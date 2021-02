Tony Bennett está luchando contra la enfermedad de Alzheimer

Noticias

(CNN) — La familia de Tony Bennett reveló el lunes que al cantante de 94 años se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer en 2016. La esposa y el hijo de Bennett hicieron el anuncio en la edición de febrero/marzo de la revista AARP.

“En un informe extenso, el equipo de neurólogos de Tony comparte cómo sus sesiones de canto dos veces por semana estimulan su cerebro de manera positiva, a pesar del estado progresivo de su alzhéimer. Lady Gaga comparte recuerdos especiales de su mentor de toda la vida; su próximo disco de colaboración ofrece impresionantes voces de ambos cantantes”, dijo un comunicado de prensa de AAPR.

La enfermedad de Alzheimer es la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU. Es la única causa principal de muerte sin un tratamiento o cura eficaz. Más de cinco millones de estadounidenses viven actualmente con alzhéimer en los Estados Unidos, según la Asociación de Alzheimer.

«La vida es un regalo, incluso con la enfermedad de Alzheimer. Gracias a Susan (esposa) y a mi familia por su apoyo, y a @AARP The Magazine por contar mi historia», escribió el cantante en Twitter.

Animado por su equipo de neurólogos, Bennett ha seguido cantando y tocando música en casa para ayudar a estimular su cerebro de manera positiva. También lleva una dieta especial y hace ejercicio regularmente con un entrenador.

La esposa de Bennett, Susan, y su hijo mayor, Danny, también hablaron con la revista y describieron cómo Bennett podía presentarse en un escenario incluso cuando estaba confundido.

«Tanto Susan como Danny dijeron que detrás del escenario, Tony podría parecer completamente desconcertado sobre dónde estaba. Pero en el momento en que escuchaba la voz del locutor diciendo: «¡Damas y caballeros, Tony Bennett!» se ponía en modo de actuación, se convertía en el centro de atención, sonriendo y reconociendo el aplauso de la audiencia», describe la pieza.