Grecia no pagará deuda al FMI y pide a Europa nuevo plan de rescate

(CNN) — La oficina del primer ministro de Grecia emitió un comunicado diciendo que este país ha pedido un rescate de dos años del fondo de rescate europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esto sería considerado efectivamente un nuevo plan de rescate para el país.

Entre tanto el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, dijo en un trino que este martes se llevará a cabo una reunión extraordinaria de esa institución para discutir la petición del gobierno griego, que fue recibida el día de hoy.

Extraordinary Eurogroup teleconference tonight 19:00 Brussels time to discuss official request of Greek government received this afternoon

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) June 30, 2015

Grecia no pagará deuda

Un portavoz del ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, le dijo a CNN que el ministro dijo este martes que Grecia no pagará la deuda al Fondo Monetario Internacional, que vence este 30 de junio.

El país europeo no pagará entonces la deuda de 1.600 millones de euros en el plazo que se vence hoy a media noche.

La canciller alemana Ángela Merkel animó este martes desde Berlín a continuar las conversaciones con Grecia para evitar el impago de las obligaciones.

“Esta noche a las 00:00 CET, el programa terminará. Luego de la media noche no pararemos de hablar. La puerta está abierta para el diálogo. Es todo lo que puedo decir en este momento”, dijo Merkel en una rueda de prensa.

Tsipras podría irse

Este domingo Grecia fue llamado a un referéndum para elegir si acepta o no el plan que fue propuesto por las instituciones Europeas. Los griegos tendrán que ir a las urnas a decir si lo aceptan o no.

Sin embargo, para su primer ministro Alexis Tsipras significará la salida de su cargo y la convocatoria a elecciones anticipadas. Tsipras dejó entrever ​​que efectivamente puede dejar el cargo si el referéndum que convocó para el próximo 5 de julio es votado en su mayoría con un sí, lo que va en contra la postura que defiende.

«Si el pueblo griego quiere seguir adelante con la austeridad … para que miles jóvenes tengan que trasladarse al extranjero, para tener desempleo y para de nuevo estar avanzando hacia nuevos programas, nuevos préstamos … si esa es su elección vamos a respetarla, pero no vamos a llevarla a cabo nosotros», dijo en una entrevista con la televisión griega.

Sin embargo, para Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el voto por el ‘NO’ [no aceptar la ayuda propuesta por la Unión Europea] significará que Grecia está diciendo ‘No’ a Europa.