunca», dijo Gaetz durante el mitin. «Si quieres demostrar que tienes el poder, derrota a Liz Cheney en estas próximas elecciones y Wyoming pondrá a Washington de rodillas».

MÁS: Muchos demócratas quieren hacer que el segundo juicio político contra Trump dure «cuestión de días»

Cheney le dijo a su partido que su voto sobre el cargo de juicio político, acusando a Trump de «incitación a la insurrección», fue un voto de conciencia. McCarthy ha dicho que apoya a Cheney pero que tiene «preocupaciones». Los votos para el juicio político de Cheney y los otros nueve republicanos podrían surgir en una reunión con todos los republicanos de la Cámara el miércoles, pero no está claro si McCarthy tiene la intención de abordar la controversia sobre las publicaciones de Greene en las redes sociales o cómo, hasta ahora, solo ha intervenido públicamente a través de un portavoz que calificó los comentarios de Greene de «profundamente inquietantes». El líder de la minoría ya canceló una reunión de liderazgo republicana programada para el martes, porque viajará de regreso desde Houston después de un evento energético, indicó su portavoz a CNN. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales de por qué no fue reprogramado, y una fuente familiar cree que una de las razones por las que McCarthy canceló es porque no quiere hablar de Greene.

¿Quién es Marjorie Taylor Greene, la congresista proQanon? 2:52

‘Mentiras que se juntan’

En su hilo de Twitter el sábado, Greene intentó afirmar que, al igual que Trump, es víctima de «medios sedientos de sangre» y «los socialistas que odian a Estados Unidos». Aludiendo a los comentarios de Pelosi durante una conferencia de prensa esta semana de que «el enemigo está dentro de la Cámara de Representantes«, Greene buscó definir al enemigo como «una podredumbre venenosa de las políticas socialistas» y «los últimos vendidos de Estados Unidos que son hipócritas pomposos que creen que son élites intocables «.

Romney, un republicano poco común que se ha pronunciado con frecuencia contra Trump, la reprendió en Twitter el sábado: «Las mentiras de una bandada de plumas que se juntan: las tonterías de Marjorie Taylor Greene y la ‘gran mentira’ de una elección robada».

Portman dijo el domingo «State of the Union» que los republicanos deberían «ponerse de pie y decir que es totalmente inaceptable lo que ella ha dicho».

«No hay lugar para la violencia en nuestro diálogo político», dijo el senador de Ohio, quien anunció a principios de la semana pasada que no buscará la reelección después de que termine su mandato actual en 2022.

MÁS: ANÁLISIS | Las 15 mentiras más notables de la presidencia de Donald Trump

Pero como la mayoría de los republicanos guardan silencio sobre Greene, las tensiones continúan aumentando entre ella y algunos de los demócratas que quieren ver una acción formal para reprenderla por sus comentarios pasados. La representante Cori Bush, demócrata de Missouri, planea mudarse a una oficina más alejada de la de Greene después de que las dos tuvieron una discusión sobre el uso de una máscara a principios de este mes.

El representante demócrata Bennie Thompson, que preside la Comisión de Seguridad Nacional, dijo el sábado que «el liderazgo republicano tiene que dar un paso al frente en este momento» porque Greene «es una vergüenza para todos nosotros».

Thompson pidió a McCarthy que adopte una postura por el bien de su partido, calificándolo de un día triste para la política republicana en Estados Unidos: «Tiene la posición número uno en el partido republicano en la Cámara de Representantes», señaló Thompson sobre McCarthy durante una entrevista con Ana Cabrera de CNN en «Newsroom» el sábado.

«Tiene que demostrar ese liderazgo. De lo contrario, es cómplice de lo que ella está haciendo con su silencio».

Pero la visita de McCarthy a Mar-a-Lago esta semana sugirió que su principal preocupación es quedarse en la buena disposición de Trump, lo que significa que Greene, y quienes comparten sus creencias, probablemente no irán a ninguna parte.